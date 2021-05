OPPRØRT: Inga Marte Thorkildsen (SV) er oppvekst- og kunnskapsbyråd i Oslo, og har ansvar både for grunnskolen og videregående opplæring ettersom Oslo er både en kommune og en fylkeskommune. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Oslo-byråd kjemper for å avlyse muntlig eksamen – viser til Telemark-kommuner

To-tre uker før muntlig eksamen, kjemper Oslo-byrådet fortsatt for å avlyse. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener Oslo har minst like gode grunner som kommuner i Telemark som har avlyst muntlig eksamen.

Diskusjonen om muntlig eksamen for avgangselevene i ungdomsskolen og videregående opplæring (vgs.) – er fortsatt brennhet mens eksamensdatoene nærmer seg.

Norges største skolekommune, Oslo, har lenge kjempet for en avlysning av også muntlig eksamen, etter at skriftlige eksamener er avlyst av Kunnskapsdepartementet.

Mange vil avlyse

Fra før har både lærerorganisasjonene, Barneombudet, Elevorganisasjonen og statens eget fagdirektorat, Utdanningsdirektoratet, anbefalt avlysning.

Senest mandag ble det skrevet et nytt brev fra byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen til kunnskapsminister Guri Melby, der det anmodes på det sterkeste om at skolestatsråden må avlyse muntlig eksamen snarest.

I brevet henvises det til at kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien i Telemark og Vestfold fylke før pinsehelgen fikk statsforvalterens «aksept for kommunenes argumenter» om avlyst muntlig eksamen på 10. trinnet.

– Med utgangspunkt i tilbakemeldingen fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, ber vi kunnskapsministeren bekrefte at Oslo og andre kommuner kan avlyse muntlig eksamen på det samme grunnlaget som kommunene i Grenlands-området, skriver Thorkildsen på vegne av Oslo kommune.

Hun ber kunnskapsministeren om en rask tilbakemelding på anmodningen.

PRESSES: Kunnskapsminister Guri Melby (V) opplever et voldsomt press om å avlyse også muntlig eksamen i grunnskolen og videregående – etter at skriftlige eksamener fra før er avlyst. Foto: Tore Kristiansen, VG

I brevet argumenterer Thorkildsen med at statsforvalteren i Vestfold og Telemark har utformet en begrunnelse både basert på smittehensyn og på pedagogiske avveielser for elevens beste.

– Det er ingenting som kommunene i Grenland og omegn anfører som årsak til avlysning som ikke Oslo også kan begrunne en avlysning med. Jeg ser ingen annen løsning enn at Melby avlyser muntlig eksamen, sier Oslos skolebyråd til VG tirsdag morgen.

Hun oppfordrer regjeringen og Guri Melby på det sterkeste til å gå inn for en nasjonal avlysning av muntlig eksamen for avgangselevene i vgs. og ungdomsskolen slik denne saken nå står.

Leder for opplærings og barnehageavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Kari Evensen, avviser imidlertid at de har gitt aksept for en avlysning i de aktuelle kommunene i fylket.

– Dette er det kommunene selv som har besluttet. Vi har gitt veiledning til kommunene om regelverket, men har ikke gitt noen godkjennelse eller aksept. Vi har tatt kommunenes beslutning til orientering, sier Evensen til VG.

Melby: Jusen er klar

Guri Melby på sin side ga i pinsehelgen et intervju til NTB der hun signaliserte at muntlig eksamen skulle gjennomføres som planlagt.

– Jusen er veldig klar. Det kan være uenighet om regelverket, men det er en annen sak. Kommunene står ikke fritt til selv å bestemme om de skal gjennomføre muntlig eksamen eller ikke. Hverken i år eller andre år, sa Melby til NTB.

– Det er bare hvis smittevernhensyn tilsier at eksamen kan avlyses, at det kan gjøres. Man kan ikke bruke opplæringssituasjonen gjennom året som grunn til å avlyse eksamen, la Melby til før hun viste til at det er pågående smitteutbrudd og syke lærere eller sensorer som kan forårsake en avlysning.

Inga Marte Thorkildsen er opprørt over det hun mener mangelfull forståelse for situasjonen i skolen fra regjeringens side.

– Melbys vurdering viser manglende innsikt i elever og læreres situasjon både i Oslo og mange steder i landet. De burde la lærerne få bruke ukene som gjenstår av skoleåret til å tette kunnskapshull og gjøre gode standpunktvurderinger – fremfor å tviholde på muntlig eksamen, sier byråden til VG.

– Bruker du denne saken til å vinne politisk oppslutning?

– Nei, og det ville vært rart i en slik sak. Vi har fra Oslos side vært konsekvente og tydelige på at det mest fornuftige i dette spørsmålet vil være en nasjonal avlysning – fremfor å overlate det til hver enkelt kommune og fylkeskommune, svarer Thorkildsen, som mener at tiden er overmoden for regjeringen for å la all prestisje fare og gå inn for avlysning.

– Jeg ber henne innstendig om å vise seg som en lyttende minister og avlyse. Da viser hun også at hun tar innover seg de faglige rådene fra en samlet sektor, avslutter Oslo-byråden.