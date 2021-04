Striden som kan rive Finnmark fra hverandre

Det handler om nabokrangler, maktkamp, sterke følelser – og identitet.

Etter høstens stortingsvalg kan tvangsekteskapet mellom Troms og Finnmark bli oppløst av Stortinget.

Nå har Alta, Finnmarks største by, startet en prosess som kan ende med å melde permanent overgang fra gamle Finnmark til Troms fylke.

Om Alta gjør alvor av å forlate Finnmark, vil det kunne føre til en dominoeffekt, hvor flere andre kommuner ikke ser noe annet valg enn å gjøre det samme. De neste som trolig vil stå for tur, er Kautokeino og Loppa.

VG har tatt turen langs den gamle fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark – hvor innbyggernes identitet og fremtid står på spill. – Vi må vite hva som er best for Alta, sier ordfører Monica Nielsen – som ikke er redd for å bryte ut av Finnmark. – Kautokeino hører så klart til Finnmark, mener Olena Hætta før hun skal servere neste reinsdyr-kebab. – Dette skaper bare splid og avstand. Vi trenger mer samarbeid og nærhet, sukker loppværingen Rune Bye.

Til høsten ligger det an til ny rødgrønn regjering, slik meningsmålingene ser ut nå. Nasjonalt har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet lovet at den omstridte fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark skal reverseres etter valget – så sant et flertall på fylkestinget fremdeles ønsker det. Og det gjør de.

Men en bitter strid om lokalsykehus og fødeavdeling for innbyggerne i Alta kan føre til at Finnmark ikke blir til å kjenne igjen som sitt «gamle» jeg – selv om det blir skilsmisse fra Troms. Et politisk flertall i Alta åpner for at kommunen skal hoppe fra Finnmark og over til den andre siden av fylkesgrensen.

Det er selve identiteten til innbyggerne som står på spill når politikerne truer med å si fra seg hundreår med historie og i håp om nytt politisk gjennomslag.

Nettopp det å være finnmarking er en viktig del av identiteten til mange, selv om det stadig er konflikt mellom øst og vest og internt i Finnmark. For mange symboliserer finnmarkingen et møtepunkt mellom norsk, samisk og kvensk – i et enormt, værutsatt fylke.

I Troms har de engang ikke noe slikt felles identitetsnavn for innbyggerne i regionen.

Likevel kan Alta være villig til å gi opp denne delen av seg selv i et maktspill – for å få på plass et skikkelig sykehus i byen.

Et ribbet Finnmark som står igjen, vil ikke bare bestå av et betydelig antall færre mennesker. Fylket vil også kunne tape store skatteinntekter og politisk makt regionalt og nasjonalt.

Men vent: Kan en kommune bare bytte fylke?

Det korte svaret: Ja, men det trengs godkjenning av regjeringen eller Stortinget.

Les mer: Slik bytter en kommune fylke I en e-post til VG redegjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet for hvordan Alta kan bytte fylke – med henvisning til Lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser: «Troms og Finnmark har nå vært et fylke i over ett år. Stortinget har vedtatt denne sammenslåingen. Det er også Stortinget som må vedta eventuell deling av fylker, jf. inndelingsloven § 5. I en eventuell delingssak er ikke Stortinget bundet av tidligere inndeling i Troms og Finnmark. En deling av fylket kan dermed innebære at Alta får en ny fylkesplassering. Alta kan formelt bytte fylke også gjennom en grensejustering. Det innebærer at et område blir flyttet fra en kommune over til en annen eller fra et fylke til et annet, jf. Inndelingsloven § 3, 3. ledd. Kommunen har rett til å ta initiativ til at det settes i gang utredning av en grensejustering, jf. inndelingsloven § 8. Det er Kongen (regjeringen) som fatter vedtak om grensejustering også mellom fylker dersom justeringen kun gjelder én kommune, jf. inndelingsloven § 6. En slik fylkesgrensejustering vil kunne være aktuell dersom Stortinget vedtar en deling av dagens Troms og Finnmark fylke i tråd med den tidligere grensen mellom Troms fylke og Finnmark fylke. Selv om Kongen kan vedta en fylkesgrensejustering som kun gjelder én kommune, må det gjøres en vurdering av om saken likevel bør avgjøres av Stortinget. Departementet skrev om prosesser for fremtidige fylkesgrensejusteringer/fylkesbytte i kommuneproposisjonen 2020. Her ble det lagt opp til at slike saker legges frem for Stortinget.» Vis mer

Og velkommen skal altaværingene være – i hvert fall ifølge Christine Bertheussen Killie, gruppeleder for Høyre i dagens felles fylkesting. Hun håper storregionen Troms og Finnmark består som ett fylke, men stiller seg åpen for Altas forslag:

– Jeg har fått med meg disse signalene. Alta er en kjemperessurs og har en iboende kraft som de vil ta med seg uansett hvor de ender opp med å høre til. Som Troms-politiker ønsker jeg dem velkommen – om politikerne og innbyggerne i Alta vil være i Troms, sier Killie.

– Men da tror jeg kanskje enda flere vil se at dagens løsning med ett stort fylke er et bedre alternativ. Ellers blir det veldig få folk igjen i Finnmark. Vil de i det hele tatt kunne være en ordentlig fylkeskommune da?

Mens Nord-Norge som landsdel opplever befolkningsnedgang, blomstrer Alta. Sist kvartal hadde kommunen fire ganger så høy befolkningsvekst som Tromsø lenger sør. Og mens landsdelens største by opplevde negativ nettoflytting, kunne Alta registrere en netto vekst.

I dag har kommunen tett oppunder 21.000 innbyggere – som gjør den til landets 60. største, jevnstor med Førde og Narvik.

Byen består av de tre frittstående handelssentrene Bossekop, Elvebakken og «City» – som sentrum kalles på folkemunne.

Men det viktigste du må vite om Alta er at nesten «alle» altaværinger er født i Hammerfest – en by som kun er halvparten så stor, og som ligger minst to timers kjøretur unna.

Denne fødselsstatistikken er sentral når Alta nå står foran en enorm beslutning om sin fylkestilhørighet: Hvem er de egentlig – og hvor hører de til?

15. februar i år samlet Alta-politikerne seg til kommunestyremøte. Første sak på agendaen var et forslag fra Fremskrittspartiet:

«Kommunestyret ber administrasjonen utrede og vurdere fordeler og ulemper hvis Alta kommune skulle søke seg til Troms fylke ved en eventuell oppløsning av dagens fylkeskommune.»

Forslaget var begrunnet i de rødgrønne partienes nasjonale løfte om å reversere fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark – og fikk overveldende støtte fra alle partiene i kommunestyret. Med unntak av Rødt og SV.

Da sammenslåingen av Troms og Finnmark skjedde, var det mot finnmarkingens vilje. I en folkeavstemning i gamle Finnmark stemte 87 prosent for å forbli et selvstendig fylke. Likevel valgte et flertall på Stortinget å gjennomføre sammenslåingen.

Blant dem som stemte for Frps forslag i Alta om å se til Troms etter en fylkesoppløsning, var Ap-ordfører Monica Nielsen:

– Vi må vite hva som er best for Alta, om det er å være i Troms eller Finnmark.

Ordføreren mener Alta kan høre vel så hjemme i det gamle nabofylket.

– Alta er en nysgjerrig og uredd kommune. Vi er ikke opptatt av gamle strukturer eller grenser, vi er opptatt av hva som er best for vår befolkning. Og vi samarbeider allerede mye med andre store byene i nord og flere kommuner i Troms. Derfor er det ikke noe farlig for oss å starte en slik prosess, sier Nielsen.

– Kan det komme noen fordeler for oss, som innen helse, om vi søker om å bytte fylke? Det vil vi ha klarhet i.

I Alta øyner flere et håp om at Troms-politikerne kan være med å sikre drahjelp til et nytt sykehus i Alta – og et fullverdig fødetilbud. En sak som de hittil ikke har klart å få gjennomslag for i Finnmark fylkesting.

Tommy Berg er representant for SV i kommunestyret. Han ønsket at Frp-forslaget ikke skulle vært behandlet overhodet.

– I Troms kommer Alta til å bli en liten lillebror i møte med Tromsø, Harstad, samt Midt-Troms og Nord-Troms-regionen som samarbeidet godt. Så skal vi komme og kreve vår rett? Da er det helt utopi å tro at vi skal få så mye mer gjennomslag i Troms enn vi får i dag i Finnmark. Da er det mye bedre å krangle med dem vi kjenner: En litt rabiat lillebror i Hammerfest, og enda en rabiat lillebror i Øst-Finnmark, for å si det litt flåsete, mener Berg.

– Vi må ikke gjøre oss blind på noen tåpelige kamper. Vi har kanskje følt oss litt motarbeidet og tilsidesatt. Men vi kan ikke gi fra oss identiteten vår av den grunn.

Med sine nærmere 21.000 innbyggere utgjør Altas befolkning en betydelig andel av totalen i Finnmark på rundt 75.000. Om Alta skulle forsvinne ut av fylkesgrensen, vil Finnmark ende opp med kun rundt 55.000 – på størrelse med kommuner som Bodø eller Moss.

Samtidig har fylket et areal større enn Danmark. Det kan bli enda lenger mellom folkene nord for den øverste fylkesgrensen.

Spør du på gaten, er det to ting som opptar folk i Alta: De vil ha bedre sykehustjenester og fødetilbud.

Det norske, offentlige fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: Kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. Fødeavdelinger og kvinneklinikker gir et tilbud til både friske kvinner og planlagte risikofylte fødsler, eller der det kreves spesiell oppfølging.

Fødestua i Alta har dermed ikke samme kompetanse til å ta imot risikofylte fødsler. De fleste fødende reiser derfor enten til Hammerfest 140 kilometer unna, via en fjellovergang som ofte er stengt på vinterstid, eller tar fly til Tromsø.

Selv om 251 kvinner bosatt i Alta satte liv til verden i 2020, ble kun 75 fødsler gjennomført på fødestuen i Alta.

Katrine Bredal-Olsen (28) er gift med Vegard (30). I starten av mai skal paret få sitt første barn.

– Det er jo en usikker situasjon. Hva hvis navlestrengen går rundt hodet på babyen, og det oppstår en akutt situasjon? Skulle jeg trenge hastekeisersnitt, kan jeg ikke få det her. Da står det om tid, og da er det er ikke betryggende at vi må reise for å få hjelp. I verste fall kan liv gå tapt, sier Katrine.

Vegard stemmer i:

– Det er galskap at vi må til enden av en vei uti havgapet, langt unna der mesteparten av folk bor. Vi skulle hatt akuttsykehus her og ordentlig fødetilbud her. Men her i Finnmark er det «Alta mot resten».

Kampen for fødetilbud og bedre sykehustjenester har pågått i en årrekke Den har vært grobunn for en rekke politiske strider i Alta.

Som da ordfører Monica Nielsen i vinter trakk seg fra en tredjeplass til Arbeiderpartiets stortingsliste:

– Det var en beslutning vi gjorde i Alta Ap om at vi kunne ikke stå inne for vedtakene til Finnmark Ap om helsetilbud i Alta.

– Det er ganske symboltungt å trekke seg i protest fra en stortingsliste?

– Ja, men det viktigste for oss Alta-politikere er å gjøre det som er best for Alta, ikke for å få posisjoner, svarer Nielsen.

I 2017 møtte 5000–7000 personer opp til demonstrasjon for å få et eget akuttmottak og fødeavdeling til byen.

– Vi har ikke hatt en så stor aksjon her siden Alta-aksjonen, sier Knut Erik Bull Hammari, gruppeleder for Senterpartiet i Alta.

Han sikter til rekken med aksjoner som ble gjennomført av same- og miljøaktivister mot utbygging av Altavassdraget på slutten av 70- og starten av 80-tallet.

Det var en enormt opprivende konflikt i regionen. Den sivile ulydigheten mot utbyggingen førte til at myndighetene satt inn den største politistyrken Norge har sett samlet i fredstid: Over 600 betjenter – noe som på tidspunktet utgjorde ti prosent av landets samlede politistyrker.

Selv om Hammari fortsatt håper Alta kan forbli en del av Finnmark, har han stemt for utredningen om å gå over til Troms.

– Her er det mye følelser. Og det er ikke bare – bare å tukle med finnmarksidentiteten. Det har vært en del konflikter mellom Alta og resten av Finnmark. Men kjernen i denne saken er akutt – og fødetilbudet; det er det viktigste for Altas befolkning. Derfor ser vi nå mot Troms, hvor mange i Alta i større grad opplever at vi blir hørt.

– I Finnmark er det et uttrykk om at «Alta tar alt». Mange her opplever at derfor at vi ikke får støtte i vår kamp om et bedre helsetilbud.

Sp-representanten viser til at forslag om å utrede sykehus og fødeavdeling flere ganger ble avvist av det nå nedlagte Finnmark fylkesting. Men så sent som i mars i år stemte det nye Troms og Finnmark fylkesting for å be helsemyndighetene vurdere og utrede saken.

– Men det er vel staten og ikke fylkeskommunen som bestemmer hvor sykehus og fødeavdelinger skal ligge?

– Ja, men det ligger en del gamle konflikter i Finnmark. Mange opplever at vi her i Alta blir motarbeidet.

Urnordlendingen og samfunnsdebattanten Arthur Arntzen, mest kjent som «han Oluf», sa det slik:

«Livet hadde vært ulevelig om man ikke hadde hatt naboer å holde helvete med. Det er jo nabokrangel som har holdt Nord-Norge samla!».

Men Alta har også kommuner de samarbeider tett med – og som blir påvirket av deres beslutninger.

Kjøreturen fra Alta til Kautokeino tar nesten to timer. Halvveis kommer vi til den samiske fjellbygda Masi, eller Máze på samisk. Bygda skulle egentlig vært under vann, dersom ikke planene for den storstilte utbyggingen av vannkraftutbygging i Finnmark ble endret etter Alta-aksjonen for over 40 år siden.

– Bures, bures!

Hans Ole Nilsen Eira ønsker velkommen på hjertelig nordsamisk. I Kautokeino skjer det meste på samisk. Fra småprat på butikken til legetimer og kommunestyremøter.

– Vi har vel noen norsktalende her også, men de er en minoritet, humrer Eira.

Han sitter i Kautokeino kommunestyre og på Sametinget for Senterpartiet, og driver med reindrift. I tillegg har han ved flere anledninger deltatt i Sami Grand Prix – og vunnet joikekonkurransen for sin joik til en av døtrene.

Denne er til kona:

Sp-politikeren har nå tenkt å be om at også Kautokeino gjør en vurdering av konsekvensene ved å melde overgang til Troms fylke, og får gjennomført en tilsvarende utredning som Alta.

– Dette handler om sykehus og helsetilbud. Og vi støtter Alta, for det er altfor lang vei til lokalsykehus – både for dem, men også for oss i Kautokeino som først har ekstra timer med kjøring for å komme til Alta, før vi så må fraktes videre til Hammerfest eller Tromsø. Det er en uverdig situasjon for oss.

Kautokeino er ikke som andre norske kommuner. Her har innbyggerne tradisjonelt kunne blitt delt inn etter hvem som er fastboende, og hvem som er flyttsamer. Ordføreren tilhører den politiske listen til de fastboende, mens Eira i mange år sto på Flyttsamelista, før han meldte overgang til Senterpartiet.

Årsaken var reindriften:

– Senterpartiet er jo det gamle bondepartiet, og bøndene og reineierne, vi har mye til felles.

Snart planlegger Eira årets reinflytting. Den går gjennom mektig natur, fra Finnmarksvidda til Alta.

– Vi tilbringer fem måneder i Alta etter reinflyttingen, fra slutten av april, og gjennom sommeren. Så drar vi tilbake til Kautokeino på høsten, forklarer han.

Mens Eira og familien gjør som reinen og rømmer til Alta fra «milliarder av insekter», som han sier, er det andre i Kautokeino som i sommerhalvåret tar med seg beitedyrene enda lenger – hele veien til Troms.

– Mange tilbringer allerede store deler av tiden sin der. De vil nok ikke ha problemer med at vi i Kautokeino melder overgang for hele kommunen.

Fakta må på bordet, mener Eira. Han vil ha en lignende utredning som Alta har – kun for Kautokeino – om konsekvensene ved å melde overgang til Troms. Og han vil be om en kommunal folkeavstemning dersom Alta velger å gå til Troms. Innbyggerne i Kautokeino må i så fall bestemme om de skal bli i Finnmark eller følge etter nabokommunen.

Likevel: Selv om sametings- og kommunepolitikeren åpner døren for Troms, håper han inderlig at innbyggerne i Kautokeino blir værende som finnmarkinger.

– Det handler om vår identitet. Og det samiske har veldig mye å si, det er fremtredende i Finnmark. Karasjokingene vil nok protestere, men Kautokeino er samenes hovedstad. Det er bare sånn. Og vi hører til i Finnmark.

Fortsetter du videre opp på vidda fra Masi, kommer du før eller siden til Pit Stop Diner, rett før inngangen til Kautokeino sentrum.

Her serverer Olena Hætta (20) reinsdyrkebab til gjestene, mens Bruce Springsteen pumpes ut av høyttaleranlegget.

Hætta lever lykkelig uten å forholde seg til knivingen mellom Alta og deler av Finnmark.

– Kautokeino hører så klart til Finnmark. Slik har det alltid vært, og slik skal det være, sier hun.

– Jeg visste ikke engang at Alta vurderte å gå til Troms. Her er vi finnmarkinger, så jeg håper politikerne vet hva de gjør.

Ordføreren i Kautokeino, som er valgt fra de fastboendes liste, heter Hans Isak Olsen.

Han er ikke i tvil om at kommunen hører til i Finnmark – men mener også det kan bli vanskelig å bli værende om Alta melder overgang til Troms:

– Dersom det skjer, klarer jeg ikke å se at det går noen vei utenom for Kautokeino.

Tenk deg den rake motsetningen til snørike Kautokeino på Finnmarksvidda: Med sitt innlandsklima og sine slake fjelltopper er ikke øykommunen Loppa langt unna.

Fjelltopper på over tusen meter nærmest stuper ned i havgapet. Kommunesenteret Øksfjord ser ut som om det er skåret inn i fjellveggen langs fjorden, skjermet fra det mannevonde Lopphavet.

En lokal turistoperatør forteller at han pleier å ta imot utenlandske turister med replikken:

«Welcome to nowhere!»

Loppa ligger helt opptil den gamle fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark. Selv om det er lett å la seg lure av dialekten som ligger mistenkelig nær Nord-Troms-målet, er det ingen tvil:

Her føler de seg som finnmarkinger.

– Finnmarksidentiteten betyr alt. Finnmarkingene er hardføre og kanskje litt mer fargerike i både språkbruk og væremåte, sier loppværingen Rune Bye.

Vi møter ham og familien på luftetur langs moloen i Øksfjord.

Bye er født og oppvokst i Loppa. Han forsøkte noen år i Oslo og Tromsø, men fant ut at storbylivet ikke var det samme som i hjemkommunen. Nå river han kjeft til Alta-politikerne som ser seg vekk fra Finnmark.

Og frykter konsekvensen det kan få for Loppa kommune.

– Dette skaper bare splid og avstand, når det vi trenger er mer samarbeid og nærhet. Vi er ikke store i folketallene her, desto viktigere er det at vi holder sammen, sier Bye, som er med i SV.

Han jobber på fiskefôrfabrikk, i tillegg til å være brannmann i Loppa. Brannvesenet her samarbeider med kollegene i Alta for å få mer kompetanse.

39-åringen mener det er en kulturforskjell på innbyggerne i Troms og Finnmark.

– Tromsø kalles visst «Nordens Paris». De har litt mer nystrøkne finskjorter og er litt finere på det, mens vi er grovere og litt røffere i kantene. Her er det værhardt og tøft. Sånn er det med folket også. Samtidig er vi varme og åpne, mener Bye.

– Å bli frarøvet den identiteten kommer ikke på tale. Vi har kjærlighet til fylket vårt.

Varaordfører Gørild Henriksen er syvende generasjons loppværing. Med mannen sin David – også vaskeekte loppværing – har hun satt til liv den åttende.

– Hadde jeg ikke funnet meg en mann fra Loppa, måtte jeg vel forblitt ensom. Og utvalget her er jo ikke det helt store, så sånn sett har jeg jo hatt flaks!

Henriksen er kirkeverge i kommunen. Hun er Sp-medlem, men kaller seg «partiuavhengig varaordfører».

– Det må du nesten forklare?

– Nei, huff, må jeg det? Det var mye personkonflikt internt i lokallaget, etter at vi på kort tid gikk fra å være veldig få til veldig mange medlemmer. Så personkonflikt. Løsningen ble at jeg og flere andre meldte oss ut av partiet lokalt – men er med nasjonalt.

Kommunen på 860 innbyggere er avhengig av regionsenteret Alta.

– Vi er en liten kommune og kjøper mange tjenester fra Alta. Det kan være det blir vanskeligere å samarbeide om de blir med i et annet fylke enn oss. Det blir det avgjørende for oss å få klarhet i, sier Henriksen.

Loppa grenser ikke til noen andre kommuner enn Alta i Finnmark – med unntak av en liten flik på den nesten folketomme Stjernøya. Dermed kan kommunen ende opp som et lite finnmarksamfunn «inne i» Troms.

Et slags nordnorsk svar på San Marino eller Vatikanstaten:

– Dersom Alta går til Troms, vil vi bli helt avskåret resten av fylket. Da må vi også gjøre en lignende vurdering: Skal vi også gå til Troms, eller bli liggende for oss selv? Om en tredel av innbyggerne i fylket forlater Finnmark, må vi vurdere hva vi får igjen av å bli værende, sammenlignet med å følge etter Alta, sier varaordfører Henriksen.

Innen juni skal Alta få sin utredning på bordet fra kommuneadministrasjonen. Da håper de å få vite hva det faktisk vil innebære for kommunen å gå til Troms.

Men først må det et regjeringsskifte til etter høstens valg – og et rødgrønt flertall i det nye Stortinget må oppløse storfylket Troms og Finnmark.

Da kan det bli opp til innbyggerne, gjennom folkeavstemning, i hvilket fraskilte fylke kommunen skal ende.

Alta-politikerne fra Ap, Sp og SV enige om at det er folket som må ta den endelige beslutningen.

Ekteparet Bredal-Olsen, som snart skal bli foreldre, forteller at de begge vil stemmer for at Alta skal gå til Troms.

– Jeg vil gjerne beholde identiteten min som finnmarking, men ikke for enhver pris. Ikke hvis resten av fylket skal jobbe mot oss, sier Vegard Bredal-Olsen.

I Loppa slutter varaordfører Henriksen seg til at en folkeavstemning er den eneste løsningen for en endelig beslutning. I så fall er det helt klart hva én loppværing vil stemme:

– Jeg er født finnmarking, sier brannmannen Rune Bye.

– Jeg skal ikke dø som noen tromsing.