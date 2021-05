INNFØRER INNGRIPENDE TILTAK: Hammerfest frykter at smitten har spredt seg i kommunen i over én uke, og tar nå grep for å stanse utbruddet. Foto: Hurtigruten

Slår alarm i Hammerfest etter villsmitte: Stenger ned samfunnet

Ordføreren beskriver situasjonen som svært alvorlig, etter at en smittet person var på et utested i kommunen forrige lørdag. Fredag strammer de inn med inngripende tiltak.

I løpet av dagen er det oppdaget til sammen ni positive prøver etter omfattende hurtigtesting i Hammerfest i Troms og Finnmark, opplyser ordfører Marianne Sivertsen Næss på en pressekonferanse torsdag kveld. Ifølge Wikipedia bor det litt over 10.000 innbyggere i kommunen.

Det skjer etter at en kvinne i 20-årene har testet positivt for corona etter å ha fått symptomer 17. mai. To dager tidligere, altså lørdag 15. mai, skal hun har vært på et utested og senere hatt nachspiel – men smitten kan muligens stamme fra lenger tilbake i tid:

– Vi står i en situasjon som er svært alvorlig. Vi har ikke kontroll. Og vi forventer at dette kan bli det største utbruddet vi som kommune har måttet håndtere, sier Sivertsen Næss.

De mistenker at smitten går tilbake til helgen 8. og 9. mai, og at kilden kan være her.

– Vi har også god dialog med politiet. Det er forhold her hvor det har vært veldig mange mennesker samlet på et sted. Det er en nasjonal anbefaling som sier at det er anbefalt maks fem gjester i private hjem. Vi er kjent med at det tallet er oversteget ganske mange ganger, så jeg må også få uttrykke en skuffelse.

Fra og med fredag stenger kommunen ned samfunnet. Kommunen skal vurdere hvor lenge de skal vare i løpet av helgen.

Se alle tiltakene i faktaboksen:

Disse tiltakene innføres i Hammerfest Stenge ned samfunnet. Det vil si at alle skoler og barnehager holder stengt fredag. Det vil bli én åpen skole og barnehage for samfunnskritisk personell.

Helse og omsorg går over til rødt nivå. Institusjonene stenges for besøk. Ved besøk til omsorgsavdelinger bes vi om at det vises hensyn. Dagavdeling stenges. Alle støttekontakt og treningstilbud stoppes. Nødvendig ergo- og fysioterapi opprettholdes etter individuell vurdering. Legetimer gis i hovedsak på video.

Fritid: Idrettshaller stenges. Heller ikke uteanlegg vil kunne brukes, hverken til organisert trening eller konkurranse. Svømmehaller stenges. Treningssenter stenges.

Butikker og varehus vil være stengt. Matbutikkene vil være åpne.

Serveringssteder skal holde stengt, men take away er lov.

Tros- og livssynshus stenges. Begravelser kan holdes.

Alle andre fritidsaktiviteter og fasiliteter må holde stengt, som bibliotek, kino, bowlinghall og andre underholdningssteder.

Kommunen anmoder de som kan om å ha hjemmekontor. Vis mer

Minst 50 personer har symptomer

Hammerfest kommune er allerede kjent med at rundt 50 personer har symptomer, men det kan dreie seg om flere.

– Vi er også kjent med at et titalls personer med symptomer har vært rundt i vår kommune den siste uke. Det er hovedsakelig snakk om personer i 20-årene, pluss og minus.

Kommunen har bedt alle som var på utestedet eller den private festen om å ta kontakt på kommunens coronatelefon. Der har det gått varmt, med over 400 henvendelser.

– Vi har klart å besvare rundt 200. Alle de som har tatt kontakt har vært definert som nærkontakter. Vi har altså 200 definerte nærkontakter allerede, og forventer det dobbelte, sier ordføreren.

Smittesporerne jobbet frem til klokken 23 torsdag, og vil fortsette arbeidet klokken 08 fredag. Samtidig advarer ordføreren om at smittesporingsarbeidet er sprengt, og har noen klare råd til innbyggere med symptomer:

Meld deg for å bli registrert og at du vil ha test

Mens du venter på test, begynn å kartlegge din egen aktivitet

Skriv ned og få oversikt over alt du har gjort fra den dagen du hadde symptomutbrudd og to dager før dette

Får du positivt testsvar, ber vi deg om å kontakte alle nærkontaktene dine med en gang, og også be dem melde seg på vårt nummer, slik at vi raskt får kontakt med alle

Har spredt seg til nabokommuner

To av de positive prøvene er sykehusansatte, og en er pasient. I tillegg hører to tilfeller til Karasjok og tre til Alta, opplyser ordføreren. Ifølge Altaposten kan tre nye smittede i Alta torsdag kveld knyttes til smitte i Hammerfest.

Kommunen ber alle som har vært i Hammerfest de siste to helger om å ta forholdsregler dersom de har vært på utestedet eller private sammenkomster, skriver avisen. De bes også om å teste seg.