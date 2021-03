UTELATT: Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) er ikke med blant ordførerne som får tildelt flere vaksinedoser som følge av den nye geografiske skjevfordelingen. Foto: Sven Arne Buggeland, VG

Utelatt i ny vaksineordning: − Helt uforståelig

Flere ordførere i kommuner med høyt smittetrykk reagerer på at de ikke får økt antall vaksinedoser.

– Jeg må si jeg er litt overrasket. For vi er den eneste kommunen som ligger på nivå med Oslo når det gjelder antallet smittede i befolkningen de siste 14 dagene, sier ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap) til VG.

Under tirsdagens pressekonferanse om ny vaksinestrategi, var ikke Kristiansand en av kommunene som ble inkludert i skjevfordelingen. Det til tross for at kommunen har hatt en kraftig oppblomstring i smitte den siste tiden.

– Vi hadde veldig gjerne mottatt flere vaksiner. Det løser ikke problemet over natten med vaksiner, men det bidrar til å få en raskere nedgang, poengterer Skisland.

I grunnlaget for hvilke kommuner som skulle få flere vaksinedoser, var det de med langvarig smittetrykk som kom først i køen.

– I Kristiansand har slitt med å slå ned smitten i nesten tre uker nå, opplyser ordføreren.

Skisland sier kommunen ikke har fått noen opplysninger om hvorfor de ikke er med i den nye fordelingen.

– Jeg vet ikke hvordan dette har blitt vurdert. Om det skyldes at vi ligger for langt fra Oslo eller om vi har hatt for kort periode med høyt smittetrykk, sier han.

KRITISK: Ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik, sier regjeringen gjør en stor feil å ikke inkludere Lillestrøm og Rælingen i den nye skjevfordelingen av vaksiner. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Helt uforståelig

Oslo og Lørenskog ble i den nye ordningen tildelt høyere antall vaksinedoser som følge av langvarig smittetrykk. Nabokommunen Lillestrøm, som har stigende smittetrend, ble derimot ikke inkludert.

– Jeg synes dagens inndeling er helt uforståelig. Regjeringen ser ikke at kommunene Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog, henger sammen. Det er samme bo- og arbeidsområdet, sier ordfører Jørgen Vik (Ap) til VG.

Vik sier han lenge har etterlyst en ny modell for vaksinering, og mener den nye ordningen er rett vei å gå i kampen mot viruset. Samtidig sier han at inndelingen som ble presentert tirsdag, er for dårlig.

– Vi har ikke fått noen god grunn for hvorfor Lillestrøm og Rælingen blir utelatt.

Vil klage til regjeringen

Ordfører Jørgen Vik sier han i samarbeid med ordfører Ståle Grøtte (Ap) i Rælingen, vil gå videre med saken.

– Vi kommer til å sende en formell henvendelse til regjeringen for å få et godt svar på hvorfor disse to kommunen ikke er inkludert.

Grøtte sier til NTB at han syns det er uforståelig at Rælingen og Lillestrøm ikke inkluderes, selv om han er glad for at Lørenskog og Oslo får flere doser.

– Situasjonen i de tre sentrale kommunene på Nedre Romerike har vært den samme i hele pandemien. Våre innbyggere er jo vevd sammen både arbeidsmessig og på fritiden. Vi opplever akkurat det samme smittetrykket og burde lagt grunnlag for samme prioritering, slik det tilsynelatende er gjort for Østfold-byene, sier Grøtte.

DRAMMENS TALSPERSON: Monica Myrvold Berg (Ap) er ordfører i Drammen kommune i Viken. På bildet står hun foran de særpregede tårnbygningene på Bragernes torg. Foto: Frode Hansen, VG

Drammen kommune med sine drøyt 100.000 innbyggere, opplevde et svært høyt smittetrykk i fjor høst. Men heller ikke Drammen er med blant kommunene som får forholdsvis flere doser enn i den tidligere fordelingen.

– Vi var oppe i 70 nye smittede på en dag. Nå er det atskillig lavere tall. Men jeg går ut fra at dersom smittebildet endrer seg, så vil FHI endre på hvilke kommuner og bydeler som blir prioritert i vaksinetildelingen, sier Drammensordfører Monica Myrvold Berg (Ap) til VG.

Bakteppet: For lite vaksiner

Hun er fornøyd med at FHI og regjeringen nå vil skjevfordele vaksiner, men ber folk i vaksinedebatten ikke glemme bakteppet for hele situasjonen:

– Den store bekymringen er jo at det er for lite vaksiner tilgjengelig. Her er det at sentrale myndigheter må sørge for å koble Norge på alle mulige vaksine-samarbeid og nettverk, slik at hele landets befolkning kan vaksineres mye raskere, insisterer Berg.

– Burde Drammen eller eventuelt en bydel som Fjell fått tilført flere vaksinedoser enn i den tidligere vaksinefordelingen?

– Denne vurderingen er det FHIs fagfolk som må ta. Og den tas ut fra smittesituasjonen. Hvis ordførere skal gå ut mot hverandre for å få flest mulig vaksiner, da blir dette uholdbart, svarer Berg.