URO: Slik så det ut i Nørrebro i Danmark etter at den kontroversielle politikeren Rasmus Paludan hadde holdt en demonstrasjon i april 2019. Den islamfiendtlige politikeren leder partiet Stram Kurs og provoserte tilhørere ved å kaste en koran opp i luften – og lot den falle i bakken. Foto: SCANPIX

Nordmann siktet for terror: Skal ha slettet bevis etter politiker-angrep

Få dager etter opptøyer mot den høyreradikale politikeren Rasmus Paludan i Danmark, så skal en terrorsiktet nordmann ha hjulpet bråkmakere med å slette digitale bevis mot dem.

Publisert: Nå nettopp

Søndag 14. april 2019 holder den høyreradikale og islamfiendtlige politikeren Rasmus Paludan en markering i København.

Han kaster en koran opp i luften og lar den falle på bakken. I flere bydeler bryter opptøyer ut.

Fire dager etter opptøyene pågripes to menn for ildspåsettelsen av en buss. Mennene har knytinger til en bruker av den krypterte kommunikasjonsplattformen Telegram.

Brukeren gikk under kallenavnet «AnaAbida».

les også Tre arrestert etter opptøyer i København

«Sensitive chats»

Ifølge VGs opplysninger skal «AnaAbida» ha tatt kontakt med en 24 år gammel nordmann i Skien etter opptøyene og gitt ham beskjed om å slette «sensitive chats» med de involverte.

Nordmannen skal da ha slettet digitale spor i chatte-grupper, slik at de ikke kunne brukes som bevis.

– Hans holdning er at han ikke har gjort noe straffbart. Han fjernet bare noe som var uheldig at lå ute og trodde sånn sett at han gjorde noe som var samfunnsnyttig. Han gjorde seg ingen tanker om at han kunne ha fjernet noe som var et bevis i en straffesak, sier hans forsvarer, advokat Brynjar Meling, til VG.

FORSVARER: Advokat Brynjar Meling representerer den terrorsiktede Skiensmannen (24). Foto: Fredrik Solstad

Pågripelse

Noen måneder etter kontakten på Telegram, ble skiensmannen pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og siktet for terror.

24-åringen nekter straffskyld.

– Etterforskningen har hatt høy prioritet i PST fra dag én og det er brukt betydelige ressurser. Dette er den første etterforskningen som i all hovedsak gjelder det ISIL selv omtaler som «mediene jihad». Da ISIL ble nedkjempet og mistet territoriell kontroll fikk internett en avgjørende betydning for terrorgruppens opprettholdelse og aktivitet, sier politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff i PST til VG.

Mannen kommer fra en tilsynelatende ressurssterk familie med bakgrunn fra Somalia. Selv var han fotballinteressert og hadde deltidsjobb. I 2017 dro han til Egypt hvor han skal ha gått på koranskole og lært seg arabisk, ifølge VGs opplysninger.

Han skal også ha dratt på flere andre utenlandsreiser i løpet av få år, deriblant til Bangladesh i håp om å skape forretninger i form av import og produksjon av klesmerker til ungdom.

les også Ekspert: Nærmest umulig for PST å sortere ut farlige brukere

Spor mot Europa

PST mener mannen var deltager i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) fra sommeren 2018 til pågripelsen høsten 2019.

Meling ønsker ikke å svare på om klienten selv anser seg som IS-medlem eller om han har avlagt troskapsed.

Politiet etterforsker også mannen for å ha hatt kontakt med en annen bruker på Telegram i løpet av våren og forsommeren i 2019. Denne brukeren gikk under kallenavnet «Ragingyemeni94», får VG opplyst.

Kontakten skal blant annet ha dreid seg om å gjennomføre en terrorhandling. PST mener nordmannen bisto den ukjente personen, deriblant gjennom støtteerklæringer i form av koransitater, og taler og råd om spredning av en martyr-erklæring.

I tillegg skal 24-åringen ha tilbudt seg å spre martyr-erklæringen.

– Hvordan ser han på disse anklagene?

– Han vet heller ikke hvem vedkommende er eller om personen finnes eller om det bare er en illusjon – men det ligger i det at han ikke har erkjent straffskyld at han hverken har hatt til hensikt å tilskynde noen til å begå et terrorangrep eller at han har holdt det for mulig at det faktisk var noen «i andre enden av chatteloggen» som tenkte å sette noen planer ut i live, sier Meling.

SNART RETTSSAK: Politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff i PST vil om kort tid ferdigstille innstillingen til påtaleavgjørelse mot den terrorsiktede nordmannen. Straffesaken er forhåndsberammet i Oslo tingrett, 18. mai i år. Foto: FRODE HANSEN

– Engasjert muslim

Nordmannen skal også ha gitt tips og råd om hvordan man kan skjule aktiviteter på Internett, slik at man ikke oppdages av myndighetene.

– Tilgjengelige applikasjoner og nettverk har lagt til rette for helt nye måter og muligheter for å etablere og utvikle internasjonale voldelige jihadistiske nettverk, sier politiadvokaten.

– Hvordan ser han selv på sin aktivitet på internett?

– Han beskriver seg selv som en engasjert muslim og var veldig kritisk til det han oppfattet som overgrep mot muslimske land og krigføring i disse. Han engasjerte seg sånn sett i et nettfora i den sammenheng, sier Meling.

Forsvareren opplever at den terrorsiktede 24-åringen aldri har tenkt tanken om at aktiviteten på internett var noe som kunne bli en realitet eller noe som kunne materialisere seg i angrep eller forsøk på angrep på vestlige mål.

– Han har vel oppfattet ting mer som tomt snakk enn som konkrete planer, sier Meling.

les også PST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark

Lukkede grupper

En gjennomgang av databeslagene har gitt politiet innsyn i hans aktivitet i åpne og lukkede grupper, hovedsakelig på Telegram.

– Informasjonsmengden i de beslaglagte elektroniske enheter er stor og etterforskningen har krevd teknisk og tematisk fordypning. Denne type saker krever kontinuerlig ressursbruk både på analyse og bearbeiding, og klare løpende prioriteringer fra etterforskningsledelsen, sier politiadvokaten.

Saken har internasjonale forgreninger og det er derfor innhentet informasjon fra etterforskninger i en rekke land.

– Samarbeid på tvers av landegrenser er tidkrevende og utfordrende på grunn av fysisk avstand og ulike prosessuelle og materielle regler.

BERAMMET: Terrorsaken mot den siktede 24-åringen fra Skien avholdes i Oslo tingrett i mai og juni i år. Foto: SCANPIX

Propaganda og troskapsed

Ifølge den foreløpige siktelsen mot skiensmannen fra mars i fjor, er han blant annet siktet for oversendelse av støttende og oppildnende koransitater og taler, samt råd om spredning av martyrerklæring.

Han er også siktet for aktivitet på flere digitale plattformer hvor han skal ha bistått IS med å veilede andre deltagere i gruppene om salafistisk jihadisme. I tillegg skal han ha gitt veiledning i hvordan man kan avgi baya (troskapsed) til IS.

Politiet mener også at han skal ha bistått deltagere i ulike grupper med konkret rådgivning i valg av steder for terrorangrep og gjennomføringsmåter.

ÆRVERDIG: Ifølge britisk politi ville den terrordømte islamisten Safiyya Shaikh sprenge seg selv ved St. Pauls katedral i London. Hun ble imidlertid avslørt av undercoveragenter – og politiet fant elektroniske spor mot en nordmann i Skien. Foto: PA PHOTOS

– Planer om terror i London

I den samme perioden skal skiensmannen ha hatt kontakt med en britisk kvinne i London, konvertitten Safiyah Shaikh. De to kommuniserte også på Telegram.

Oslo tingrett mener det er skjellig grunn til å mistenke at de to inngikk et forbund om å begå en terrorhandling mot blant annet St. Pauls katedral.

PST anklager ham å ha gitt støtte og forslag om terrormål, tidspunkt for angrep, sikkerhetsrådsgivning og støtteerklæringer om å begå terror.

– Etterforskningen bygger på en mistanke om at siktede var en sentral aktør i flere slike forum og har bidratt til å sikre og videreføre ISIL sitt propagandanettverk. Siktede er også mistenkt for å ha vært direkte involvert i konkrete terrorrelaterte hendelser, sier politiadvokat Bakken Staff.

I en hemmelig politioperasjon i England ble Shaikh avslørt av undercoveragenter, ifølge BBC.

– Han har forklart seg i detalj om enhver kontakt han har hatt som han har blitt forelagt og var ikke kjent med at det faktisk var noen han hadde hatt kontakt med som var blitt arrestert i England. Dette skjedde lang tid etter at han var blitt arrestert i Norge, sier Meling.

Forsvareren registrerer at 24-åringen ikke ble innkalt som vitne i England og at Shaikh ikke er blitt avhørt i saken hans i Norge.

– Så jeg legger til grunn at hans eventuelle rolle i saken må ha vært relativt perifer, sier Meling.

Shaikh ble dømt til 14 års fengsel for terrorplanen.