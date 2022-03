Ut mot SMK-notat: − Forakt for skattemyndighetenes arbeid

Flere skatteeksperter reagerer nå på detaljer i det hemmelige notatet fra jurister på Statsministerens kontor, med forslag til hvordan politisk ledelse skulle forsvare politikernes skattefordeler.

– Forslagene i notatet fra Statsministerens kontor (SMK) viser at det høyt opp i embetsverket er en generell forakt for skattemyndighetenes arbeid med politikernes skattesaker – og mangel på respekt for fagetatens rettsoppfatning. Dette samsvarer med den ukultur som ser ut til å herske blant en del stortingsrepresentanter på dette feltet. Et slikt embetsverk er ikke tillitvekkende.

Det sier professor emeritus Arvid Aage Skaar ved Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo etter å ha lest det interne notatet om toppolitikernes skatteforhold som VG avslørte denne uken. Skaar er tidligere kontorsjef i Skattedirektoratet, mangeårig partner i advokatfirmaet Wiersholm og har skatt som fagfelt.

KRITISK: Professor emeritus Arvid Aage Skaar ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo

I kjølvannet av pendlerboligavsløringene det siste halvåret risikerer flere toppolitikere store skatteregninger. Både Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor kan ha betalt for lite i arbeidsgiveravgift.

To statsråder og en stortingspresident har trukket seg og flere folkevalgte har kontaktet skattemyndighetene for å få sine pendlersaker vurdert.

Da notatet ble skrevet og sendt den 14. desember var allerede politiet, Skatteetaten og Riksrevisjonen i full gang med etterforskning og granskinger som involverte både toppolitikere, SMK og Stortingets administrasjon.

– Det er utrolig at ledende embetspersoner ved Statsministerens kontor faktisk ser ut til å foreslå at politikerne skal motarbeide fagmyndighetenes arbeid med pendlerboligsaken. Det er skattemyndighetene som skal ta stilling til skattleggingen av stortingsrepresentantenes inntekter, og politi og påtalemyndighet skal ta stilling til en eventuelle straffeforfølgelse, sier Skaar.

Skaar reagerer særlig på grepene som toppjurister ved Statsministerens kontor i desember foreslo at Jonas Gahr Støre (Ap) skulle ta.

«Gunstig beskatning [ ...] er nå under press fra Skatteetaten/Skattelovavdelingen», skrev juristene. De foreslo at Støre utad skulle peke på «et uklart regelverk» som årsak til at politikere kunne «trå feil».

SENDTE NOTAT: Ekspedisjonssjef Therese Steen ved Statsministerens kontor.

Juridisk stab og ekspedisjonssjef Therese Steen ved SMK foreslo også at det «settes ned et regjeringsoppnevnt utvalg etter anmodning fra Stortinget for å utrede de skattemessige sidene av Stortings- og regjeringspolitikeres goder».

Manøveren fra juristene på SMK kunne spent bein på både granskingene og politietterforskningen, fordi den sådde tvil om det juridiske grunnlaget og la opp til at skatteloven skulle tolkes på en ny måte, sa tidligere riksrevisor Per-Kristian Foss til VG tirsdag.

Skaar sier seg enig i den vurderingen.

– Rolleblandingen er betenkelig

Førsteamanuensis Eivind Furuseth ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI reagerer også på deler av innholdet i notatet.

– Rolleblandingen er betenkelig, sier Furuseth.

Eivind Furuseth er førsteamanuensis på Institutt for rettsvitenskap og styring på BI.

Han tolker forslagene i notatet til at regjeringen legger opp til ta på seg Stortingets rolle.

– Det er rart at regjeringen gjennom politisk styring forsøker å konstruere skatteetaten i en ny retning når det gjelder beskatning av

politikernes ulike ordninger. Det er en jobb for lovgiver, altså Stortinget, eventuelt å endre, sier Furuseth.

Han er også i tvil om det er behov for et nytt utvalg.

– Det er allerede et utvalg i gang, som jobber med revidering av skatteloven. Det er ikke unaturlig at de også ser på dette, sier han.

SMK avviser

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK avviser at hensikten med notatet var å blande seg inn i de pågående granskingene og politiets etterforskning.

– Skaar har misforstått hva vi foreslår i notatet. Vi har aldri tatt initiativ til at politikerne skal blande seg inn i eksisterende saker eller forståelsen av dagens regelverk, skriver Hjukse i en e-post til VG.

SVARER: kommunikasjonssjef ved SMK Anne Kristin Hjukse.

Hun avviser rolleblandingen Furuseth påpeker.

- Eventuelle endringer i skatteloven må selvsagt vedtas av Stortinget som lovgiver. Det er en helt vanlig lovgivningsprosess at et utvalg kommer med forslag som deretter vurderes av regjeringen etter en høringsrunde, og så fremmes for Stortinget, sier Hjukse.

Professor Skaar er kjent med at SMK overfor VG avviser hans forståelse av notatet. Skaar står på sin forståelse av notatet og svarer med å vise til den konkrete ordlyden.

TAUS: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsminister Jonas Gahr Støre har ikke besvart VGs spørsmål om notatet, blant annet om han stiller seg bak juristenes konklusjoner. Da VG først omtalte notatet tirsdag beskrev SMKs kommunikasjonssjef det slik:

– Det interne notatet som VG har fått tilgang til, handler om at det er behov for nye og klare regler om skattlegging av politikeres goder. Det handler ikke om hvordan dagens regler skal forstås, og heller ikke om å gripe inn i de aktuelle sakene om pendlerbolig. Det er utenkelig at politisk ledelse skulle gripe inn i de pågående sakene, og noe slikt har embetsverket her selvsagt ikke foreslått, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse i et svar til VG.

– Statsministerens kontor har arbeidsgiverfunksjonen for politikerne i regjeringsapparatet. Debatten om pendlerboligene viser at det har vært ulik praksis og ulik oppfatning av hvordan reglene skal forstås. Når regelverket om hvilke goder politikerne har i sine verv er uklart, er det vår jobb å sette i gang prosesser for å få et klarere regelverk som også er lettere å forstå. Notatet VG har fått tilgang til er en del av den jobben.

Forsvarer SMK

Professor i statsvitenskap Jostein Askim ved Institutt for Statsvitenskap på Universitetet i Oslo sier til VG at han skjønner SMKs håndtering godt.

– Da jeg leste denne avisartikkelen, tenkte jeg at «her har Statsministerens kontor gjort jobben sin». Det er ikke noe overraskende eller forstemmende for meg i at embetsverket på Statsministerens kontor gir statsministeren råd. For meg høres det også ut som et klokt råd, ikke minst at initiativet om et utvalg skulle komme fra Stortinget.

Et av Askims fagfelt er forholdet mellom politisk ledelse og forvaltningen. Han leder nå et forskningsprosjekt som blant annet handler om embetsverket på SMKs rolle overfor regjeringen og statsministeren.

OVERRASKET: Professor i statsvitenskap Jostein Askim ved Universitetet i Oslo.

– Embetsverket gir ikke bare råd om innholdet i politiske saker, men også om hva som er politisk smart og mulig å få til. Dette skjer i alle departementer hele tiden, i Norge som i andre land. Det eneste som gjør dette tilfellet spesielt, er at VG har fått tak i det interne notatet.

– Men skatteekspertene i Skatteetaten mener ikke at det er tvil rundt regelverket. Skal da Statsministerens kontor utfordre det?

– Det er kompetente jurister både på SMK, på Stortinget, i advokatfirmaet Grette, i Skatteetaten og hos Finansdepartementet som ikke tolker dette likt. Slik jeg forstår notat, foreslår SMK en prosess for å få en avklaring på hva som er riktig.