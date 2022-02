MER SMITTE: Kenneth Tjønndal Pettersen i Bring sier de har opplevd en økning i sykmeldinger som følge av omikron og lettelse i tiltakene.

Økt fravær i samfunnskritiske bedrifter: − Vi tåler litt til, men ikke mye mer

ALNA/KALBAKKEN (VG) Stopper de opp, kan det få store konsekvenser. Nå forbereder samfunnskritiske virksomheter seg på en bølge av sykefravær.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg håper vi står i smittetoppen nå.

Kenneth Tjønndal Pettersen må nesten rope for å overdøve lyden av pakker som suser av gårde over hodet hans.

Fra samlebåndene på Posten og Brings logistikksenter på Alna i Oslo ble over 65 millioner pakker sendt ut til norske kunder over hele landet i fjor. Anlegget kan sortere over 16.000 pakker i timen og i pandemien har pågangen av pakker skutt i været.

Det har til gjengjeld ikke sykefraværet gjort – før nå.

Pressesjefen ønsker ikke å gi konkrete tall, men sier økningen har vært betydelig etter at omikron-varianten tok over smittebildet og tiltakene lettet.

– Frem til desember lå sykefraværet på rundt seks prosent. Det er ikke mer enn et normalår. Men nå er det markant høyere, stadfester Pettersen.

SAMLEBÅND: Brings terminal på Alna kan håndtere 16.000 pakker om dagen.

Tåler ikke mye mer fravær

For nøyaktig en uke siden lettet norske myndigheter på de fleste nasjonale tiltak.

Gjenåpningens pris var ventet å være økt sykefravær. For Posten og Bring har dette blitt en realitet først nå.

– Jeg vil ikke spå i fremtiden, men vi har kontroll per nå. Samtidig kan vi ikke ha mye mer sykefravær enn det vi har nå.

– Hvor mye mer kan dere tåle?

– Vi tåler litt til, men ikke mye mer nå.

Forrige uke uttalte helsedirektøren at selv om vi nærmer oss, ligger smittetoppen foran oss.

Om logistikksenteret som blir omtalt som bedriftens hjerte blir satt ut av drift vil det få store konsekvenser, mener pressesjefen.

– Det kan være ganske kritisk. Det er mye viktig som er inne i disse pakkene, sier han.

PÅ VAKT: Kenneth Tjønndal Pettersen sier Bring kan tåle litt mer sykefravær, men ikke mye.

Han peker på medisiner som en av mange samfunnskritiske former for pakkekolli.

Selskapet har lagt beredskapsplaner og worst-case scenario for alle sine terminaler. I tillegg har Bring valgt å videreføre kontraktene med mange av de ekstra arbeiderne de tok inn i høysesongen rundt jul og black friday.

– Vi tar situasjonen alvorlig og har beredskapsplanene klare. Vi begynner å nærme oss en situasjon vi ikke vil være i.

Pettersen er likevel klar på at selskapet skal levere.

– Posten skal frem, for oss finnes det ikke noe alternativ, sier han.

DAGLIGVARER: På Kalbakken sender Asko ut over 50.000 kolli med tørrvarer hver dag.

Måtte flytte driften

En fem minutters kjøretur fra pakketerminalen på Alna, ligger Askos hovedlager. Daglig lastes det opp mot 60 000 kolli med tørrvarer som så kjøres ut til NorgesGruppens butikker i Oslo-området.

Administrerende direktør Tore Bekken anslår at terminalen brødfør om lag 500.000 nordmenn årlig. Bedriften er sammen med Bring definert som samfunnskritiske funksjoner under pandemien.

Asko har hatt perioder med ekstra mye sykefravær flere perioder i pandemien

– Det er utfordrende, slår Bekken fast.

– Vi er veldig oppmerksomme på situasjonen og er forberedt på å kunne gjøre tiltak på kort varsel.

TUNGE LØFT: På terminalen på Kalbakken går truckene omhverandre for å få ut matvarene til NorgesGruppens butikker.

I løpet av pandemien har selskapet flere ganger sett seg nødt til å flytte driften til andre terminaler på Østlandet for å få driften til å gå rundt.

– Dette handler om at matvareforsyningen skal være stabil. Det handler mye om samarbeid med leverandørene slik at butikkene aldri går tom for de ulike varene.

Samtidig som lettelsene har økt sykefraværet, har avvlivningen av pålagt karantene dyttet i motsatt retning, sier Bekken.

Selv om selskapet forbereder seg på økt sykefravær og utfordringer i logistikken har Bekken tro på at de skal få mat ut til butikkene.

– Slik vi ser det er det ikke noe per nå som tilsier at forbrukerne vil bli påvirket betydelig de neste ukene.