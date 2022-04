STUBBE: Emil Nordsetmoen står på restene av ett av trærne som har holdt dem varme gjennom vinteren.

Går i null hver måned: − Det er noe som er riv ruskende gæli

RAUFOSS (VG) Emil Nordsetmoen (30) har hugget bjørketrærne i hagen for å fyre i vinter. Med rekordhøy strøm- og bensinpriser har tre familiefedre på Toten sett seg nødt til å ta grep.

– Jeg ser på kiloprisen, hele tiden tenker jeg penger. Vi må bare se på muligheten for å spare en slant her og der, sier han til VG.

Fra stuevinduet har han utsikt ned til arbeidsplassen Hexagon som ligger ved industriparken Rausfossfabrikken, der han jobber som automatiker. Av rundt 7000 innbyggere, jobber mellom 2000–3000 av dem her.







– Det fortrinnet vi har hatt på grunn av kraft- og energioverskuddet har blitt tatt fra oss, mens det sitter noen og tjener vanvittige gode penger på den krafta. Så det er noe som er riv ruskende gæli.

Med inntekt på i underkant av 600.000, en samboer som er student, og to felles barn, har de i vinter spart på strømmen og hugget ned bjørketrærne i hagen for å fyre med.

Han har regnet litt på det: Han får utbetalt rundt 33.000 i måneden. 23.000 av dem går til faste utgifter som huslån, kommunale, barnehage, strøm. Da har han 10.000 kroner igjen på mat, bensin, klær og fritidsaktiviteter på barna.

Med gammelt hus og forfallende vedlikehold er det vanskelig å se hvor han kan legge av penger til dette.

Men han har alltid vært edruelig med penger og får det til å gå rundt.

– Har du andre sparetiltak?

– Det er ikke sånn at vi trenger å dusje hver dag, gjør vi det da?

VG har møtt tre familier på Raufoss, alle med inntekt på rundt en halv million, som må gjøre endringer i hverdagen for å få det til å gå rundt.

Trenger jeg å kjøre dit? Hva skjer hvis ...? er spørsmål de denne våren må stille seg.

Droppet bilen

– Det har kanskje tatt litt av med syklingen nå, sier en lattermild og veldig hes Jan Erik Skogli når han møter VG.

Krig og oljekrise har ført til rekordhøye bensinpriser. Derfor har han parkert bilen for å heller sykle til jobben som vaktmester på Raufoss-fabrikken. Det er 1,2 mil – rundt 40 minutter hver vei.

Han bor i Kolbu, i utkanten av Raufoss, og har nettopp kommet hjem fra jobb til huset som ligger rett ved veien. Lastebiler som skal til og fra Raufoss-fabrikken, byens store stolthet, raser forbi.

– Du ser på trafikken, det er livsfarlig her. Ikke noe sykkel eller gangfelt som i Oslo.

Prisen for en liter diesel eller bensin vaker nå mellom 21–25 kroner literen. Og verre kan det bli: Flere eksperter spår at bensinprisen kan bikke 40 kroner til sommeren.

– Vi føler oss litt lurt av «Vedumen». Hvis bensinen gikk opp til 20, da skulle de slå i bordet. De sier det er vanlige folks tur. Han har jo lurt oss, sier han.

– De må sope inn noe fryktelig med penger

På en vaktmesterlønn, med et gammelt hus og sønn i skolealder merkes det når historisk høye strømpriser har blitt etterfulgt av dyrere diesel, mat og ventet rentehopp på boliglånet.

– Jeg skjønner ikke hvorfor alt skulle kommet på samme tid. Hvorfor skal danskene ha billigere drivstoff og Tyskland billigere strøm? De må sope inn noe fryktelig med penger i statskassen.

Og det gjør de. Olje- og gasskronene strømmer inn – Oljefondet fikk tilført 141 milliarder friske kroner i første kvartal, og det kan bli mye mer.

«Alle må stå i krisa»

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa i et intervju med NRK at alle nå må stå i krisa.

Skogli mener det blir helt feil:

– Vi diskuterer på arbeidet, at når foreldrene vokste opp var det tøffere, men da var det tøffe tider, det var dårlig råd. Men vår generasjon har hatt det bra og nå skal vi ha det dårlig. Hva er det for slags politikk da? Vi bygger opp samfunnet skritt for skritt, og skal vi begynne på «bånn» nå og bygge opp igjen, er det det som er planen? Jeg skjønner liksom ikke.

Løsningen? At staten betaler mer av strøm- og bensinavgiftene, mener Skogli.

For Skogli er økonomien strammere enn på lenge:

– Det er ikke synd på meg. Men det er mer lønning til lønning enn før, det er ikke igjen så mye. Det er litt deprimerende egentlig, at det kunne vært mer. For det er noen som tjener seg ustyrtelige rike på dette, men det er ikke oss vanlige folk, ikke deg, og i hvert fall ikke meg.

Skogli leser opp strømforbruket i år sammenlignet med i fjor.

– Jeg har vært gjerrig.

– Ja, det vet jeg pappa, skyter sønnen Erik inn.

– Haha, til og med så gjerrig at ungen har reagert på det.

– Jeg tror ikke Støre drar visaen på Shell ofte

Rett over veien for Nordsetmoen, bor nyskilte elektriker Vegard Bråthen (30).

– Jeg tror ikke Støre drar visaen på Shell ofte.

Han har merket seg at på flere kolleger har begynt å kjøpe et brød med pålegg som de har hele uken, istedenfor å kjøpe en bagett hver dag.

Bråthen har delt ansvar for to barn på syv og ni år. Han refinansierte huset for to år siden.

– Da så han i banken på meg og spurte; klarer du det? Er du sikker på at du klarer det? Det var da, sier han og sikter til de varslede renteøkningene.

– Men jeg har klart det foreløpig. Det har blitt mer tenking når man skal gjøre noe. Kutte en ting for å gjøre noe annet. Jeg går så godt som i null hver måned, det gjør jeg. Når jeg ikke har barna, jobber jeg overtid for å hente litt ekstra.

– Jeg klarer meg jeg. Men jeg er påpasselig. Tilpasser strømmen når det er billigst. Men når jeg har unger er det ikke sjans, da må vi lage mat klokken 16 og ungene må dusje klokken 19.

Regjeringen: Helt ekstraordinær situasjon

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen (Ap) ved Finansdepartementet svarer dette på spørsmål om ikke regjeringen bør kutte mer i strøm- og bensinavgifter nå:

– Vi har selvfølgelig forståelse for at folk nå er urolige for at prisene øker. Nå er det en helt ekstraordinær situasjon med krig i Europa som kommer rett etter en pandemi. Vi har gjort grep knyttet til strømprisene.

– De sier det ikke er nok?

– Vi har forlenget strømordningen. Regjeringen har sagt at vi ønsker at vanlige folk skal få det litt bedre hvert år, derfor har vi også kuttet i skattene for de som tjener under 750.000.

Det utgjør rundt 3–4000 i året.

– Men det viktigste vi kan gjøre er å holde kontroll på økonomien. Nå skal renten opp, men i en situasjon der det går godt i norsk økonomi er det viktigste å hindre raskere og bråere renteoppgang. Vi følger situasjonen nøye og det ligger an til reallønnsvekst for vanlige folk.

– På Raufoss frykter de at økte strømpriser gjør at de mister konkurransefortrinnet og at bedriftene flytter ut?

– Vi følger situasjonen nøye. Vi har forståelse for at det er bekymring. Vi har tatt initiativ for å se på skattesystemet for å gjøre det lettere for folk og bedrifter å ha reelle fastprisavtaler.

En ting er iallfall vaktmester Skogli sikker på:

– Om fire år krangler man om akkurat dette i valgkampen. Han som vil ordne opp i dette, vinner jo valget.