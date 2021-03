ØKENDE: Smittesituasjonen i Tromsø er kritisk. Kommunen frykter mye ukjent smitte i befolkningen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tromsø strammer inn: Stenger treningssentre

Økende og uoversiktlig smitte fører til at Tromsø kommune nå innfører strengere, lokale tiltak som krav om munnbindkrav og registrering av gjester.

Av Daniel Lundby Olsen

Torsdag klokka 13:30 møtte ordfører Gunnar Wilhelmsen (H) og kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen pressen for å opplyse om smittesituasjonen i kommunen.

– I Tromsø har vi i snart to uker hatt stor smittespredning. Vi ser at smittesporingsarbeidet har blitt mer krevende, og vi må anta at det er skjult smitte i samfunnet. Smitten sprer seg raskt og lett, sier ordfører Wilhelmsen (H)

Klokka 15 ble det innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte for å behandle tiltakene som kommuneledelsen vil innføre.

Dette er de nye tiltakene som ble vedtatt torsdag ettermiddag:

Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer.

Stenging av treningssenter, idrett og svømmehaller. Unntaket er organisert trening for dem under 20 år.

Krav om munnbind på butikker, kjøpesenter, offentlig transport og andre steder der man ikke kan overholde én meters avstand

Krav om registrering av alle gjester på serveringssteder

Tiltakene gjelder fra fredag 5. mars og vil vare i 14 dager. Fra før er flere nasjonale anbefalinger gjeldende i kommunen.

– I løpet av ei uke har smitten spredt seg i fire ledd. De smitta er i stort sett i alderen 20 til 30 år, og smitten har stort sett spredt seg gjennom treningssenter, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

BEKYMRET: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (H) ser bekymret på smitteutviklingen i Tromsø. Foto: Terje Pedersen

Vil ha tydeligere plan

Det innføres ikke rødt nivå på skoler og nedstengning av restauranter og serveringsbransjen.

Under sakens behandling i formannskapet samme ettermiddag stilte SV og Høyre spørsmål ved hvorfor ikke utelivs- og serveringssteder også må holde stengt.

– Vi har valgt å ikke ta med utelivs- og serveringssteder fordi vi til nå ikke ser at det er der den store utfordringen med smitte ligger. De er også allerede under strenge restriksjoner, sa smittevernoverlege Trond Brattland under møtet.

I formannskapsmøte torsdag ettermiddag ble det også etterlyst en klarere plan for gjenåpning og videre bekjempelse av viruset.

Den nye forskriften ble vedtatt ti mot en.