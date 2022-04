– HØR HØYRE: Frp-leder Sylvi Listhaug trekker frem en rekke saker, hvor hun mener Høyre har fjernet seg fra høyresiden.

Listhaug ut mot Solberg: − Støre-støttehjul

Frp-leder Sylvi Listhaug er skuffet over sin fremste politiske venn, Høyre. – Erna Solbergs Høyre har blitt et støttehjul for Støre-regjeringen, sier hun.

Av Bjørn Haugan

Listhaug setter spørsmålstegn ved retningen Høyre har tatt innenfor en rekke områder.

– I mange viktige saker på Stortinget opptrer Solberg og Høyre som det viktigste støttehjulet til regjeringen, fastslår Frp-lederen overfor VG.

– Jeg er skuffet over at hennes Høyre i mange saker har forlatt høyresiden. De er veldig lojal mot alt det de gjorde i regjering og det ser ut som om den lojaliteten nå slår inn på en måte som gjør at de i sak etter sak støtter den sittende regjering, sier hun.

– Folk lider og dør

– Medisin er et veldig godt eksempel på det, mener Listhaug:

– 28 pasientorganisasjoner har et opprop mot det statlige organet Nye Metoder, hvor lederne i de fire helseforetakene sitter i Beslutningsforum og bare tar hensyn til pengene og i liten grad til pasientene, sier hun.

– Organisasjonene sier at systemet ikke fungerer og at noe må gjøres. Så langt har Høyre vært mer opptatt av å bevare og forsvare dagens organisering, enn å ta inn over seg at folk lider og dør fordi de ikke får tilgang til tilgjengelige medisiner.

Hun viser til kampen for å få medisinen Kaftrio godkjent, som har vært godkjent i Danmark siden 2020, men som først ble godkjent i Norge mandag.

LANG KAMP: Listhaug trekker frem kampen cf-rammede har måtte kjempe for å få tilgang til pillen Kaftrio. Her under et besøk hos cf-syke Ellen Winther i Svelgen i fjor.

Listhaug håper på endring når saken behandles i Stortinget senere i vår.

– De må være litt mindre opptatt av å forsvare det de var med på i regjering og løse den utfordring norske pasienter står i.

Hun legger til:

– Vi er i ferd med å få et klasseskille i helsevesenet, hvor de som har råd til å betale for medisinene, får hjelp, mens de som ikke har råd, rammes.

– Nesten ikke til å tro

Hun sier Høyre-problemet ikke bare dreier seg om helse, men også den siste krisepakken, drivstoffavgiften, klima og EU.

– Krisepakken på 14,4 milliarder kroner til Ukraina er et annet eksempel, sier Listhaug:

– Vi trodde det skulle bli reelle forhandlinger om innholdet, men så gikk Høyre med en gang ut og støtten hele pakken fra Støre-regjeringen. Det er nesten ikke til å tro. De bidrar til at det ikke blir helt nødvendige forhandlinger om denne pakken.

I Stortingets spørretime nylig, hadde både Listhaug og Solberg spørsmål til krisepakken til Støre.

KRITISK: Listhaug mener Solberg mer helhjertet støttet Støre-regjeringens krisepakke, enn de rødgrønne.

– Det viste at Solberg og Høyre støtter Støre-regjeringens krisepakke mer hjertelig enn representanter fra regjeringspartiene i Stortinget og de andre rødgrønne partiene. Blant annet i Sp ser vi at debatten går.

– Viser ingen forståelse

Hun sier manglende støtte fra Høyre for å avhjelpe skyhøye utgifter, blant annet drivstoffutgifter, er et annet eksempel.

– Høyre viser ingen forståelse for hvordan prisøkningene på drivstoff, strøm og mat rammer vanlige folk og bedrifter. De er ikke villig til å hjelpe dem som sliter med få endene til å møtes, sier Listhaug og legger til:

– I Sverige ga den sosialdemokratiske regjeringen direkte støtte til bilistene. Men det ville ikke Høyre være med på å presse frem her. De var mer opptatt av å støtte Støre-regjeringen.

– Nå har de snudd

– Det kan være at Høyres linje om å bremse pengebruken kan være mer fornuftig enn Frps politikk?

– Vi mener vi kan bruke noe mer penger på det som er viktig nå. Men så er vi veldig tydelig å spare store beløp, eksempelvis på symbolske og dyre klimatiltak, sier hun og viser til elektrifisering av sokkelen.

– Høyre har gjennomført en stor kursendring på i sin klimapolitikk, og er nå en av største forkjemperne for kostbare symbolske klimatiltak som elektrifiseringen av sokkelen. Vi sto sammen med dem i regjering mot dette, men nå har de snudd.

Elektrifisering betyr at strøm for å hente opp olje og gass fra plattformene, hentes fra land, for å erstatte forurensende kraftverk som brukes på mange plattformer.

NÆRE: Sylvi Listhaug har hadde fem statsrådsposter under Erna Solbergs regjeringstid. Her fra slottsplassen 3. mai 2019, da Listhaug ble utnevnt til eldre- og folkehelseminister, etter at hun i mars året før måtte gå av som justisminister.

Til slutt nevner hun EU.

– På Høyres landsmøte ble det vedtatt de skal løfte frem en ny norsk EU-debatt, og de vil ta en ledende rolle i den debatten, sier hun.

– Naivt

Bakgrunnen for vedtaket var den russiske invasjonen av Ukraina.

– Det er mildt sagt naivt, når vi vet at det kun er NATO og USA som sikrer Europas trygghet. Vi må styre egen politikk – blant annet innvandrings-, fiskeri- og oljepolitikken hjemmefra, ikke fra Brussel.

– EU har stått sammen i tiltakene mot Russland og har gjennom de senere årene vært en av få sterke globale krefter som pusher klimamålene?

– Det er bra at EU står sammen med resten av Vesten i denne krisen, men de har tidligere vist gang på gang at de svikter når kriser oppstår. De sterke interne motsetningene gjorde at de ikke klarte å håndtere flyktningkrisen i 2015 eller finanskrisen på noen god måte, og de motsetningene eksisterer i beste velgående på tross av den til nå gode håndteringen av Ukraina-krisen.

– Greit å si ifra

Frp har landsmøte til helgen og partiet har behov for å pusse profilen.

– Du går ut med dette nå for å rappe stemmer fra Høyre?

– Vi er skuffet over retningen Høyre har gått og synes det er greit å si ifra.

Høyres nestleder Henrik Asheim søker fred, ikke strid, med Frp.

– Vi har stor forståelse for at Frp har behov for å markere seg inn mot eget landsmøte til helgen, og at de skyter litt på oss tåler vi godt:

FORNØYDE: Høyres 1. nestleder, Henrik Asheim, forsvarer partiets linjevalg i en vanskelig tid. Her sammen med resten av partiledelsen, partileder Erna Solberg og 2. nestleder, Tina Bru.

– Jeg ønsker Frp lykke til med landsmøtet deres, og ser frem til et godt samarbeid frem mot valget i 2025. Jeg tror borgerlige velgere mye heller vil se Høyre og Frp samarbeide for et nytt flertall og en ny regjering fremfor kjekling i avisene.

Advarer mot rentehopp

Han sier urolige tider i Europa krever samarbeid.

– Folk søker trygghet og ansvarlige løsninger. Det vil Høyre alltid være den fremste garantisten for.

Asheim sier de er «ekstremt opptatt av» at Norge nå må føre en ansvarlig økonomisk politikk, «der staten ikke bruker mer penger enn nødvendig».

– Dette fordi vi ønsker å unngå at renten på folks boliglån skal øke mer og raskere enn den ellers ville gjort, noe som vil gå kraftig utover folks lommebok.

– Må unngå

Han svarer ut den deler av kritikken fra Listhaug, ved å utdype:

– Økt rente vil bety mye mer enn både strømpriser og bensinpriser gjør. Vi må unngå å løse de problemene vi har nå, på en måte som skaper enda større problemer for folk om litt.