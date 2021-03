FÅ GJESTER: – Hadde hotellet vært av kjøtt og blod, så ville vi nå vært på intensiv behandling med dårlig surstofftilgang, sier hotelldirektør Gudrun Hesla ved Oset høyfjellshotell på Golsfjellet. Foto: Odin Jæger

Nedstenging i Viken: − Jeg frykter at dette kan bety slutten for oss

GOL (VG) Hvis hotellet til Gudrun Hesla hadde ligget 500 meter lenger nord, hadde hun sluppet de strenge Viken-tiltakene. Nå frykter hun at påsken ryker og at det nærmer seg slutten for familiehotellet etter 140 års drift.

Gudrun Hesla er femte generasjon som driver Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet. 2020 skulle være året da hun og familien feiret 140 års hotelldrift. Så kom corona.

– Istedenfor feiring har det vært økonomiske bekymringer og hard kjemping, sier Gudrun Hesla.

De månedene hun har fått lov til å drive, har hun jobbet 400 timer i måneden, for det er mye å gjøre når stadig nye coronatiltak må tilpasses og utgifter beregnes.

– Jeg håpet at påsken skulle gi oss en nødvendig buffer frem til sommeren. Men med de nye reglene i Viken er det usikkert om vi i det hele tatt klarer å holde åpent i påsken. Jeg frykter at dette kan bety slutten for oss, sier hun.

Hotellet ligger langt nord i Viken, knappe 500 meter fra fylkesgrensen mot Innlandet, der de fortsatt kan tilby aktiviteter og servere øl og vin.

VED GRENSEN: Fra hotellet har Gudrun Hesla utsikt mot Tisleifjorden, der fylkesgrensen går midtfjords og Valdres/Innlandet er tilstøtende nabo. Foto: Odin Jæger

Mandag kom beskjeden om at regjeringen innfører det strengeste tiltaksnivået for hele Viken fylke, til tross for at flere kommuner har veldig lav smitte.

Tiltakene, som blant annet dreier seg om skjenkestopp og stengte butikker og serveringssteder, skal vare til og med søndag 11. april. Nedstenging i påsken får store konsekvenser for alle hyttekommunene i Hallingdal og ordførerne har reagert sterkt.

– Hotellstenging er ikke en del av tiltakene, men summen gjør det vanskelig å drive hotell, forklarer Hesla:

– Vi er et hotell som jobber for å gi hele familien gode opplevelser, men nå kan de knapt oppholde seg i fellesarealene, vi må stenge bassenget, kan ikke tilby aktiviteter og underholdning, servere et glass vin eller øl til maten eller ta imot dagsbesøkende som ønsker å spise.

KRYSSER FINGRENE: Oset Høyfjellshotell har ikke hatt et eneste smittetilfelle gjennom hele pandemien. I løpet av uken blir det avgjort om de kan holde åpent i påsken. Foto: Odin Jæger

Da VG besøker hotellet onsdag, har avbestillingene rast inn, blant annet på grunn av flere avlyste skirenn i området. Gudrun Hesla har bestemt seg for å stenge resten av uken.

Hun går bort til et eldre ektepar som sitter i frokostsalen med utsikt til blå himmel og gnistrende hvite fjell. De får nå tilbud fra hotelldirektøren om å bli kjørt til et annet overnattingssted. Fire overnattingsgjester lønner seg ikke.

– Jeg har fortsett et håp om at vi skal klare å gjennomføre påsken, selv om den blir annerledes. Vi har mange kreative påfunn på lager.

– Hadde fortjent mer tillit

– Jeg er sliten av tiltakene, og synes vi hadde fortjent mer tillit. Jeg tror nok det hadde gått greit om vi kunne tilby sikre aktiviteter og underholdning for barna og få servere de voksne gjestene våre et glass vin til maten, sier Hesla.

– Hvis påsken ryker, må jeg gå til banken for å be om et nytt kriselån. Det har jeg allerede gjort én gang tidligere i år, sier Hesla. Hun har egentlig 20 ansatte, men er nå nede i 12. De fikk permitteringsvarsel tidligere på dagen.

MARERITT: – Noen morgener må jeg klype meg i armen og spørre meg selv om når dette marerittet skal ta slutt, sier Gudrun Hesla. Foto: Odin Jæger

– Det er fælt å se hvordan de bare faller sammen. Det er ingen her som ønsker seg fri i påsken. Det er favorittuken vår, sier hun,

I fjor måtte hun stenge på grunn av corona, og hadde sin første påskeferie på 25 år.

– Jeg nøt ikke ett sekund. Gikk bare rundt meg selv. Dette er en livsstil og et livsverk. Å yte gjestfrihet og levere gode opplevelser ligger i hjertet mitt. Det betyr enormt mye for meg å klare å holde det i live, sier Gudrun Hesla.

Hotelldriften har vært utfordrende før coronaen også. Gudrun har for lengst innsett at høyfjellshotellenes storhetstid er over.

– Glanstiden var på 60- og 70-tallet, da det ikke var så mange tilbud. Det var nedoverbakke da jeg overtok i 1996, men jeg har klart å drive greit etter forholdene, og har tro på en renessanse. Når vi har kommet oss gjennom dette, tror jeg folk vil se verdien av å ha god tid og god plass til å samles hele storfamilien i det flotte norske fjellet, og samtidig slippe å stå over grytene selv, sier hun.

TOMT HOTELL: Onsdag ble høyfjellshotellet stengt frem til påske. Foto: Odin Jæger

Men hun er i tvil om hvor lenge hun orker.

– Jeg synes hjelpen vi har fått fra myndighetene er langt fra hva de lover på nyhetene, og viser hvor lite verdi de setter på det å ta vare på ting. Vi har 200–300.000 kroner i uunngåelige kostnader i måneden, men støtten vi fikk til sammen i 2020 var på 390.000 kroner totalt. Lovnaden fra regjeringen har vært støtte på opp mot 80 prosent, noe som er langt fra sannheten, sier Gudrun.

Uheldigvis hadde de et dårlig år i 2019, fordi to store kunder måtte avbestille kurs, i tillegg til noen store investeringer. Siden kontantstøtten bare beregnes ut fra det året, ble det stang ut.

– De som spekulerer i å ha flere firmaer eller driver mye med leasing, ​ holding ​eller har skilt ut i eiendom og drift, får mye ​mer støtte. ​Vi har heller sett tryggheten i å kjøpe med penger som er tjent over drift, ​men den modellen har vist seg å være lite coronatilskudds-vennlig, sier Gudrun, som sammenligner støtten de har mottatt med å få tildelt et sugerør å puste ut av.

fullskjerm neste ARVET HOTELL SOM 23-ÅRING: –Mine besteforeldre bygde opp hotellet nesten slik det fremstår i dag, og jeg har hele tiden jobbet med å kunne føre tradisjonen videre, sier Gudrun Hesla.

– Er det en reell fare for at dette blir kroken på døren?

– Ja. Men jeg er villig til å gjøre mye for å redde dette, så løsningen må kanskje bli å skille ut noe av tomten med tanke på hyttebygging og leiligheter for salg. Det kan bli avgjørende for å redde videre drift på hotellet.

Hun synes det er trist at det knapt finnes noen igjen av de tradisjonelle høyfjellshotellene.

– Jeg har lagt ned 25 år av livet mitt i dette og jeg har fortsatt troen på at det er mulig å overleve. Og det var ekstra motiverende i sommer da det kom begeistrede gjester hit som aldri før hadde vært på høyfjellshotell, og som har blitt nye stamgjester, sier hotelldirektør Gudrun Hesla.

– Men regjeringen må våkne nå, ellers forsvinner steder som dette. Steder som skiller seg fra kjedehotellene.