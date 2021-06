FORTVILET: Ullensaker-ordfører Eyvind J. Schumacher i Trandumskogen torsdag. Foto: PRIVAT

Forsvarsbygg: Krigsminnehugst var «alvorlig feilvurdering»

Forsvarsbygg innrømmer at de har gjort «en alvorlig kulturminnefaglig feilvurdering» i forbindelse med hugst i Trandumskogen, et fredet område der 173 nordmenn ble henrettet under krigen.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forsvarsbygg sier de beklager hendelsen på det dypeste og at de nå vil planlegge for å gjenplante og reetablere skogsområdet.

– Etter en befaring i Trandumskogen i dag og et møte med ordfører Eivind Jørgensen Schumacher i Ullensaker kommune, erkjenner vi at det er begått en alvorlig feilvurdering fra Forsvarsbyggs side i arbeidet med nedhugst av grantrær. Konsekvensen av vår handling er at store skogområder er unødig hugget ned. Skadeomfanget er alvorlig, og vi er svært lei oss og vi beklager dypt, sier avdelingsdirektør i Forsvarsbygg Jan Erik Johansen i en pressemelding.

Ullensaker kommune har varslet politianmeldelse av saken.

Forsvarsbygg sier de nå vil gjennomgå alle sine rutiner, og få en oversikt over alle fakta i saken.

Vil plante nytt

– Det vil i første omgang prioriteres å rydde området på en så skånsom måte som mulig. Dernest vil det planlegges for å gjenplante og reetablere skogsområdet, heter det i pressemeldingen.

Her fremgår det også at Trandumskogen over tid har fått en dårlig skogtilstand med tørre og råtne trær og at skogforvaltningen vurderte det som nødvendig å foreta en rydding av disse.

Hugsten ble gjennomført for å skjøtte området og ivareta trygg ferdsel for publikum. Ca 1500 trær er fjernet i det fredede området.

– Det er en større andel trær enn det som var nødvendig, skriver Forsvarsbygg.

Både Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad har omtalt saken.

173 nordmenn henrettet

I 2020 ble Trandumskogen fredet av Riksantikvaren.

Skogen ble brukt som rettersted av tyskerne under andre verdenskrig, og i mai 1945 ble en av de første tyske massegravene i Norge oppdaget her. Totalt 173 norske statsborgere, 15 russere og 6 briter mistet livet der. Mange var dømt til døden av tyskerne, men mange ble også henrettet uten dom. De døde ble etter krigens slutt identifisert og flyttet til sine hjemsteder.

– Vi er svært glade for at Forsvarsbygg tok raskt kontakt med kommuneledelsen i dag, og tar det hele og fulle ansvar for hendelsen. Dette bygger tillit og er et viktig utgangspunkt for oppgaven vi står over nå. Vi er enige om at det viktigste nå er å samarbeide tett og identifisere de riktig tiltakene fremover. Dette skal vi gjøre i samspill med lokale ressurser, uttalte Eivind Jørgensen Schumacher, ordfører i Ullensaker kommune, i fredagens pressemelding fra Forsvarsbygg.