TIL USA: Kaia Knutsen (19) gjør seg klar for å studere i Florida. Studier i utlandet har hun drømt om siden barneskolen. Foto: Privat

Studenter søker seg igjen til utlandet

To år etter coronapandemienes start søker nordmenn seg igjen til studier i utlandet. Studentorganisasjonen ANSA opplever stort trykk.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Kaia Knutsen (19) bestemte seg for å studere i utlandet allerede på barneskolen.

– Men jeg la planene litt vekk da corona kom. Fremtiden så usikker ut, men jeg søkte likevel og kom inn, sier Knutsen til VG.

19-åringen fikk som mange andre skolehverdagen snudd opp ned da pandemien kom. Nå gjør hun seg klar for å studere på University of Tampa i USA. Planen hennes er å ta hele utdanningen der.

– Jeg er registrert som sosiologistudent, men det er mulig at jeg bytter siden det er lov. Jeg trenger nye inntrykk, opplevelser og erfaringer. Også blir det deilig med klimaet, sier Kaia Knutsen.

– Flere er nok rastløse

19-åringen har fått kontakt med en til fra Norge som skal studere ved universitetet. For ett år siden hadde 19-åringen egentlig lagt vekk drømmen om å dra til utlandet på grunn av uroen pandemien førte til.

Hvorfor tror du flere igjen søker seg til utlandet nå?

– Jeg tror det er to hovedgrunner. Flere er nok rastløse og har lyst til å komme seg ut. Også tror jeg pandemien gjør at vi ser på livet på en annen måte, det føles mer skjørt. Jeg har hvert fall lyst å gjøre så mye som mulig, når det er mulig.

Like mange søkere

På Norges handelshøyskole (NHH) har enkelte utvekslinger like mange søkere som før pandemien.

Høyskolen er det studiestedet i Norge hvor flest studenter drar på utveksling. Over halvparten tar deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen, viser tall fra 2019.

Før pandemien hadde de rekordår i antall søknader til masterutveksling, nå i år er de tilbake til samme antall utvekslingsstudenter som før pandemien.

I 2022 har NHH 382 søknader til masterutveksling, som er én student mer enn i 2020. Trenden med at flere søker utveksling er den same for bachelorstudenter, melder høyskolen.

– Det er flott at vi er tilbake på det nivået. Ikke bare fordi det gir studentene en viktig erfaring, men også fordi det er et signal om at unntakstilstanden er over, sier prorektor for utdanning på NHH, Stig Tenold, til VG.

– Stort trykk

Norske studenter reiser ut i verden igjen, melder Khrono. De skriver at ANSA, foreningen for studenter i utlandet, opplever en økning i aktivitetsnivået blant norske utenlandsstudenter

– Vi opplever at det er et høyt antall nordmenn som ønsker å dra til utlandet for å studere. Det er blant annet stort trykk på ANSAs informasjonssenter for studier i utlandet, sier ANSA-president Sine Schei (22) til VG.

Schei skjønner at mange ønsker å dra til utlandet nå, etter to år hjemme i Norge da de fleste universitetene og høyskolene i Norge avlyste sine utvekslingsprogrammer under corona.

– Mange hadde gledet seg lenge til å dra på utveksling før pandemien kom, og det er veldig fint at de endelig får muligheten til å gjøre dette.

Flest i Europa

I 2021 endte NHH opp med under 40 studenter som reiste på utveksling.

– Fordi Norge var relativt trygt, hadde vi da for første gang flere studenter som kom til oss, enn det som reiste ut, sier Tenold på NHH.

I år søker studenter hos NHH seg først og fremst til Europa, men også utveksling østover til Australia, Singapore og Taiwan går opp.

– Hva betyr det for utdanningen dere tilbyr at studenter igjen kan dra til utlandet?

– Læring handler om mye mer enn det som skjer i auditorier og på lesesaler. Ved å reise ut får studentene kunnskap om verden «der ute», og det er verdifullt. I tillegg kommer de også hjem med evnen til å se på Norge i et nytt perspektiv.

Tenold forteller at internasjonalisering er en viktig del av strategien til NHH.

– Nærmer seg normalen

ANSA opplever at de aller fleste medlemmer nå er tilbake ved sitt studiested og har fysisk undervisning.

– Hvordan er situasjonen for studenter i utlandet nå?

– Dette varierer selvsagt fra land til land, men i all hovedsak begynner ting å nærme seg normalen. Det begynner dessuten å bli færre praktiske utfordringer i veien for å reise internasjonalt.