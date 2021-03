SNØVÆR: Lørdag var det snøvær på Hardangervidda. Til uken er det Sør- og Østlandet som skal få kjenne at vinteren ikke er over helt ennå. Foto: Statens vegvesen, NTB

Gult farevarsel: Nå kommer vinteren tilbake

Snø kan skape problemer på Sør- og Østlandet til uken.

Av Maria Rud Halvorsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Været på Østlandet de siste dagene kan ha lurt en til å tro at våren er her, men det er ikke trygt å pakke bort vinterklærne helt ennå. Til uken kan vi vente oss et væromslag både i nord og sør, forteller vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

Meteorologisk institutt har sendt ut to gule farevarsel for snø. Ett for Agder og ett for Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. Det kan føre til lengre reisetid og vanskelige kjøreforhold i de rammede områdene, ifølge varslene.

Med unntak av en del nedbør fra Sunnmøre og nordover til Troms, starter uken rolig værmessig, men på onsdag drar det seg til både i sør og nord, forteller Haga.

– Det kommer inn et ganske kraftig lavtrykk fra vest inn mot de sørlige delene av landet. Det gir økende vind og godt med nedbør både onsdag og torsdag.

I farevarselet både for Agder og Østlandet, ventes det mye snø i indre og høyereliggende strøk fra onsdag ettermiddag og kveld. 15 til 30 cm snø i sør, og 10 til 25 cm snø i øst.

– Da kan det bli så mye snø at vi tror det kan skape en del utfordringer. Derfor har vi utstedt et eget farevarsel, sier Haga.

I Agder vil nedbøren gå fra snø til sludd og regn i lavereliggende strøk etter hvert. På torsdag morgen ventes en snøgrense på 500–700 meter. Snøgrensen er sonen mellom snø og regn, forklarer Haga. På Østlandet vil nedbøren raskt gå over til regn og sludd, og torsdag morgen vil snøgrensen være på 300–500 meter.

– I Oslo sentrum vil jeg tro det begynner som snø eller sludd, men går over til regn. I marka kan det legge på seg litt mer snø, men utover torsdagen stiger snøgrensen og det kan bli regn i marka i løpet av torsdagen, sier Haga.

Sterk vind i nord

Vestlandet slipper heller ikke helt unna nedbøren til uken, men der skal det ikke skape noen problemer, ifølge meteorologen.

Nord for Dovre blir det både kulde og vind.

– Fra onsdag blir det ganske sterk østavind nordover i landet fra Trøndelag nordover til Troms og kanskje helt opp til Finnmark. Den kan bli veldig sterk den østavinden, særlig for Trøndelag og Nordland. Også blir den veldig kald, forteller Haga.

De nordlige delene av landet skal slippe unna nedbør, men det blir kaldt. Lavtrykket vil fortsatt prege de sørlige delene av landet fredag, men nedbørsaktiviteten vil avta.