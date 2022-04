SKADET: Flere personer lå skadet på bakken etter ulykken.

Bil krasjet inn i tribune på motorshow-arrangement på Bjerke – fire til sykehus

BJERKEBANEN (VG) Fire personer er kjørt til sykehus etter at en bil krasjet inn i en tribune under et motorshow-arrangement på Bjerke i Oslo søndag.

Fire personer er kjørt til sykehus og én til legevakt etter hendelsen, opplyser krimvakta i Oslo politidistrikt til VG lørdag 22.30-tiden. Fire av de fem er lettere skadet. Skadeomfanget for den siste personen er ukjent, opplyser politiet.

Ytterligere skadeomfang er ukjent, men ifølge politiet er det yngre personer blant de skadde.

– Det var en del pasienter som trengte umiddelbar bistand fra helseressurser da vi ankom stedet. Skadene betegnes som alvorlig på noen, sier politiets innsatsleder Thomas Broberg.

Ett barn er kjørt bort med ambulanse, ifølge VGs reporter på stedet. Barnet var ved bevissthet.

Kort tid etter hendelsen observerte VGs reporter to voksne som lå skadet på bakken. Begge var ved bevissthet.

Politiet jobber fortsatt med å innhente vitneopplysninger på stedet.

KNUST: Tribunen er tydelig knekt etter sammenstøtet med bilen.

Rundt klokken 18.20 søndag krasjet en bil inn i en tribune under et motorshow-arrangement på parkeringsplassen utenfor Bjerke travbane i Oslo. Bilen rygget opprinnelig i stor fart, men bremset før den traff tribunen.

Det er en personbil som deltok i arrangementet, og ikke en monster truck, som har kjørt inn i tribunen.

Showet har pågått fredag, lørdag og søndag.

– Kaotisk

Broberg beskriver folkemengden på stedet som massiv.

– Det var kaotisk innledningsvis, men vi begynner å danne oss et greit bilde av hendelsesforløpet. Vi har hentet inn gode vitneopplysninger på stedet, sier innsatslederen.

MANGE: Det er store politi og ambulanseressurser på Bjerke.

Broberg sier at de har kontroll på alle de involverte partene, men vil ikke kommentere om bilsjåføren er skadet.

Operasjonsleder Sven Christian Lie sier til VG at det er for tidlig å si noe om hva årsaken til krasjen er. Politiet jobber med å kartlegge og etterforske hva som har skjedd. De har sperret av området.

ØDELAGT: Tribunen på stedet bærer tydelig preg etter sammenstøtet med bilen.

På bilder fra stedet kunne man se flere ambulanser og helsepersonell som assisterer personer. Det var flere barn og unge til stede under arrangementet.

Motorshowet er et omreisende show med blant annet monster trucks, biler og ulike oppvisninger. Showet har blant annet blitt arrangert i Sandefjord og Tønsberg tidligere denne måneden.