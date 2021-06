HJEMME: Viggo Kristiansen tilbake ved barndomshjemmet i Kristiansand. Faren Svein til venstre. Foto: Mattis Sandblad, VG

Viggo Kristiansen tilbake i Kristiansand: − Vi har forståelse for at dette er betent

KRISTIANSAND (VG) For trolig siste gang kom Svein Kristiansen natt til onsdag hjem til Eg fra Ila fengsel. Med seg hadde han sønnen Viggo, som nå skal finne ut hva han skal bli.

I grålysningen klokken halv fire natt til onsdag svingte Svein Kristiansens bil inn foran huset på Eg i Kristiansand. Ut på passasjersiden kom Viggo Kristiansen, som med bestemte skritt gikk rett inn i barndomshjemmet uten å vie pressekorpset oppmerksomhet.

Noen timer tidligere hadde Kristiansen blitt en fri mann, etter nesten 21 år bak murene.

Terje Helland tok seg av de oppmøtte journalistene etter en kort tur inn i huset. Helland er talsperson for støttegruppen for Viggo Kristiansen, og han fortalte pressekorpset at Kristiansen hadde kalt løslatelsen for «uvirkelig».

– Hva blir det viktigste i morgen og de neste dagene?

– Det er å bruke tid sammen. Familien har et oppdemmet behov for å være sammen. I tillegg er det ting man bør prate om, så man er forberedt på det som skal skje de neste ukene og månedene, sier Helland til VG.

– Ting?

– Det går på hvordan man skal forholde seg til mediene og omverdenen generelt.

Vil fremstå dempet

I 2002 ble Kristiansen og den tidligere kameraten Jan Helge Andersen dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia, bymarka ikke langt fra barndomshjemmet.

I februar i år ble Kristiansens sak gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen.

– Hva med de etterlatte, er det et tema dere har vært inne på?

– Vi har forståelse for at dette er betent. Derfor skal vi holde en dempet stil og ikke stå frem med ting som kan virke provoserende på noe vis. Vi har fokus på oss selv og familien og skal allerede nå starte praten med Viggo om hva han skal gjøre resten av livet.

– Har dere hatt den praten tidligere?

– Vi har ikke hatt den praten tidligere, rett og slett fordi han ikke har klart å forholde seg til dette. Det har ikke vært mulig for familien og Viggo selv å ta dette innover seg før det nå er en realitet. Det er mange som har tatt kontakt for å hjelpe til med å komme i gang med et godt liv.

SISTE TUR: Svein Kristiansen har vært på utallige turer for å besøke sønnen i Ila fengsel og forvaringsanstalt. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Veldig, veldig spesiell følelse

– Har du hatt mye kontakt med Viggos far det siste døgnet?

– Det siste døgnet har jeg snakket med ham mange ganger på telefon. Nå har han tatt den siste turen hjem fra Ila etter å ha kjørt dit hver tredje uke i 21 år. Han sliter litt med å forstå at dette var den siste turen dit, for det har blitt en vane. Det er en veldig, veldig spesiell følelse, definitivt en lettelse.

– Ser du noen skjær i sjøen for Viggo Kristiansen nå?

– Alle har vel hatt et vanskelig valg med å bestemme seg for hva de vil bli. Viggo har fått det valget utsatt i 21 år. Nå skal han i gang med en yrkeskarriere.

– Hvor lenge tror du han blir boende hjemme hos sin far?

– Det har vi ikke diskutert, det er ikke et tema.

Samtidig med at Høyesterett enstemmig gikk inn for løslatelse med umiddelbar virkning tirsdag, jobber Oslo politidistrikt på spreng med etterforskning før det skal avgjøres om det blir en ny hovedforhandling eller frifinnende dom for Kristiansen.

– Er den mulige rettssaken i høst et tema?

– Nei, ikke i diskusjonen med Viggo og familien. Men i støttegruppen og advokat-teamet forbereder vi oss på de ulike scenarioene som finnes, enten det blir en frifinnelse fra statsadvokaten eller en full rettsførsel, sier Helland.

STØTTEGRUPPEN: Terje Helland fra støttegruppen svarer på medienes spørsmål natt til onsdag. Foto: Mattis Sandblad

– Borgervern-lignende tilstander

– I lokalmiljøet i Kristiansand er dette en betent sak som splitter mange. Hvordan går dere frem for å ikke skape unødig splittelse?

– Det går på å ha respekt for de følelsene som dette avstedkommer, derfor har vi en veldig dempet holdning. Viggo og familien vil for eksempel avstå fra å snakke i mediene.

Kristiansens advokat Arvid Sjødin sa tirsdag til VG at de vurderer å be om politibeskyttelse for klienten.

– Vi har bedt politiet om å gjøre en vurdering. Det er borgervern-lignende tilstander som vi ikke har mulighet til å verifisere selv. Det er et politifaglig spørsmål, som de må vurdere, sier Terje Helland.

Samtidig har familiene til de drepte jentene bedt om at Viggo Kristiansen får kontaktforbud.

– Alle forbud som blir pålagt vil bli håndhevet. Nå må vi ikke glemme at Viggo er en fri mann som er ferdigsonet. Det må være en grunn til kontakt- og besøksforbud, og det finnes ikke per i dag.

– Var det noensinne aktuelt å flytte til et annet sted enn Kristiansand?

– Nei.