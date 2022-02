ARBEIDSPLASSEN: Et vanlig klasserom i Trøndelag- slik det så ut under den første gjenåpningen for elever fra 1. til 4. klasse i 2020. Fortsatt er det mange tomme elevpulter og kateter på grunn av fravær i skolen.

Statsforvaltere: Fravær av voksne rammer barna som trenger mest oppfølging

Mangel på kjente voksne i skolen og barnehagene under pandemien, går spesielt ut over de minste og mest utsatte barna. Det går frem av ukerapportene fra statsforvalterne fra gjenåpningsuken.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Smitteøkning, sykefravær og mangel på lærere, barnehagelærere og andre voksne er fortsatt situasjonen i store deler av skole- og barnehage-Norge. Det viser nær samtlige ukerapporter til Utdanningsdirektoratet, som VG har fått innsyn i.

Knut Olav Dypvik hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Trøndelag, skriver fra sist uke at det fortsatt er omfattende vikarbehov- og -mangel mange steder. Dermed er det også få- og ofte ukjente voksne for elever i skolen og barn i barnehagene.

Tegn til uro og utagering

– Dette gjør at barnehage- og skoledagen blir litt annerledes, mer uforutsigbar og ustabil og dermed mer utfordrende for alle barn, men særlig for de yngste samt sårbare/utsatte barn. Flere enn før melder bekymring for dette og ser tegn til mer uro og utagering når de faste ansatte ikke er til stede og rammene ikke er like forutsigbare, skriver Dypvik, som er spesialrådgiver i oppvekstavdelingen i Trøndelag.

De fleste prøver å sikre særlig oppfølging av de sårbare barna. Samtidig er det ofte timer til ekstra deling og spesialundervisning som faller bort ved mangel på ansatte med riktig kompetanse, legger han til.

Flere «sårbare elever»

Statsforvalteren i Agder skriver at gruppen «sårbare elever» kan ha fått mange flere medlemmer under pandemien.

– Gjennomføringen av timene i spesialundervisning har nok variert, og det betyr at etter over to år så er det mange elever som trenger ny sakkyndig utredning og nye vedtak, skriver utdanningsdirektør Tore K. Haus i Agder i sin ukerapport fra sist uke.

VENTER PÅ DETTE: Elever og lærer i den ideelle klassesituasjonen med engasjerte barn, en formidlende lærer og lite fravær. ILLUSTRASJONSFOTO

les også Ofre for corona-skolen: 14.026 elever mistet undervisning de har krav på

Flere betegner bemanningssituasjonen som prekær; særlig i barnehager og på små enheter med mindre mulighet for fleksibel organisering og bruk av ansatte.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark melder også at fraværet blant barn og unge er høyt – som det er hos de ansatte.

Gjennomsnittlig meldes det om et fravær for både bemanning og elever på ca. 5–20 prosent. Men mange barnehager og skoler får «topper» i

fraværet for barn og elever, av og til opp mot 70–80 prosent, skriver Petter Andersen hos Statsforvalteren der.

Enkelte enheter har vært oppe i 75 prosents fravær, skriver Statsforvalteren i Agder.

På tross av dette klarer de fleste å opprettholde normal drift, melder Andersen i Vestfold og Telemark.

Samtidig nyanserer han bildet med at «spesielt små enheter er sårbare for stort fravær blant personalet.»

Utslitte og fraværende lærere

Utdanningsforbundet, som organiserer de fleste lærerne og barnehagelærerne, melder til Statsforvalteren at mange lærere er borte fra jobb rett og slett fordi de er utslitte etter dager og uker med unntakstilstand, der de skal være flinke og holde fortet.

I en ukesrapport heter det også at det er identifisert en del elever som blant annet har hatt det utfordrende med hjemmesituasjonen i pandemiperioden, og at det overfor disse arbeides med ekstra oppfølging.

les også Spesialundervisning: Null kontroll av tapte timer

Statsforvalteren i Møre og Romsdal bekrefter at det er noen elever som blir sterkere rammet enn andre av det langvarige fraværet i skolene:

– Der det er stor mangel på personell i barnehager og skular blir

spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsett funksjonsevne skadelidende, skriver Møre og Romsdal-statsforvalteren.

Statsforvalteren i Nordland er også bekymret for at barn med krav på spesialundervisning blir sviktet i større eller mindre grad i lange perioder med høyt sykefravær.

– Vi er fortsatt bekymret for at det i disse periodene ikke oppfylles alle krav om spesialundervisning og at det vil være elever som i mindre grad fanges opp/kartlegges på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt.

Høyt fravær i Oslo og Viken

I landets største statsforvalter-område, Oslo og Viken – med nær to millioner innbyggere, er også ukerapporten fra sist uke i stor grad viet høyt fravær og følgene av det.

– På barnehagesiden er det i noen grad det store fraværet hos barn som gjør det mulig for de ansatte som er på jobb å kunne dekke opp tilbudet. Også flere kommuner melder om at skoleklasser slås sammen på grunn av at høyt sykefravær hos elever sammenfaller med høyt sykefravær hos ansatte, skriver Trond Haugerud hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Han melder også om flere kommuner som uttrykker bekymring for hvordan de skal klare å holde tjenestetilbudet i gang.

– Vi får i økende grad meldinger om at ansatte må omdisponeres for å holde tilbudene gående, skriver Haugerud.

Mister kontinuitet

Også han rapporterer at hyppig bruk av vikarer og omfordeling av lærere fører til at opplæringen mister kontinuitet.

– Noen kommuner melder også om at det må gjøres organisatoriske grep for å opprettholde tilbudet, ved at klasser og i noen grad trinn slås sammen i kortere perioder. Det at rammene for opplæringen stadig endres, vil ha negative konsekvenser for elever som trenger forutsigbarhet og stabilitet i

opplegg og i tilknytningen til ansatte, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken.

På barnehagesiden fører redusert tilbud fortsatt til redusert tid i barnehage for mange. Det pedagogiske tilbudet blir forringet ved at både planlegging av opplegg og mulighet for gjennomføring er begrenset på grunn av bemanningssituasjonen

– Liten grad av forutsigbarhet og stabilitet i personalet vil slå ulikt ut overfor ulike barn, men det vil være de barna som har størst behov for stabilitet i hverdagen som vil bære de største belastningene i den situasjonen sektoren er i nå, skriver Haugerud.