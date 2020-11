FLYTTER: Leder Karianne Fedøy Magnussen ledet sykehjemmet gjennom utbruddet som var i flere uker. Snart flytter hele sykehjemmet til midlertidige lokaler. Metodisthjemmet rives og et nytt sykehjem bygges. Hun gleder seg. Foto: Paul S. Amundsen

Ansatte fikk psykologhjelp etter coronautbrudd på sykehjem

BERGEN (VG) I flere kommuner har sykehjemsansatte fått psykologhjelp etter omfattende coronautbrudd og død på avdelingene. Psykolog Reidar Thyholdt sier opplevelsene kan være traumatiserende for ansatte.

Oppdatert nå nettopp

– Mengden av sykelighet og dødsfall blant beboerne, der man som hjelper bare kan være til stede og pleie så godt man kan, det vil jeg kalle traumatiserende, sier Thyholdt. Han er psykolog ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS.

Coronasmitten har kostet minst 300 mennesker i Norge livet til nå. Den nye bølgen rammer sykehjemmene hardt. De siste dagene er seks beboere på Villa Skaar i Eidsvold døde. Det har også vært dødsfall ved flere andre sykehjem på Østlandet, blant annet i Lier, Modum og Oslo.

TRAUMATISERENDE: Psykolog Reidar Thyholdt har fulgt opp ansatte og ledere i en svært spesiell tid for sykehjemmet. Foto: Paul S. Amundsen

Metodisthjemmet i Bergen hadde det hittil største utbruddet på sykehjem, drøyt tre uker etter at Norge stengte. Da smitten endelig var ute av institusjonen, var 18 beboere døde.

Leder Karianne Fedøy Magnussen ble varslet om en smittet ansatt 2. april. Personen hadde ikke vært på jobb på en uke, men meldte fra for sikkerhets skyld. En annen ansatt hadde vært i kontakt med den smittede kollegaen, men var ikke definert som nærkontakt. Personen ble likevel satt i karantene fordi risikoen for smitte var høy.

2. april ble også en beboer med diffuse symptomer testet og isolert. De neste dagene ble stadig flere ansatte og beboere testet og isolert fordi de hadde symptomer eller var nærkontakter.

Mellom 10. april og 11. mai døde 18 av 46 beboere. Flere var da flyttet til andre sykehjem for å lette situasjonen. Det hjalp ikke på situasjonen at Metodisthjemmet er et gammelt bygg med trange ganger og få rom som egnet seg til isolat for smittede beboere.

Ikke vanlig avskjed

Karianne Fedøy Magnussen ledet ansatte og beboere gjennom den veldig vanskelige situasjonen.

– På sykehjem har vi et naturlig forhold til døden. Beboere dør og vi har gode prosesser for å bearbeide. Ansatte på sykehjem får et nært forhold til beboerne. Men da vi fikk smitteutbruddet, var det ikke mulig å gjennomføre de vanlige ritualene som de ansatte gjennomfører i etterkant av dødsfall. Vi legger stor vekt på et verdig stell av den døde og det klarte vi også i den situasjonen. Men de ansatte fikk ikke på samme måte bearbeidet dødsfallene gjennom lystenning, samtaler og deltagelse i begravelser. De døde beboerne måtte hentes av begravelsesbyrået uten at ansatte fikk avsluttet forholdet til dem på en vanlig måte, sier Magnussen.

– Ekstrem situasjon

Psykolog Reidar Thyholdt sier prosessene rundt død på sykehjemmene ikke har vært vanlige. De som skal være med de døende de siste dagene, har ansvar for andre som også skal dø. Og familiene får ikke slippe til som ved vanlige dødsprosesser.

– Det en ganske ekstrem situasjon, sier Thyholdt.

OPPFØLGING: Psykolog Reidar Thyholdt ved RVTS Vest i Bergen, har fulgt opp ansatte og ledelse ved Metodisthjemmet etter det store smitteutbruddet som førte til 18 dødsfall. Foto: Paul S. Amundsen

I samlingsrommet på sykehjemmet er det laget et minnebord. Da det ikke var mulig å minnes hver enkelt av alle de 18 som døde, ble det i stedet arrangert en felles minnestund. Lys ble tent og en minnebok lagt fram. Under alle navnene til de døde er det skrevet: «Takk for alt. Hvil i fred».

MINNES: De gamle som døde etter corona-utbruddet, ble minnet i felles minnestund. Et halvt år etter, står bord og lys fortsatt i samlingsrommet. Foto: Paul S. Amundsen

– Ikke mulig å hindre

Fylkesmannen skriver i rapporten etter utbruddet at det ikke er fullt ut mulig å hindre at beboere blir smittet av covid-19. Symptomer var ifølge rapporten ukarakteristiske og svært vanskelig å oppdage. Det var også vanskelig å stoppe smittespredningen når viruset først var kommet inn. Mange ansatte måtte i karantene og isolasjon. Sykehjemmet måtte betjenes av et stort antall vikarer. Situasjonen gjorde at ansatte måtte bevege seg mellom etasjer og avdelinger, med fare for ytterligere spredning.

MINNEORD: I en bok har ansatte skrevet en siste hilsen. Foto: Paul S. Amundsen

Hverdagen på sykehjemmet preges fortsatt av erfaringene fra utbruddet. Det preger også fritiden til lederen på sykehjemmet.

– Jeg tenker nøye gjennom hva jeg gjør. Senest i september takket jeg nei til å komme i en konfirmasjon fordi jeg unngår samlinger av mennesker og potensiell smitte, sier Fedøy Magnussen.

Foto: Paul S. Amundsen

– Selve skrekken

Flere kommuner hadde større smitteutbrudd i mars-april. I Sør-Odal døde to beboere på alders- og sykehjemmet etter coronasmitte.

– Vi hadde smitten på sykehjemmet fra slutten av mars og ut april. Å få smitte inn er selve skrekken. Opplevelsen sitter i de ansatte fortsatt. Det er nesten så man går rundt med angst for å få det inn igjen, sier kommunalsjef Toril Gundersen.

SKREKK: Coronasmitte på sykehjem er selve skrekken, sier kommunalsjef Toril Gundersen i Sør-Odal Foto: Sør-Odal kommune

Rapporter etter coronadødsfall på institusjoner, viser at viruset i stor grad har kommet inn via ansatte som på ingen måte har forstått at de har vært smittet. Først når ansatte er massetestet, har smitten blitt konstatert. Det har gjort situasjonen ekstra vanskelig.

Etter utbruddet i Sør-Odal fulgte kommunepsykologen opp ansatte med gruppesamtaler. De som ønsket det fikk også en-til-en oppfølging.

– Det var vanskelig å stå i det i så lang tid. Ansatte følte på både maktesløshet og skyldfølelse. Vi hadde ikke så mange dødsfall, men vi hadde smitte over lang tid, sier Gundersen. Hun opplever en større trygghet nå, blant annet fordi rutiner på testing er helt annerledes enn tidlig i pandemien.

Publisert: 21.11.20 kl. 15:44 Oppdatert: 21.11.20 kl. 16:02

