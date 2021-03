MUREN SPRAKK, MEN INTET MÅL: Unge Venstres Sondre Hansmark stanset VGs skudd, men muren sprakk litt opp. Foto: Terje Bringedal

Ungt politisk opprør mot fotball-VM i Qatar

Landets politiske ungdomsorganisasjoner går sammen ut og oppfordrer til boikott av fotball-VM i Qatar. Med ett unntak.

Fra Fremskrittspartiets ungdom (FpU) til Rød ungdom: Åtte politiske ungdomsorganisasjoner samlet seg mandag i Oslo, for å stenge målet til fotball-VM i Qatar i 2022.

– Alle våre innsigelser mot valget av Qatar har blitt underbygget når det nå er kjent at 6500 gjestearbeidere er døde . Nok er nok. Vi ber Norges Fotballforbund (NFF) boikotte fotball-VM i Qatar. Jeg kommer ikke til å se på VM selv, og oppfordrer fotballinteresserte om å gjøre det samme, sier leder Sondre Hansmark i Unge Venstre.

– Nei til fotball på en gravplass

Han tok initiativ til og fikk med de fleste andre politiske ungdomsorganisasjonene til å oppfordre NFF og det norske folk til å boikotte fotball-VM i Qatar i 2022.

– Fotball handler om samhandling og glede. Vi snakker om en ekstrem tildelingsprosess hvor anleggene er bygget på politisk slaveri. Dette er sportsvasking av et diktatur. Vi sier nei til fotball på en gravplass, sier Unge Venstre-lederen.

– Vi har sett en prosess med anklager om korrupsjon og lite åpenhet. Det kolliderer kraftig med gleden du ser i norsk idrett og gjennom frivilligheten. Vi må bruke denne gleden og vår måte å organisere idretten på, som et forbilde - og vi gjøre det gjennom en boikott av noe av det verste i moderne idrett. Det ville blitt lagt merke til i verden, sier internasjonal leder i Senterungdommen, Jesper Nohr.

POLITISK STENGT MÅL: De stilte seg opp foran målet på Caltexløkka på Tøyen i Oslo mandag, for å vise at de står sammen mot norsk deltagelse i Qatar-VM: Fra venstre: Rød Ungdom-leder Alberte Bekkhus, Fpu-leder Andreas Brännström, Grønn Ungdom-talsperson Hulda Holtvedt, Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, internasjonal leder i Senterungdommen, Jesper Nohr, organisatorisk nestleder i KrFU, Eline Kunzendorf, nestleder i AUF, Gaute Børstad Skjervø og 1. nestleder Balder Alvær Olafsen i Sosialistisk Ungdom. Foto: Terje Bringedal

Rød ungdom-leder Alberte Bekkhus sier dagens samling av ungdomspolitikere er viktig.

– Når de fleste ungdomspartier fra Rød ungdom til Fpu samler seg for be fotballforbundet gå for boikott, sier det endel om bredden i motstanden. Jeg håper de klubbene som kjemper kampen, vinner frem på Fotballtinget 14. mars.

– Skal vi si nei til å delta i Beijing-OL fordi Kina forfølger minoritetsgrupper?

– Det presserende nå er å påvirke fotballtinget. Men kampen for demokrati og mot menneskerettighetsbrudd er utrolig viktig for oss - og den er langt i fra over, sier hun.

Flere miljøer i sentrale fotballklubber har løftet debatten om boikott, og går inn for at den vil bli tatt på møtet til helgen.

– Av alle de uviktige tingene, er fotball viktigst

Nestleder Gaute Børstad Skjervø i AUF sier det er et lett valg.

– Jeg elsker fotball selv. Av alle de uviktige tingene i livet, er fotball viktigst. Men det er endel ting som er viktigere. At vi åtte står samlet bak et boikottkrav her i dag, viser at internasjonal solidaritet er en slik viktig sak.

Han legger til:

– Når Norge nå har et sete i FNs sikkerhetsråd, vil det bli lagt merke til hvis Norge går foran og boikotter.

Organisatorisk nestleder Eline Kunzendorf i KrFU legger heller ikke mye mellom.

– Vi kan ikke ha fotball-VM på en gravplass. Dialogen for å hindre at VM blir avholdt i Qatar har ikke ført frem, så da håper vi at fotballforbundet slutter seg til forslagene til boikott på sitt møte i helgen. De bør lytte til de klubbene som har turt å løfte dette, sier hun.

– Vanskelig, innrømmer FpU

FpU-leder Andreas Brännström sier dette ikke dreier seg om støtte til det norske landslaget eller ikke.

– Sportsdemokratiet har gitt etter for korrupsjon og gitt VM til et land som aldri burde fått det. Vi opplever at menneskerettighetene brytes, og at et diktatur misbruker fotball-VM til å renvaske imaget sitt.

SNART KLAR: Bilde er av Lusail stadion i Qatar under utbyggingen. Fra 15. juni 2020. Foto: Reuters

– Skal vi også si nei til vinter-OL i Beijing i 2022, som følge av forfølgelse av minoriteter?

– Det har vi ennå ikke har tatt stilling til, men vi legger til grunn at land som får store arrangement forholder seg til grunnleggende menneskerettigheter.

– Står dere på boikott hvis Ødegaard og Norge kvalifiserer seg til Qatar-VM?

– Det er selvfølgelig vanskelig, men noen ganger er det viktig å stå på prinsippene og ta et tydelig standpunkt.

– Bygget på slavearbeid

I Sosialistisk ungdom er talen klar.

– 6500 har dødd under utbyggingen. Norge kan ikke spille på baner som er bygget på slavearbeid, sier 1. nestleder Balder Alvær Olafsen i Sosialistisk Ungdom.

– Det skal bare være 37 som har dødd på selve stadionanleggene?

– Dårlig arbeidsforhold har bidratt til at over 6000 arbeidere har dødd, enten brakker eller på andre måter.

VG dekket den første demonstrasjonen i Doha i 2012, etter at Qatar fikk mesterskapet i 2010.

Dødsfallene hadde begynt da. Overfor VG ble det fremholdt at mange døde fordi de var samlet tett i overnatingsbrakker, hvor temperaturen var 40–50 grader.

HELLER IKKE DEN GIKK INN: De står samlet, de åtte politiske ungdomspolitikerne. Foto: Terje Bringedal

I Grønn Ungdom er også budskapet klart.

– Det finnes ingen unnskyldning for å tolerere menneskerettighetsbrudd, slik vi har sett i Qatar. De har fått et globalt utstillingsvindu som de ikke fortjener, sier talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom.

Unge Høyre velger en annen kritisk linje

Unge Høyre er eneste ungdomsorganisasjon som ikke ville stille opp, men de deler kritikken.

– Fifa er åpenbart en gjennom råtten organisasjon og det må ryddes opp. Vi støtter derfor motstanden, men på siste landsmøte i Unge Høyre voterte vi over om menneskerettighetsbrudd skal kunne utløse boikott av arrangementer og flertallet sa nei til det, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby.

Han sier neste dilemma raskt vil være norsk deltagelse i vinter-OL i Beijing.

– Skal vi si nei til det, på grunn av Kinas behandling av uighurene? Det er også en forferdelig behandling og brudd på menneskerettighetene, sier Svenneby.

Han legger til at Unge Høyres vei er dialog.

– Det ble arrangert OL i Sotsji i Russland i 2014, til tross for stor fokus på klappjakt på homofile. Statsminister Solberg dro til OL og tok opp rettighetene til de homofile. Kanskje det enkleste er at Norge begynner å arrangere noe selv.

NFF: – NFF aldri støttet tildelingen av Qatar VM



Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Fotballforbundet, Gro Tvedt Anderssen sier at diskusjoner som setter søkelys på forholdene i Qatar er bra.

– NFF aldri støttet tildelingen av Qatar VM. De siste fem årene har vi jobbet sammen med nordiske forbund og fagbevegelse med å påvirke forholdene i Qatar og fremtidig prosess i FIFA, sier skriver hun i en mail til etter ha ha blitt gjort kjent med uttalelsene i denne saken.

Hun fremholder at de siste ukene har vist at det er et stort engasjement i fotball- Norge.

– Det er bra. Mange mener fotballfelleskapet må sette grenser, at vi må ta kraftig til motmæle mot det som skjer i Qatar og det som skjer rundt sportsvasking. Noen mener boikott er riktig virkemiddel, andre mener ikke dette er riktig virkemiddel for å oppnå ønsket effekt. Vi må fortsette diskusjonen i fotballen.

ÅPEN FOR DEBATT: Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Fotballforbundet, Gro Tvedt Anderssen, sier debatten er bra, men tar ikke til orde for boikott. Foto: Ørn E. Borgen

Hun tar ikke til orde for å støtte boikott og sier at debatten bør handle om tre ting:

1) En prinsipiell diskusjon om hvordan fotballen og idretten skal jobbe for å sikre gode nok vilkår rundt mesterskap og hvor vi setter våre grenser.

2) Hvordan vi bruker tiden frem til VM til å jobbe for varig forbedring av menneskerettigheter i Qatar.

3) Hvordan vi kan samarbeide med norske myndigheter, som har utøvd betydelig påvirkning på Qatar, og norsk næringsliv som også er tilstede der, skriver hun.