LØSLATT: Den terrortiltale kvinnen har sitt ett år i varetekt, men ble løslatt uken før rettssaken. Foto: Odin Jæger

Forsker om kvinner i IS: Levde som i et fengsel

Kvinner i terrorstaten IS levde som i et fengsel, der voldelig avstraffelse i hjemmet ble oppfordret til og de kunne ble henrettet dersom de ville rømme, sier amerikansk forsker.

Publisert: Nå nettopp

Vestlige kvinner som dro til Syria for å knytte seg til IS, ble umiddelbart tatt til kvinnehus som IS kontrollerte. Med væpnede vakter utenfor, ble kvinnene forklart hva som var forventet av dem:

Å gifte seg og føde barn, adlyde mennene i ett og alt, og ikke kommunisere med omverdenen.

– De jeg har intervjuet har forklart at det var en skremmende opplevelse. De skjønte med en gang at de var kommet til et fengsel, sier forsker Anne Speckhard i sin forklaring i Oslo tingrett.

Speckhard er en av verdens fremste eksperter på voldelig ekstremisme, og har forsket på vestlige kvinner som ble såkalte «IS-bruder» gjennom ekteskap med IS-krigere.

FORKLARER SEG I RETTEN: Den norsk-pakistanske kvinnen er tiltalt for terrordeltagelse. Foto: Odin Jæger

– Kvinner hadde ingen rettigheter og ble behandlet grusomt av IS. De måtte leve i disse kvinnehusene, der de ble fratatt sine telefoner. Husene var overfylt og skitne. Den eneste måten å slippe ut var å gifte seg, og da valgte IS en kandidat til henne, sier eksperten.

I løpet av hele uken har Oslo tingrett fått høre forklaringen til den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen, som er tiltalt for deltagelse i terrorstaten IS, gjennom ekteskap med tre IS-krigere fra 2013–2019.

Tiltalte har i retten forklart at hun ble radikalisert i Norge og dro til Syria for å gifte seg med terrorkrigeren Bastian Vasquez, men at ektemannen senere nektet henne å dra og utsatte henne for grov vold og tvang.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Intervjuet IS-avhoppere

Speckhard er førsteamanuensis i psykiatri ved «Georgetown University School of Psychiatry» og leder «International Center for the Study of

Violent Extremism (ICSVE)».

Hun har blant annet har laget en analyse av 220 tidligere IS-medlemmer, og er innkalt som sakkyndig av tiltaltes forsvarere.

Rettsoppnevnt sakkyndig er historiker Brynjar Lia, som hele uken har fulgt den pågående rettssaken mot den norske IS-kvinnen.

Lia forklarer i retten at Speckhards vitnemål er en supplering til det han selv har lagt fram. Lia har forklart retten at IS rekrutterte kvinner fordi de muliggjorde «hellig krig» ved å føde nye soldater for kalifatet.

–Noen kvinner var ideologisk motiverte og andre ble lurt til Syria, sa han.

Et fåtall kvinner var selvmordsbombere for IS. Noen få ville krige, men det fikk de ikke lov til. Kvinner fikk i hovedsak hverken våpentrening eller opplæring i IS sin ekstreme tolkning av islamske sharialover, forteller den amerikanske eksperten.

Men noen vestlige kvinner deltok i rekruttering, via blogger der de forherliget livet i IS. Og et lite antall ble del av det brutale og fryktede moralpolitiet:

– Dersom en kvinne ble stoppet på gaten og hadde feil bekledning, eller ikke hadde en mannlig verge med seg, så kunne man bli pisket av moralpolitiet, forteller Speckhard.

Kunne ikke rømme

– Så snart kalifatet var etablert, var det ulovlig å dra. Dersom man snakket om det, så ville kvinner gjerne få et besøk av etterretningspolitiet, der man ble advart mot å dra tilbake til «de vantro sitt land», forklarer Speckhard.

– De som ble fanget ble tvunget til å underskrive på at dersom de forsøkte å rømme igjen, så gikk de med på å bli henrettet av IS. Den eneste måten å forlate IS-området på var gjennom en menneskesmugler, og det var dyrt og farlig, sier den sakkyndige.

– Dersom man var gift med en mann som ikke ville la deg dra, så var det nesten umulig, fortsetter hun.

Kvinner var kontrollert i ett og alt forklarer Speckhard: De trengte verge, måtte kle seg i heldekkende, svarte klær, og risikerte straff for en rekke mindre forseelser.

AKTORATET: Statsadvokat Geir Evanger ved Det nasjonale statsadvokatembetet sammen med politiadvokat Line Nyvoll Nygaard fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I sine hjem ble ektemennene oppfordret til å bruke fysisk straff mot sine koner, for å kontrollere og disiplinere dem.

– Kvinner hadde svært lite rettsvern. Det var et veldig sexistisk og patriarkalsk samfunn. Mishandling var tillatt, sier Speckhard.

Kvinner som ble utsatt for vold i hjemmet i denne situasjon, kan få en form for Stockholmssyndrom for sin misbruker siden ektemannen er den eneste kontakten de har med omverden, forteller Speckhard.

Dersom de klaget til en shariadommer, hadde de svært liten sjanse. Et dokumentert tilfelle er da en kvinne forklarte en dommer at mannen dopet henne ned og lot andre krigere voldta henne. Mannen svarte med at kvinnen var spion. Da ble hun hengt og korsfestet, forteller Speckhard i retten.

Aktor: Stemmer med vårt inntrykk

Statsadvokat Geir Evanger, aktor i saken, sier de sakkyndiges forklaring om forholdene for kvinner i IS stemmer med det inntrykket han hadde før rettssaken.

– Dette var ikke overraskende for oss, det stemmer godt overens med det tiltalte har forklart i avhør. Vi tror tiltalte på at det har vært vanskelig for kvinner å komme seg ut av IS, men så blir det et juridisk spørsmål om det er relevant, sier Evanger til VG.

Han har tidligere forklart til VG at han mener det ikke fritar den tiltalte kvinnen fra straffeansvar, at hun ble holdt igjen i Syria mot sin vilje.

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, sier kvinnen ikke reiste til eller deltok i IS, men ble «tvunget og utnyttet» under IS.

– Sakkyndigforklaringene underbygger dette. Kvinner under ISIL er også kvinner. Tvang og utnyttelse av en kvinne føles ikke mindre alvorlig for hun som rammes, kun fordi det er ISIL som gjør det mot henne. Hver sak og historie må vurderes individuelt, og det har vi tillit til at retten gjør her, sier Nordhus til VG.