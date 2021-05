TILTALT 16-ÅRING: En 16 år gammel gutt er tiltalt for terrorforberedelser og for å ha deltatt i en terrororganisasjon. Foto: Stian Lysberg Solum

Terrortiltalt 16-åring chattet om terrorangrep: «Maybe on National Day»

OSLO TINGRETT (VG) I meldinger har 16-åringen skrevet at han ønsket å utføre jihad og at han tenkte på å utføre et terrorangrep i Norge på nasjonaldagen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kommer frem i en dialog på meldingstjenesten Telegram, som ble funnet på 16-åringens telefon. Appen er en skybasert meldingstjeneste hvor meldingene blir kryptert og brukes gjerne for hemmelige samtaler.

les også Terrortiltalt 16-åring hevder han ikke ville skade noen: – Det var bare tidsfordriv

I en dialog med en bruker som statsadvokat Marit Formo omtaler som «deleted account» blir 16-åringen spurt om han har sett seg ut mål eller en lokasjon for å utføre jihad.

– Night club, possible, svarer han.

16-åringen får nærmere spørsmål fra brukeren om når og hvor han ville utføre et angrep, hvor han svarer: «I will search. Maybe on National Day».

Brukeren spør ham om når nasjonaldagen er, og 16-åringen skriver «17. mai».

– Det var bare for å vise meg. Jeg bare pratet uten å tenke, forklarer 16-åringen om de aktuelle meldingene.

Aktor Formo lurer på hva den tiltalte gutten mente når han nevnte en nattklubb og nasjonaldagen.

– Som jeg sa, det var bare for å vise meg. Og om det hadde vært for eksempel en nattklubb, så er jeg under 18, jeg får ikke vært der. Jeg bare pratet sånn uten å tenke.

Skrev at han ville lage belte med eksplosiver

16-åringen forklarte i retten at han hadde appen som tidsfordriv, og at han brukte den for å delta i ulike grupper og snakke med folk.

Formo viser frem flere dialoger med ulike brukere, og er spesielt opptatt av dialogen med brukerkontoen «deleted account».

AKTOR: Marit Formo fører saken for påtalemyndigheten i Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

«Ved Guds vilje, jeg skal starte med jihad snart», skriver 16-åringen i en annen melding til brukeren.

«Hvilken type jihad, bror?» spør brukeren tilbake.

Den andre brukeren spør deretter om 16-åringen planlegger å utføre jihad alene i Norge eller sammen med «andre brødre», hvor 16-åringen svarer alene.

les også Aktor om terrortiltalt 16-åring: Skulle teste dødelig gift i løpet av kort tid

Han skriver også at han tenkte på å lage et belte med eksplosiver og bli martyr, og statsadvokat Formo lurer på hva han mente med disse meldingene.

– Det er som jeg sa, det er for å vise meg.

– Du sier at du kanskje skal lage et belte og sprenge deg selv i lufta for å bli martyr? følger Formo opp.

– Men jeg sa at jeg ikke mente det, jeg bare sa det.

Nikotingift og terrorforberedelser

Gutten er tiltalt for forberedelser til en terrorhandling og for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Påtalemyndigheten mener det siste blant annet er bevist gjennom at han sverget en ed til IS for å få tilgang til internettgrupper som delte nyheter og propaganda fra IS.

I retten nekter 16-åringen straffskyld for det han er tiltalt for. I sin forklaring tidligere tirsdag forklarte gutten hvordan han fremstilte en nikotingift etter instruksjoner fra en person han var i kontakt med.

Påtalemyndigheten mener at gutten planla å teste ut denne giften i løpet av kort tid, og 16-åringen ble pågrepet av politiet 4. februar i år. Aktor Formo sa tidligere tirsdag at politiet anså at det var «et betydelig hastemoment» da politiet iverksatte etterforskning mot gutten.

– Jeg lagde den giften av ren nysgjerrighet, jeg hadde ikke til hensikt å skade noen, det var rett og slett bare nysgjerrighet, forklarte tiltalte.