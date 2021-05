Husk avstand og coronaregler i solsteiken! Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Høie med utepils-advarsel: − Kald pils i solen har hurtig effekt

Helsetoppene advarer mot å glemme de grunnleggende coronareglene i gjenåpningsrusen. Promille i solen kan bli en coronafelle.

Av NTB-Marius Helge Larsen

– Kald pils i solen har ofte veldig hurtig effekt, og meteren har en tendens til å bli litt kort når promillen blir høy, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Det er meldt knallvær over store deler av landet denne helgen, og faren er at det kan skli litt ut i lystige lag.

– Planlegg for at du klarer å holde meteren gjennom hele kvelden, understreker Høie.

Både helseministeren og de andre helsetoppene er tydelige på at de grunnleggende coronareglene fortsatt må respekteres, selv om snart en tredel av hele den norske befolkningen har fått første vaksinestikk.

Helseminister Bent Høie (H) gir en tydelig beskjed om at utepilsen kan påvirke både kropp og sinn. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Pandemien er ikke over

Det gjelder fortsatt å holde seg hjemme hvis man er syk, teste seg ved symptomer, følge smittevernrådene der man er – og holde god avstand til andre, understreker assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad overfor NTB.

– Det er viktig å huske at det fortsatt gjelder meterskrav nå når man er på utesteder og at det er viktig å holde den avstanden hele kvelden og ikke glemme det når promillen blir høyere og feststemningen blir god.

– Er det god grunn til å feire nå?

– Det er ingen grunn til å feire at vi er ferdig med pandemien i Norge, for det er vi ikke. Men samtidig så er det åpnet opp for muligheter for å være mer sosial. Og det kan gå veldig bra, hvis man følger disse rådene godt.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at det er fullt mulig å ta seg en god fest. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Oslo-Raymond: – Mulig å ta seg en god fest

Onsdag denne uken åpnet Oslo skjenkekranene etter et halvt år med forbud, og på landsbasis ble skjenketidene utvidet til midnatt og matserveringspåbudet ved skjenking ble fjernet fra torsdag av.

I hovedstaden har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) allerede vært ute og drukket utepils.

Han vil nødig heve noen pekefinger midt i gjenåpningen, men understreker at dette ikke er helt over.

– Jeg tror det er fullt mulig å ta seg en god fest og samtidig følge reglene. Det er jo meldt knallvær. Det er viktig nå at vi ikke våkner nå til en blåmandag bokstavelig talt. Det er opp til hver enkelt, men jeg tror folk er veldig godt forberedt, sier han til NTB.

Johansen mener serveringsstedene og utestedene er veldig godt forberedt.

– Så er det litt sånn det har vært gjennom hele coronaen, at det er litt opp til hver enkelt av oss, om du har vettet i behold og greier å holde avstand.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet foreslår uteaktiviteter når været tillater det. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vold: Planlegg uteaktiviteter

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet anbefaler folk å sette seg utendørs i den grad det er mulig.

– Det lurt å planlegge for uteaktiviteter. Det er for eksempel meldt knallfint vær i Oslo og andre steder, og da er det bedre å være ute enn tett på hverandre innendørs.

– Er det lov å feire litt ekstra nå?

– Jeg synes i hvert fall det er god grunn til å hygge seg.