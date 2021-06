FORTVILET: Ordfører Rita Ottervik sier de er ganske fortvilet over vaksinetempoet i Trondheim og at flere med underliggende sykdommer ennå ikke er vaksinert. – Det er noe av det som rir oss, sier hun. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Smitte i studentmiljø i Trondheim: − Redd vi distribuerer den indiske mutasjonen til hele landet

TRONDHEIM (VG) Samtidig med at det som mest sannsynlig er delta-variasjonen av viruset sprer seg i Trondheim, skal mange studenter reise tilbake til sine hjemsteder.

Publisert: Nå nettopp

I kjølvannet av det eksplosive smittehoppet i Trondheim kommune, mistenkes det at det i ett av miljøene som er smittet kan florere såkalt delta-varianten som først ble oppdaget i India.

Resultatet fra helgenomsekvenseringen av de aktuelle prøvene ventes onsdag ettermiddag, men varianten er påvist i nabokommunen Orkanger, og én av de smittede derfra har vært i kontakt med smittede i Trondheim.

– Sannsynligheten er jo der. Det er derfor vi er veldig urolige, sier ordfører Rita Ottervik (Ap) til VG tirsdag, før testresultatene er klare.

Hun forteller at det aktuelle smittede miljøet er ved studentmiljøet ved NTNU.

– Og det som er et stort paradoks, er at nå reiser studentene hjem til kommuner i hele landet, så vi er redd for at vi distribuerer den indiske mutanten ut til hele landet, sier hun.

Også kommunedirektør Morten Wolden er oppmerksom på problemstillingen.

– Alt tyder på at det er delta-varianten, for man har jo halvveis sekvensert dette nå, og det tyder på at det er det. Jeg blir kjempeoverrasket om ikke det er det, sier han til VG onsdag formiddag.

FRYKTER MANGE MED MUTASJON: Kommunedirektør Morten Wolden tror mange kan ha delta-varianten i Trondheim. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Så vet vi ikke hvor mange det dreier seg om, men det kan nok være ganske mange som har den indiske mutasjonen. Og det bekymrer oss, fordi vaksinen bare har 30 prosent effekt etter første dose og 70 prosent etter andre dose. Det betyr at sårbare grupper fremdeles er nettopp sårbare, sier han.

Wolden sier kommunen skal i møte med NTNU og Studentsamskipnaden onsdag kveld.

– Det var i utgangspunktet et møte for å planlegge høsten, men der vi vil gå nøye inn på hvordan studentene skal forholde seg når de reiser tilbake – både at de reiser trygt tilbake, at de begrenser sosialkontakter når de kommer hjem og at de tester seg om de blir «småurven», sier Wolden.

SMITTEHOPP: Etter 17. mai har smittetallet i Trondheim nidoblet seg. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Vi må oppmuntre dem til å teste seg når de kommer til hjemkommunen sin og holde seg litt for seg selv til de er sikre på at de ikke er smittet, sier Ottervik om studentene som skal reise hjem for sommeren.

Wolden understreker at smittesporerne har dialog med hver enkelt smittet.

– Hva tenker dere smittehoppet i Trondheim henger sammen med?

– Det er en kombinasjon av at vi har den nye mutasjonen, men også at vi har startet gjenåpningen. FHI har jo sagt at vi må belage oss på at vi får noen smittehopp. Og jeg håper jo jeg tar feil, men jeg tror det kommer – at vi vil oppleve neste uke at smitten har spredt seg også andre steder, sier kommunedirektøren.

Tirsdag var det 33 nye smittede registrert i kommunen, av disse var flest i 20- og 30-årene. Fire har ukjent smittekilde.

– Vi testet ikke så mange i helgen, så de 33 er av en testpopulasjon på rundt 1500, så vi ligger på en 2,2 prosent. Det berømte R-tallet er litt høyt og har vært det den siste tiden, sier Wolden.

Ukjent smittekilde bekymrer

Han mener Trondheims styrke har vært at smittesporerne har klart å identifisere den enkelte smittekilde - fram til nå.

– Det som bekymrer oss er at nå må vi ganske mange tilfeller si at det er «det miljøet» som er smittekilden. Om det er «Den gruppen her med festere, denne gruppen som har vært i den kirken, eller den gruppen her på Trovo (Trondheim voksenopplæringssenter)». Så fortsatt føler vi oss ikke trygge. For det er først når vi kan identifisere helt detaljert den enkelte smittekilde at du kan følge smittesporingen helt ut, påpeker Wolden og legger til:

– Det er en bekymring. Det er ukjent smitte i byen og det betyr at det kan dukke opp mer smitte framover.