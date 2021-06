FATTET MISTANKE: Politibiler ved åstedet i Lørenskog der to gutter ble funnet døde 19. juli fjor. I rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett tirsdag forklarte helsepersonell at de tidlig fattet mistanke til at det var guttenes mor som sto bak. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ambulanselegen fikk mistanke til barnas mor

Ambulanselegen som kom til leiligheten der moren og de to døde barna var, fikk en klar mistanke om at det var kvinnen selv som sto bak dødsfallene.

Av Synne Eggum Myrvang

Rettssaken mot moren som er tiltalt for å ha drept de to barna sine på Lørenskog, fortsatte tirsdag formiddag i Romerike og Glåmdal tingrett.

Mandag holdt statsadvokat Ane Evang sitt innledningsforedrag og barnas mor avga sin frie forklaring i retten. Hun har forklart at hun selv ville dø og ville ta med seg barna i døden.

Politietterforskere og ambulansepersonell som rykket ut den dagen drapene ble oppdaget, er alle innkalt som vitner i saken.

Måtte bæres ut i ambulansen

To ambulanser rykket ut til leiligheten på Finstadjordet i Lørenskog etter at de ble varslet av brannvesenet om morgenen søndag 19. juli. Da den siste ankom adressen var det allerede slått fast at de to barna var døde, og forsøkene på gjenoppliving ble avsluttet.

Inne i den røykfylte leiligheten sto sprinkleranlegget på etter en brann i sengen til guttenes mor. Kvinnen var opprørt og snakket usammenhengende og nektet å forlate stedet. Til slutt måtte helsearbeiderne bære henne med makt ut til ambulansen.

Påtalemyndigheten mener at røykutviklingen kom fra at moren hadde forsøkt å tenne på en madrass på soverommet.

Oppga eksmannens navn

Kvinnen hadde 14 knivstikk på venstre side av halsen og seks på venstre lår. Ingen var dødelige eller spesielt alvorlige, ble det påvist av helsepersonellet på stedet.

Underveis til sykehuset presset ambulansepersonellet kvinnen for å si hvem som sto bak barnas dødsfall og skadene på henne. Selv om hun hadde vært usammenhengende og vanskelig å få kontakt med, oppga kvinnen eksmannens navn.

– Vi var bekymret for at det gikk en gjerningsmann løs, sa ambulanselegen som kjørte kvinnen til Oslo universitetssykehus.

UTENFOR LEILIGHETEN: Blomster, bamser og lys utenfor barnas hjem i Lørenskog to dager etter drapene i fjor sommer. Foto: Harald Henden

Virket psykotisk

– Vi fikk en følelse av at hun snakket usant og at hun kunne være gjerningspersonen selv, sa legen og viste til at de fant det rart at kvinnen bare hadde overfladiske sår, mens barna var døde.

Legen sa videre at de oppfattet kvinnen som psykotisk ut ifra hvordan hun oppførte seg.

– Jeg har skrevet i journalen at hun fremsto som psykotisk. Det er ikke det samme som at hun var psykotisk, men hun fremsto sånn. Og det står jeg fast ved. Det var flere ting, men det er en sånn følelse man har.