HJEMME: Abid Raja og kona Nadia er i dag i coronakarantene. Foto: Hallgeir Vågenes

Raja i corona-karantene

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) er i coronakarantene etter at skolen til et av barna er nedstengt.

Av Bjørn Haugan

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Abid Raja bekrefter overfor VG at han og kona Nadia er i såkalt ventekarantene, etter at de fikk e-brev i natt fra skolen, hvor ett av deres tre barn går.

– Brannfjell ungdomskole er nedstengt i to dager fra og med i dag etter at en elev har testet positiv for corona. Det er per nå uklart om det er det muterte viruset, sier han.

Det betyr isolasjon hjemme for hele familien.

– Alle mine tre ungdommer må nå være hjemme til smittesituasjonen er avklart. Den ene ungdommen vår har trolig vært i nærkontakt med den smittede som vi ikke vet hvem er, og vi har fått beskjed om å være i ventekarantene til smittesporere tar kontakt i dag.

– Skal dere testes i dag?

– Vi har fått beskjed om å vente hjemme til smittesporerne tar kontakt, så vi har foreløpig ikke fått time til testing.

Raja sier de tar sine forhåndsregler.

– Det er fryktelig kjedelig dette, men noe mange har vært igjennom. Så vi tar ingen sjanser, følger reglene til punkt og prikke og venter nå bare på telefon fra smittesporere.

Møtte Erna igår

– Det var møte i regjeringen igår. Var du der?

– Joda, jeg var rundt syv timer i møte med både Erna og resten av regjeringen igår. Men der har vi svært strenge rutiner. Det er munnbind på vei inn og ut av lokale, håndsprit, to meters avstand og pleksiglass, sier han og legger til:

– Og jeg er jo nå altså kun i ventekarantene, det er ikke påvist smitte i vår familie, og jeg håper vi heller ikke har corona.

– Har ingen symptomer

– Heldigvis har ingen av oss i familien symptomer. Og den ene av de tre ungdommene våres som trolig har vært i nærkontakt med vedkommende som har fått påvist smitte, har heller ingen symptomer. Så vi satser på at det går bra.

Han sier karantenen på kort sikt kan få noen jobbkonsekvenser.

– Jeg har sek saker som skal behandles i Stortinget på torsdag, så nå er jeg urolig for at tidsplanen for hele uken ryker.

– Det blir hjemmekontor?

– Det er viktigste i fasen vi nå er i at vi følger smittevernreglene til punkt og prikke, og det har vi tenkt å gjøre ved å nå sitte hjemme i såkalt ventekarantene, og vente. Men vi er alle fem ved godt mot, sier Abid Raja.