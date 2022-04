Roger Pourtau og André Vignot var to av de tre franskmennene som omkom i snøskredet i Lyngen, torsdag.

Omkom i dødsskredet i Lyngen: − Ekstremt erfarne

TROMSØ (iTromsø/VG) Det var de tre franskmennene Patrick Cariat, Roger Pourtau og André Vignot som mistet livet i skredulykken i Lyngen, ifølge iTromsø.

Torsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til det populære turområdet Beretlia i Lyngen i Troms, etter meldinger om snøskred. Turfølget som ble rammet besto av totalt ni franskmenn. Seks i turfølget kom uskadd fra hendelsene, mens tre av dem omkom.

Søndag skriver iTromsø at det var franskmennene Patrick Cariat, Roger Pourtau og André Vignot som mistet livet i skredulykken. Alle tre var erfarne turgåere, og en del av et reisefølge på ti som hadde reist til Norge.

Turfølget hadde gravd dem ut og forsøkte å redde livene deres, men det ble raskt klart at tre franskmenn i 60-årene omkom som følge av skredet.

Erfarne skigåere

Alle tre var medlem av alpinklubben Club Alpin Français de Pau, som har delt sine kondolanser etter dødsfallet i en melding på Facebook:

«Det er bedre å miste seg selv i lidenskapen din enn å miste lidenskapen. Det er med stor sorg vi får vite om tre medlemmer av den franske alpinklubben, deriblant Roger Pourtau og André Vignot fra CAF de Pau, som ble feid bort av et snøskred under skiraidet i Norge. De var veldig involvert i klubben og verdsatt av alle, deres dødsfall er et skikkelig sjokk», skriver klubben.

Ifølge ordføreren i byen Oloron Bernard Uthurry, var alle de tre omkomne erfarne skiløpere.

– De var ekstremt erfarne og engasjerte skiløpere. André Vignot var til og med en nasjonal autoritet på fjellsikkerhet, uttalte han til den franske TV-kanalen France3.

– Han trente mange mennesker. Det er en eminent anerkjent fjellpersonlighet som forsvinner, fortsetter han.

– Her snakker vi om erfarne skigåere som er ute i fint vær og flotte omgivelser. Det har aldri vært skred i dette området. Her er mennesker som så sine ektefeller forsvinne. Nå trenger de ro, sa kommuneoverlege Hans-Olav Holtermann Eriksen til VG samme dag som dødsskredet gikk.