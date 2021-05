DIREKTØR: Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold sier grunnlaget for å gjøre noe med saken nå er «svakt». Foto: Hanna Kristin Hjardar

Sykehusdirektør etter VG-avsløring: − Saken har vært en vekker

Psykiater fikk ny autorisasjon og jobben tilbake etter anklager fra tre pasienter. Sykehusdirektøren sier rekrutteringsprosessen må forbedres.

Publisert: Nå nettopp

Forrige uke fortalte VG historien om Charlotte Thoresen, som i 2008 varslet om at hun ble utsatt for overgrep av en psykiater.

I årene som fulgte fikk psykiateren to nye anklager mot seg.

I 2011 ble han domfelt for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg seksuell omgang med Thoresen, men ble senere frikjent etter hennes død.

Psykiateren mistet også autorisasjonen han trenger for å jobbe som lege.

Denne fikk han tilbake to år senere. Siden har han vært overlege ved Sykehuset i Vestfold.

– Vår viktigste lærdom er at vi må ha en selvstendig sjekk og gjennomgang av historien, selv om man har fått autorisasjonen tilbake, sier administrerende direktør Stein Kinserdal til VG.

les også Psykiater fikk anklager fra tre pasienter: Helsetilsynet la bort varsel

DIREKTØR: Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Var kjent med historien

Det er Statens helsetilsyn som bestemmer om helsepersonell skal få ny autorisasjon.

Direktøren sier at denne saken har lært ham at det ikke er nok å stole på Helsetilsynets vurderinger alene:

– Vi må gjøre våre vurderinger, som ikke bare forholder seg til autorisasjonsbiten, sier Kinserdal.

Han er også tydelig på at rekrutteringsprosessene i sykehuset må bedres.

– Han søkte, og ble ansatt. De som ansatte ham var innforstått med historien, selv om den er mer detaljert for oss nå enn den var den gangen.

– Ville han blitt ansatt i dag?

– Jeg vet ikke om han ville vært aktuell til å bli ansatt. Men selve historien hans måtte vært boret veldig mye mer i, både i intervjuer, med oppfølging av saken, referanseinnhenting, og mye, mye mer.

les også Helsetilsynet: Derfor får behandlerne ny autorisasjon

– Stillingsvernet står sterkt

– Kommer du til å foreta deg noe i saken nå?

– Nei. Stillingsvernet står sterkt, og vi har ingen formell grunn til å skaffe sluttpakke eller si ham opp. Vi må oppføre oss i henhold til lovverket.

– Grunnlaget for å gjøre noe nå er svakt, sier han.

Direktøren legger til:

– For min del har denne saken vært en vekker i forhold til hvilket handlingsrom, eller mangel på handlingsrom et helseforetak har når medarbeidere først er ansatt, sier han.

DØDE: Charlotte Thoresen døde 35 år gammel. Hun hadde store vansker med alkohol de siste årene hun levde. Foto: Hanna Kristin Hjardar

les også Psykiater hadde sex med datteren: Foreldrene krever lovendring

Mener det er forsvarlig

Kinserdal legger til at tiltakene rundt psykiateren skal videreføres frem til han går av med pensjon, og at det viktigste for sykehuset er å ivareta pasientsikkerheten.

– Mener du det er forsvarlig å ha psykiateren i jobb?

– Ja. Jeg mener det. Det begrunner jeg i de tiltakene som er iverksatt, sier Kinserdal og legger til at det ikke har vært noe å utsette arbeidet psykiateren har utført de siste årene.

Direktøren er mer opptatt av å se fremover:

– I alle ansettelsesforhold må vi legge til grunn hva som er tjenlig både for våre pasienter og for sykehuset. Det gjelder også i stillinger der helsepersonellet må ha autorisasjon.

GA NY SJANSE: Helsetilsynet mente mannen hadde gjenvunnet tilliten og at han kunne få ny autorisasjon som lege i 2015. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Fikk gode skussmål

Det er «nesten alltid» en forutsetning at arbeidsgiver er kjent med årsaken til at en person får ny, begrenset autorisasjon, opplyser Helsetilsynet til VG.

– Sykehuset i Vestfold bekreftet at de var kjent med bakgrunnen for tilsynssaken ved ansettelsen, skriver fagsjef Toril Sagen.

En av årsakene til at psykiateren fikk ny autorisasjon uten begrensninger var at sykehuset hadde gitt ham gode skussmål, og at det ikke hadde kommet inn nye klager.

– For øvrig støtter vi direktøren ved Sykehuset i Vestfold i at arbeidsgiver må foreta en selvstendig sjekk ved ansettelser, særlig der Helsetilsynet har gitt begrensninger i yrkesutøvelsen. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å yte forsvarlige helsetjenester.

Mannen mener det var et gjensidig forhold mellom ham og Charlotte Thoresen, og har tidligere forklart seg om de to andre varslene i VG:

«Jeg visste ikke at hun hadde et alvorlig rusmisbruk. Hva slags hjelp hun søkte, er fremdeles en gåte for meg. Hvis hun ønsket et faglig råd, kunne hun spurt om dette på telefonen», har psykiateren uttalt om kvelden Thoresen tok kontakt første gang.