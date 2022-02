Ny politiskyting vekker reaksjoner i USA

Amir Locke (22) ble vekket av at politiet sto over ham og skrek da han sov på sofaen. Så ble den svarte mannen skutt og drept.

Av Bjørnar Tommelstad

Publisert: Nå nettopp

Hendelsen skjedde i Minneapolis tidlig onsdag morgen. Nå har en video fra politiets kroppskamera under hendelsen blitt offentliggjort, melder Fox News.

Videoen viser at politiet tar seg lydløst inn i leiligheten hvor 22-åringen lå og sov. Politiet roper «Hender! Hender! Hender!», før de sparker i sofaen hvor Andrew Locke sover.

Videre viser videoen 22-åringen som våkner under et teppe. Deretter ser man en pistol i hånden hans.

Så faller de tre skuddene. To i brystet, ett i håndleddet.

For to år siden ble den svarte mannen George Floyd kvalt til døde av politiet i samme by, noe som ledet til de omfattende Black Lives Matters-protestene mot rasisme og politivold verden over.

Også det som skjedde med Amir Locke vekker reaksjoner.

HOLDER VÅPEN: Bildene fra kroppskameraet viser at Amir Locke holder en pistol. Men dette skal være et lovlig våpen.

– Lovlig våpeneier

Politiet gjennomførte en såkalt «no knock»-ransaking før drapet like før klokken 07 onsdag morgen. Med andre ord: De tok seg inn i leiligheten med en nøkkel, uten å varsle sin ankomst.

Såkalte «no knock»-ransakinger er tidligere blitt sterkt kritisert og beordret redusert av det amerikanske Justisdepartementet, ifølge CNN.

– Amir Locke, som har flere familiemedlemmer i politiet og ingen straffehistorikk, var i besittelse av et lovlig våpen da han ble drept, sier borgerrettsadvokat Ben Crump i en uttalelse.

Borgerrettsadvokaten sammenligner drapet med politidrapet på den svarte ambulansearbeideren Breonna Taylor. Hun ble drept etter en «no knock»-ransaking i mars 2020.

Lokale myndigheter i Kentucky la ned forbud mot «no knock»- ransakinger etter drapet på Taylor. Her kan du lese den nye loven.

Advokat: Politiet varslet ikke

Han får støtte av advokaten Jeff Storms, som representerer 22-åringens familie.

– Ingen lovlig våpeneier kunne ha overlevd denne situasjonen. Politiet hevder de varslet sin tilstedeværelse, men dere har sett videoen, det er ingen varsling før de går over dørterskelen. De stormer inn før de identifiserer seg og gir ikke Amir Locke noen mulighet til å redde sitt eget liv, sier Storms.

REAGERER: Familiens advokat, Jeff Storms, mener 22-åringen ikke fikk noen mulighet til å redde sitt eget liv.

Advokatene får støtte fra delstatens største våpengruppe:

«Amir Locke gjorde hva mange av oss kanskje ville ha gjort i slike forvirrende omstendigheter, han strakte seg etter lovlige midler for selvforsvar mens han forsøkte å forstå hva som foregikk», uttaler talsmannen Rob Doar i Minnesota Gun Owners Caucus.

Faren: – Hjertet mitt ble revet ut

Foreldrene til 22-åringen er sønderknust.

– Hjertet mitt ble revet ut av kroppen min når jeg så ham miste livet. De (politiet) hadde en mulighet til roe ned situasjonen. De hadde mulighet til å gjøre dette på en annen måte. De hadde et team som sto over ham allerede, sier faren Andrew Locke til avisen StarTribune.

FORELDRENE: Andrew Locke og Karen Wells holdt en pressekonferanse fredag.

Foreldrene beskriver sønnen som en som sover dypt. Og de reagerer på at politiet ikke ga ham noen mulighet til å forstå hva som skjedde da de brått vekket ham like før klokken 7 onsdag morgen.

– Drømmene hans er knust. Men som hans mor, så kommer jeg til å kjempe for at Amir får rettferdighet etter å ha blitt henrettet av Minneapolis-politiet, sier moren Karen Wells.

Første «no knock» siden 2016

Det var et såkalt SWAT-team som tok livet av 22-åringen. Han skal ha blitt skutt to ganger i brystet og en gang i håndleddet.

StarTribune, som siterer anonyme politikilder, skriver at det opprinnelig skal ha blitt søkt om en helt ordinære ransakingsordre.

Det var politiet i nabobyen og delstatshovedstaden St. Paul som ønsket at tre leiligheter på adressen hvor drapet skjedde ble ransaket.

Kartet under viser adressen hvor drapet skjedde.

Men politiet i Minneapolis skal ha krevd en såkalt «no knock»-ransaking for å gjennomføre aksjonen, ifølge StarTribune.

En talsmann for politiet i St. Paul, Steve Linders, forteller at de sjelden søker om såkalte «no knock»-beslutninger.

I St. Paul er det ikke blitt godkjent en slik ordre siden 2016, ifølge talsmannen.

– Både «knock»- og «no knock»- ordre ble hentet inn, uttalte Minneapolis-politisjef Amelia Huffman på en pressekonferanse.

Etterforsker saken

Nå skal politiskytingen på Amir Locke etterforskes.

– Vi skal sørge for en grundig og komplett evaluering. Deretter vil vi, basert på loven og bevisene i sakene, vurdere om det skal reises en tiltale i saken, sier statsadvokat Mike Freeman til StarTribune.

Guvernøren i delstaten Minnesota har også uttalt seg i saken.

– Minnesota vedtok statsdekkende restriksjoner for bruken av «no knock»-ransakinger. Men hendelsene som førte til Amir Lockes død illustrerer behovet for ytterligere reformer, sier guvernør Tim Walz, som er demokrat, til CNN.