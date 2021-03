FIKK EN TELEFON: Bård Ludvig Thorheim står på førsteplassen på Nordland Høyres stortingsliste. Han ble oppringt fra SMK i helgen, og uttalte seg senere til NRK og VG om vaksine-striden. Foto: Helge Mikalsen, VG

Bekrefter kontakt med flere Høyre-topper

OSLO/BODØ (VG) Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter at statssekretær Peder Egseth (H) har vært i kontakt med flere lokale Høyre-topper om coronautspill.

Det er tidligere kjent at det var omfattende kontakt mellom Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) og Erna Solbergs nære rådgiver Peder Egseth (H) i forbindelse med Dahls knallharde angrep på Oslos coronahåndtering i VG søndag.

På pressekonferansen tirsdag bekreftet Solberg at Egseth har vært i kontakt med flere lokale Høyre-topper om coronautspill.

Det inkluderer Bård Ludvig Thorheim, Nordland Høyres førstekandidat til Stortinget, og Frosta-ordfører Frode Revhaug (H).

Tirsdag kveld beklaget Egseth at han hadde «bidratt til utspill og innsalg som har bidratt til å skape konflikt mellom ulike kommuners håndtering av koronasituasjonen».

Feil å prioritere Oslo

– Han tok kontakt med Bård Ludvig lørdag, etter Tuva Moflags utspill om å endre vaksinestrategi, sa Solberg på sin pressekonferanse tirsdag kveld.

Søndag uttalte Bård Ludvig Thorheim til NRK at det var feil at Oslo skulle prioriteres i vaksinekøen.

– Vi har slått ned smitten i store og små kommuner over hele landet, uten å ha ropt på at man skal prioriteres og få flere vaksiner. Jeg mener at det er feil at Oslo skal prioriteres og få flere vaksiner fordi de ikke klarer å slå ned smitten, sa Thorheim.

Til VG sa stortingskandidaten blant annet at «en person i risikogruppen er ikke verdt mer i Oslo enn i Bodø, der vi har et pågående utbrudd nå».

Begge disse intervjuene ble foretatt etter at Egseth hadde ringt til Thorheim lørdag.

Ingen kommentar

Stortingskandidaten fra Bodø lovet fra tidlig tirsdag formiddag å redegjøre overfor VG om foranledningen til disse uttalelsene til media.

Men etter Erna Solbergs pressekonferanse tirsdag kveld, kom Thorheim tilbake til VG med denne beskjeden:

– Jeg har ikke noen kommentarer ut over det statsministeren har sagt.

– Mener du fortsatt at det er galt å fordele vaksiner ut fra smittetrykket, slik regjeringen nå har åpnet for?

– Etter at statsministeren har uttalt seg, har jeg ikke lyst til å si noe mer om det.

– Er det ikke rimelig at velgerne i Nordland får vite om du støtter eller er uenig i regjeringens endrede vaksinestrategi?

– Jeg mener det er overflødig å si noe mer ut over det statsministeren har sagt, svarer Thorheim.

På spørsmål fra VG var Solberg ordknapp om kontakten mellom Egseth og Frosta-ordfører Frode Revhaug (H).

– Han har vært i kontakt med Frode i forbindelse med denne saken. Jeg har ikke flere detaljer enn det, annet enn at Peder Egseth også har hytte der. De har hatt en lang samtale som også har vært en samtale om Torgeir Dahls utspill, sier Solberg.

– Ble han bedt om å gå ut i media?

– Som jeg sa: De har også snakket om den saken, og derfor har vi tatt det med i oppstillingen om hvem han har hatt kontakt med, sier Solberg.

– Er det vanlig at dine rådgivere har en sånn kontakt med lokale Høyre-topper for å få ut negative artikler om politiske motstandere?

– Det er ikke vanlig at vi har fokus på negative saker, men det er masse kontakt med lokalpolitikere, kontakt inn til regjeringsapparatet og støtte i vanskelige saker, sier Solberg.