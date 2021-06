MISTILLIT: Oslo Frp vil kaste MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Vil kaste MDG-Lan etter milliardsprekk

Frp fremmer mistillitsforslag mot MDG-byråd Lan Marie Berg etter at utbyggingen av Oslos nye vannforsyning sprakk med fem milliarder kroner. Høyre, Venstre og KrF åpner også for å støtte mistillit.

Utbyggingen av Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Det kom frem da Oslo-byrådet med Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne (MDG) la frem sitt forslag til revidert budsjett 20. mai.

Det slo ned som en bombe blant opposisjonspartiene, som ikke hadde blitt informert om kostnadssprekken tidligere.

I dag måtte ansvarlig byråd Lan Marie Nguyen Berg møte i en høring i bystyrets finansutvalg for å svare for den kraftige prisøkningen – og om hvorfor hun ikke informerte bystyret tidligere.

Nå varsler Frp at de ikke er fornøyd med svarene fra Berg – og vil fremme et mistillitsforslag for å kaste henne.

– Dette er et klart brudd på informasjonsplikten. Dersom bystyret skal ivareta sin tilsynsrolle, må bystyret bli løpende informert. Det har ikke bystyret blitt i denne saken, sier Oslo Frps Camilla Wilhelmsen til VG.

– Når mener dere at Berg burde ha informert bystyret?

– Senest da det forelå informasjon om at kostnadsrammen med høy sannsynlighet ikke ville holde, i desember i fjor, sier Wilhelmsen.

Avventer mistillit

VG har vært i kontakt med Venstre, KrF og Høyre i Oslo. De har ennå ikke tatt stilling til om de vil støtte et mistillitsforslag mot byråden. De tre partiene er imidlertid klare på at de ikke er fornøyde med svarene Berg ga i dagens høring.

– Jeg oppfatter at vi har møtt en lite ydmyk byråd som mener hun har gjort alt helt riktig og at bystyret ikke kunne få informasjon tidligere. Men som bystyremedlem sitter vi igjen med få svar, sier Oslo Venstres Marit Vea.

Hun sier at de fikk manglende svar på de to hovedspørsmålene om hvorfor det har blitt en så stor kostnadssprekk – og hvorfor bystyret ikke ble informert tidligere.

– Denne høringen har avdekket alvorlige forhold: Byråden og etaten har kjent til store kostnadsoverskridelser uten å informere bystyret, sier Vea.

Hun sier at Berg burde ha informert bystyret allerede i desember 2020

– Oppsiktsvekkende

Heller ikke Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg er fornøyd med dagens svar – og sier at Berg hadde en lite tillitvekkende opptreden.

– Jeg opplever at hun går fra argument til argument på hvorfor hun ikke kunne oversende informasjon til bystyret. Hun kommer med stadig nye forklaringer underveis. Det er urovekkende, og det svares ikke på viktige spørsmål vi stiller om og om igjen. Vi blir sittende og lure på hvorfor kostnadene har økt så mye som de har gjort, sier Rygg.

Oslo KrFs Espen Andreas Halse sier at han vil ta stilling til spørsmålet om mistillit i samråd med de andre partiene.

– Tillit er et parlamentarisk ord, så vi vil ikke konkludere ennå på om vi har parlamentarisk tillit til byråden. På et mer folkelig språk var dette på ingen måte tillitvekkende, sier Halse.

Dersom mistillitsforslaget skal få flertall i bystyret, er det også avhengig av partiet Rødts støtte. Gruppeleder Eivor Evenrud skriver til VG at hun vil gi sine oppsummerende kommentarer om høringen på et møte internt før hun snakker med media.

Forsvarte seg

Under dagens høring avviste Berg at hun burde ha gitt informasjon til bystyret tidligere. Hun understreket at hun som byråd har et ansvar for å gi bystyret korrekt informasjon, og at hun ga det så fort det lot seg gjøre.

– Det var først da jeg fikk rapporten fra Vann- og avløpsetaten den 17. februar 2021 at de rapporterte at de trengte å øke kostnadsrammen. Hvis jeg hadde gitt informasjon til bystyret tidligere, kunne jeg ikke ha svart på hvor mye kostnadsrammen eventuelt må økes med, hva økningen skyldes og om kommunen har andre valg enn å øke kostnadsrammen, sa Berg.

Hun la til at hun tror det kunne skapt stor uro blant tilbydere i prosjektet dersom byrådet hadde gitt ufullstendig informasjon til bystyret og offentligheten uten å kunne svare på «essensielle spørsmål».

– Med denne byrådssaken har jeg gitt bystyret korrekt, oppdatert og kvalitetssikret informasjon. Jeg har gitt bystyret mulighet til å fatte et vedtak i denne saken, og bystyret har fått informasjon veldig raskt; Bare litt over tre måneder etter at jeg fikk Vann- og avløpsetatens rapport første gang, og bare ti dager etter at vi fikk kvalitetssikret kostnadsestimatet og ble trygge på at det riktige var å be bystyret om å øke kostnadsrammen, sa Berg.

Byrådet engasjerte konsulentselskapet Holthe Consulting for å kvalitetssikre kostnadsestimatene Vann- og avløpsetaten kom med i vår. Selskapet leverte sin rapport 10. mai, ti dager før bystyret ble informert.