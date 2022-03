UTSLETTELSE: Havnebyen Mariupol er beleiret og ødeleggelsene etter det russiske bombardementet er enorme. Her er en pro-russisk soldat foran et ødelagt leilighetsbygg. De sivile lidelsene kan bli så enorme at Vesten må agere, tror den danske eksperten Claus Mathiesen.

Ekspert: Tror Nato har «røde linjer» i Ukraina

SØRREISA/OSLO (VG) Den danske forsvarseksperten Claus Mathiesen tror Nato-landene har en formening om hva som skal til for at man trapper opp innsatsen for Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier Nato har «handlefrihet».

Krigen i Ukraina herjer fortsatt over en måned etter at Russland invaderte nabolandet.

Nato og Norge har vært klare på at man ikke vil trekkes direkte inn for å unngå en oppskalering til tredje verdenskrig. Dette har også ført til en debatt om man burde sette en grense – en såkalt rød linje – for hva vestlige land kan tillate, og hva som går for langt.

Når VG spør statsminister Jonas Gahr Støre hva han mener om en slik linje, viser han til erfaringen fra Syria, der USA trakk opp en rød linje ved bruk av giftgass, men endte med ikke å reagere.

Han viser også til uttalelsen fra de 30 medlemslandene etter nato-toppmøtet forrige uke, som blant annet advarte Putin mot å bruke kjemiske og biologiske våpen.

– Det vi sa klart ifra om var at bruk av slike våpen vil være totalt uakseptabelt og få svært alvorlige konsekvenser. Så vil noen stille spørsmålet «hva betyr det», og det kan godt få henge der som en usikkerhet som alle bør tenke nøye igjennom. Det gir også en handlefrihet i forhold til hvordan man skal reagere.

– Så det kan finnes noe som er for langt uten at man setter en rød linje?

– Det er helt riktig.

NY TID: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i helgen Nato-øvelsen Cold Response

– De er flytende

Claus Mathiesen er lektor ved Forsvarsakademiet i Danmark, tidligere forsvarsattaché i Ukraina og en av Danmarks mest brukte eksperter på Ukraina-krigen.

Han tror ikke Nato kommer til å gripe direkte inn i Ukraina nå, men vil heller ikke helt utelukke at de kan gjøre det på et punkt.

– Jeg tror det finnes noen røde linjer. For det er et punkt der man ikke lenger kan sitte og se på. Men jeg tror de er flytende, og hvorvidt det er klokt å si hva de er til Russland, er et godt spørsmål. I hvert fall er det slik at hvis man velger å sette en rød linje skal man være hundre prosent sikker på at man kan gjøre det man sier hvis den overtredes, sier Mathiesen.

Samtidig har altså både Nato-ledelsen og regjeringene i Nato-landene vært krystallklare på at man ikke vil intervenere militært fordi man risikerer oppskalering.

Mathiesen tror det er lite sannsynlig at dette endrer seg nå. Men han tror også det klare standpunktet om at det er uaktuelt å involvere seg, er i bevegelse.

– Nå har krigen stått på i over en måned, og det endrer selvfølgelig litt ved disse tingene, sier han, og viser til de vanskelige forhandlingene, og at Russland har tatt i bruk mer bombing og gamle metoder etter at de har blitt presset på bakken.

– Russland er langt fra at de kan tvinge Ukraina til å være nøytrale, som i mine øyne er det helt sentrale i krigen for Russland.

En ukrainsk soldat ved vraket av en russisk stridsvogn i landsbyen Lukyanivka utenfor Kyiv.

Sivile tap

Den danske forsvarseksperten viser, som Støre, Natos røde linje i Syria. Han mener det er lurt av Nato å ikke kommunisere ut hva eventuelle røde linjer er, men han tror de finnes.

Det kan ha med bruk av atomvåpen eller kjemiske våpen å gjøre, mener Mathiesen.

– Det er selvfølgelig også en annen type rød linje, selv om den ikke er klart formulert. Det går på de sivile tapene. Hvis Russland skulle begynne å beskyte flyktningkolonner, eller henrette de de mener er imot at disse områdene skal være russiske territorier, så begynner det å ligne noe som på en eller annen måte har karakter av det som må være en rød linje for vesten. Det kan skje mange ting i denne krigen, sier Mathiesen.

TRUFFET: Guvernøren i Mykolajiv delte tirsdag formiddag et bilde på Telegram av det som skal være den regionale administrasjonsbygningen etter et russisk missilangrep samme morgen.

I Norge har forsker Ståle Ulriksen tatt til orde for at det også finnes en stor risiko for Nato i å så tydelig slår fast at man uansett ikke skal blandes inn i krigen, fordi det sender et signal til Russland.

Dette dilemmaet sier Mathiesen at han anerkjenner.

Men han tror er det mest nærliggende om Nato skal gjøre mer, er å sende mer langtrekkende luftvern som kan forsvare fra bombeflyene. Fly er også en mulighet, men det er være en større risiko, sier han han.

Han har ikke tro på at vesten kunne grepet inn militært på en begrenset måte som ikke nødvendigvis ville ført til en geografisk utvidelse av krigen.

– Jeg tror ikke at det for russerne vil gjøre noen forskjell om vi går inn i Russland og slåss med Ukraina eller om vi slåss med russiske styrker i Ukraina. Selvfølgelig er det en gradsforskjell, men det kan være et spørsmål om tid før man ville måtte angripe inne i Russland og kommer til en mer voldsom eskalering, sier Mathiesen.

Likevel tror han altså Nato kan gjøre mer enn før. På siste toppmøte i Brussel torsdag, sa de 30 allierte at de ville hjelpe med mer – uten at de var konkrete på hva slags bistand det er snakk om, påpeker han.

– Man har jo ikke lagt skjul på at man har levert og leverer panser- og luftvernvåpen mest av defensiv art. Så sier man at man også gjør noe som rekker utover det man har meldt offisielt, en form for assistanse. Det ligger litt i ordene her at det ligger noe mer man faktisk gjør, men som man ikke vil si, mener han.