Fant en mutter i kjøttbollepakken: − Mamma, dette kan vi ikke spise

Fredagspizzaen ble ikke helt slik Silje Hilstan fra Vestby hadde sett for seg. Kommunikasjonsdirektør i Scandza beklager.

Av Eirik Wichstad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag kveld hadde Silje Hilstan (36) fra Vestby rigget seg til med ingrediensene for å lage pizza.

Da hun skulle strø over Peppes Pizza sin kjøttbolletopping fikk hun seg en ublid overraskelse.

– Massiv

I pakken lå det en mutter på størrelse med en kjøttbolle.

– Den var massiv. Jeg har ikke opplevd noe lignende før, sier Hilstan.

Ifølge Hilstan utbrøt datteren på 7 år umiddelbart:

– Mamma, dette kan vi ikke spise!

Silje Hilstan sier hun ble svært overrasket av å finne noe sånt i pakken.

Kjøttbollene har hun ikke tenkt å spise.

– Nei, den tar jeg med tilbake til butikken.

– Sterkt beklagelig

Sofie Oraug-Rygh, kommunikasjonsdirektør i Scandza, sier det er uforståelig at noe slikt kan skje.

Scandza er ansvarlige for salg og distribusjon av Peppes Hjemme-produktene.

– Det skal ikke skje. Og det er svært beklagelig.

Hun legger til at leverandøren har en metalldetektor i produksjonsanlegget for å unngå at slike tilfeller oppstår.

– Vi har satt i gang en umiddelbar gjennomgang av produksjonen og rutinene, sier Oraug-Rygh

Satt beredskapsstab

Hun håper kunden reklamerer på produktet, slik at de får satt i gang undersøkelser.

For en uke siden hadde en lignende reklamasjonssak med et annet produkt, forteller hun.

– Det var en lignende gjenstand, medgir Oraug-Rygh.

I forrige tilfelle nedsatte Scandza en beredskapsstab for å få klarhet i hva som har skjedd.

– Det er for å få tak i det fremmedelementet som er og sjekke hvor i produksjonen et sånt element kan ha kommet med i produktet.

– Vi ønsker at folk skal ha gode opplevelser med våre produkter. Dette er sterkt beklagelig, gjentar hun.