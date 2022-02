Russebussen «Wild Card 2021» anmeldte sjåføren som aldri dukket opp. De var ikke alene.

Russesjåfør siktet for bedrageri

Russebusser over hele landet betalte store forskudd til en sjåfør som aldri dukket opp. Nå er han siktet for bedrageri.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Russebusser i blant annet Larvik, Ålesund, Sandnes og Lørenskog fikk aldri sjåføren de hadde betalt for. I ettertid viste det seg at mannen hadde leid seg ut til busser over hele Norge i samme russetid.

Etter at VG omtalte saken før jul, ble sjåføren anmeldt til politiet av fire ulike busser, fra forskjellige steder i landet.

– Han var inne til avhør i slutten av januar. Han er siktet for bedrageri, subsidiært underslag og har erkjent de faktiske forholdene i sin forklaring, sier politiadvokat Julie Marie Sandvik ved Sørøst politidistrikt til VG.

– Vi betalte 32 000 kroner i forskudd som vi selvsagt ønsker å få tilbake, sier Vetle Skrede fra «Wild Card 2021».

Mannen er fortsatt siktet og saken er nå overført konfliktrådet, for megling som en straffereaksjon. Ifølge politiet har mannen uttrykt i avhør at han ønsker å gjøre opp for seg.

TIPS OSS! Er du blitt lurt i russetiden?

Enige om å megle

– De fornærmede og den siktede har samtykket til at saken kan forsøkes megles. Deretter vil politiet ta stilling til en eventuell tiltale, sier Sandvik.

– Hva har mannen forklart i avhør om det som skjedde?

– Det ønsker vi ikke å kommentere nå, ut over at han erkjenner de faktiske forholdene, svarer Sandvik.

Hun ønsker ikke å opplyse hvor stort det samlede beløpet er. Da VG omtalte saken i høst, ble det opplyst at enkelte bussgrupper hadde innbetalt forskudd på opptil 70 000 kroner.

Stavanger-bussen «Wild Card 2021» måtte finne seg ny sjåfør i all hast da mannen ikke dukket opp som avtalt 11. mai.

Da VG intervjuet medlemmene på bussen før jul, opplyste de at det var ting de reagerte på allerede fra start.

– Vi tegnet kontrakt på 24 netter med rulling over en 5,5 ukersperiode. Vi stusset litt over at sjåføren var bosatt i en helt annen kant av landet, men han sa at han ville leie seg en arbeidsbrakke i denne perioden mens han var i Stavanger, sa medlemmene den gang.

Vetle Skrede var russ på «Wild Card 2021» i Stavanger. De anmeldte sjåføren i høst.

Vetle Skrede, som skal møte i konfliktrådet på vegne av bussen, sier de ser frem til å bli ferdige med saken.

– Vi er glade for at han har erkjent forholdet og vil gjøre opp for seg. Vi betalte 32.000 kroner i forskudd som vi selvsagt forventer å få tilbake, sier Vetle Skrede.

Stavanger-russen representeres nå av «Barnas jurist» i Kirkens Bymisjon.

Teamleder Paul Gardner opplyser at de håper at russen skal få tilbake pengene sine.

Paul Gardner i «Barnas jurist», ved Kirkens Bymisjon.

– Russen er innkalt til konfliktrådet for å megle med sjåføren. Siden sjåføren har erkjent forholdet i avhør og uttrykt ønske om å gjøre opp for seg, håper vi at russen nå skal få pengene tilbake, sier Gardner.

Sjåføren har ikke besvart VGs henvendelser.