NYTER: Venninnene Runa Gidske og Sandra Syverrud nyter gjenåpningen av Oslo ved å booke en av Oslos badstuer. Foto: Jil Yngland

Glede over gjenåpning i Oslo: − Jeg måtte tørke tårer

Torsdag gjennomførte Oslo hele trinn to i gjenåpningsplanen. Det tas godt imot av byens befolkning.

Av Lara Rashid og Jil Yngland (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har vært i overlevelsesmodus og tenkt at vi bare må bite tennene sammen og holde ut, sier 27 år gamle Runa Gidske.

Gidske har booket en av badstuene på Sørenga Badstueflåte sammen med venninnene Sandra Syverrud (28) og Emilie Sandell (26).

– Man blir overraskende fort vant til å ha det sånn, men nå som vi begynner å kjenne litt på smaken av gjenåpning så er det jo helt fantastisk, sier Syverrud.

«Kjære Oslo, nå skjer det» sa Raymond Johansen på en pressekonferanse i forrige uke hvor han fortalte at byrådet hadde besluttet å gjennomføre hele trinn to i gjenåpningsplanen.

– Jeg satt i bilen på vei hjem fra jobb da jeg hørte pressekonferansen fra Raymond Johansen på radioen, sier Gidske.

– Jeg syntes beskjeden var så overveldende, og måtte tørke litt tårer. Det var da jeg skjønte hvor heftig det har vært å leve i en nedstengt by over en så lang periode.

Sandell forteller at dette er den første gjenåpningsaktiviteten de er med på, men at de har fått med seg at det er vært fullt på barene siden den første dagen det åpnet.

– Jeg måtte summe meg litt på onsdag, men i dag blir det utepils! Jeg skal nemlig på date med samboeren min, ler Gidske.

Permittert

En annen VG snakker med er Sveinung Marstrander (30). Han sier det har vært deilig å være permittert.

– Vi har gjort så mange hyggelige aktiviteter mens vi har vært permittert. Vi har blant annet gått på ski, klatret og gått turer. Men nå er det tilbake til arbeid, sier han og ler.

Marstrander jobber på Sørenga Badstuforening, men har vært permittert inntil nylig.

– Men når jeg først er her synes jeg det er veldig deilig å være tilbake. Det er spesielt hyggelig se å stamgjestene igjen, sier han.

BADSTUMESTERE: Kompisene Sveinung Marstrander og Lucas Plummer jobber begge som badstumestere på Sørenga Badstuforening. De har vært permittert fram til nylig. Foto: Jil Yngland

Unner ingen det som har vært

– Det er kjempedeilig. Du føler du får friheten din tilbake. jeg håper virkelig det holder åpent, for hvordan de siste åtte månedene har vært har ikke vært noe hyggelig. Det unner jeg ingen, sier Dan Bernhardsen (50).

Bernhardsen jobber som håndverker og har dermed sluppet unna permisjon.

– Jeg har heldigvis fått lov til å jobbe fordi jeg jobber som håndverker. Men de siste månedene har vært ganske kjipe for min del. Jeg har ikke barn og bor alene, sier han.

Bernhardsen forteller at det er viktig at det finnes sosiale møteplasser for alle.

– Det er så viktig å møte venner og bekjente. Det er mange som har sittet alene hjemme og hatt det kjipt. Jeg har kjent på det selv, og det har ikke vært gøy.

– Det er så herlig å bare sitte her og skravle med venner man ikke har sett på en god stund. Eller å bare se mennesker rundt seg igjen, selv om man ikke kjenner dem, sier han.

TRIVELIG: Håndverkeren Berhardsen synes det er trivelig å sitte på puben og drikke øl med kameraten sin igjen. Foto: Jil Yngland

En sosial by

Vennegjengen Nora Risvik (22), Even Ifar Fossland (27) og Kevin Møllerstuen (28) sitter på en benk på gresset i nærheten av Kontrakjæret ved rådhusplassen.

– Nå kan vi se mennesker ute i gaten igjen, og ikke en forlatt hovedstad. Det er noe med at Oslo er en sosial by fylt at kulturtilbud. Når man bor i en hovedstad så vil man jo gjerne benytte seg av det byen har å tilby, sier Nora Risvik.

– Det har vært stengt lenge nå! Men det er deilig å endelig ta del i bybildet igjen, om det så bare er en tur på restaurant. sier Møllerstuen.

–Det første jeg gjorde da Oslo åpnet igjen var å dra på treningsstudio, sier Fossland og ler.

NYTER: Vennegjengen har møttes på Kontrakjæret og nyter finværet. Foto: Jil Yngland

– Kjæresten min og jeg pratet om at vi savnet å være på kjøpesenteret og hvor hyggelig vi syntes det var. Hvor rart er det ikke å synes det er hyggelig å henge på kjøpesenteret? Det er jo det mest normale man kan gjøre. Men jeg har ikke vært i en eneste butikk, foruten om matbutikken og vinmonopolet, siden november i fjor, sier Fossland.

Vennene har ingen spesielle planer for utenom å nyte finværet og å benytte seg av parkene i Oslo fremover.

– Det blir godt å møtes i parken hvor man endelig kan være mer enn fem personer, sier Risvik og smiler.