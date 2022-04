TRONDHEIM: Politiet skal ha gjort funn av våpen og bevis som peker mot to voldtekter i en bolig i Trondheim sentrum.

Feststøy avslørte voldtekt, dop og våpen

Politiet i Trøndelag har siktet en mann i 40-årene for to voldtekter, våpenlovbrudd og narkotikaoppbevaring.

Like før klokken 07 mandag morgen rykket politiet ut til en adresse i Trondheim sentrum etter festklager.

Da patruljen kom til stedet fikk de raskt mistanke om oppbevaring av narkotika, og ransaket dermed boligen. Da oppdaget de også flere våpen av ulik karakter.







– Mye forskjellig, rett og slett, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret til VG.

Det var Nidaros som omtalte politiaksjonen først.

En mann i 40-årene ble siktet for narkotikalovbrudd og overtredelse av våpenloven. Men søndag tok saken en ny vending etter at flere vitner ble avhørt og tekniske etterforskningsskritt tatt:

– I forbindelse med våpenfunnet ble det tatt beslag i en rekke gjenstander og gjort avhør. Det er i forbindelse med dette at det blir mistanke om seksuelle overgrep, og det ble reist siktelse for to tilfeller av voldtekt i går kveld.

Politiadvokat Aftret opplyser at det er to kvinnelige fornærmede, og at hendelsene skal ha funnet sted til forskjellige tidspunkt.

– Den ene voldtekten skal ha funnet sted natt til i går, den andre tidligere.

I en pressemelding skriver politiet at de på nåværende tidspunkt ikke kan utelukke at siktelsen vil utvides, hverken overfor de fornærmede som saken nå gjelder eller ved at den utvides til også å gjelde straffbare forhold overfor andre.

– Saken etterforskes bredt, og det jobbes aktivt med flere ulike hypoteser, sier Aftret i Trøndelag politidistrikt.

Politiadvokaten ønsker ikke å si noe om den siktede mannens historikk.

På spørsmål om hvorvidt politiet knytter funnene til et kriminelt miljø, sier han:

– Foreløpig holder vi alle muligheter åpen. Det er våpen av ulik karakter, så det er naturlig å etterforske litt. Vi må samle inn informasjon og stake ut kursen videre derfra.

Aftret forteller at noen av de involverte er avhørt, men at det fremdeles er flere politiet ønsker å avhøre. Den siktede mannen og de to fornærmede møtte til innledende avhør søndag.

Mannens forsvarer, Kolbjørn Lium, har ikke besvart VGs henvendelser. Han uttalte tidligere til Nidaros at mannen ikke hadde tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Bistandsadvokaten til en av kvinnene, Vibeke Meland, ønsker ikke å gi uttalelser om saken nå.