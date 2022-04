SKADET: Flere personer ligger skadet på bakken etter ulykken.

Bil krasjet inn i tribune på motorshow-arrangement på Bjerke – flere personer skadet

BJERKEBANEN (VG) Flere personer er skadet etter at en bil krasjet inn i en tribune under et motorshow-arrangement på Bjerke i Oslo søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det er ikke klart hvor alvorlige skadene er. Ett barn er kjørt bort med ambulanse. Barnet var ved bevissthet, ifølge VGs reporter på stedet.

I tillegg ligger to voksne skadet på bakken. Begge er ved bevissthet.

Arrangementet «Aranis Klaas Monster Truck Show» fant sted på parkeringsplassen utenfor Bjerke Travbane. Showet har pågått fredag, lørdag og søndag.

Under motorshowet rygget en bil inn i tribunen og tilskuerne som sto der. Bilen rygget ikke i stor fart, men nok til å ødelegge benkene på tribunen:

ØDELAGT: Tribunen på stedet bærer tydelig preg etter sammenstøtet med bilen.

– Jeg har ikke oversikt over hvor mange som er skadet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til VG.

Han sier at det er for tidlig å si noe om hva årsaken til krasjen er.

Politi, ambulanse og brannvesenet er på stedet. Politiet ankom stedet for rundt ti til 15 minutter siden.

– Vi jobber med å få samlet trådene, sier Lie.

Politiet er på vei til stedet, opplyser operasjonsleder Sven Christian Lie overfor VG rundt klokken 18.20.

Ifølge politiet skal det være meldt om flere skadede personer. Det skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

På bilder fra stedet kan man se flere ambulanser og helsepersonell som assisterer personer.

Det var flere barn og unge tilstede under arrangementet.

Minst to personer ligger på en bårer og blir ivaretatt av helsepersonell.