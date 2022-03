SLIK ENDTE KAMPEN: Mååååål! Erna Solberg jubler som en unge. Det endte med et hederlig 7–10-tap for henne mot ukrainske Matvey.

Flyktninghotell er nabo til Høyre-landsmøtet: − Vi skal hjem igjen

GARDERMOEN (VG) Noen steinkast unna hotellet som huser Høyres landsmøte, ligger et av landets største flyktningmottak. Der møtte Erna Solberg en familie som etterlot mann og foreldre i krigsherjede Ukraina.

Av Bjørn Haugan

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Du skal ikke kjøre mye feil hvis du skal overnatte ved et Thon-hotell i Balder allé på Gardermoen til helgen:

Ender du opp ved Thon Hotel Gardermoen, er resepsjonen full av liv; barn som løper rundt og litt mer bekymrede foreldre halsende etter.

Der bor flere hundre ukrainske flyktninger – i all hovedsak mødre med sine barn.

Det er også liv og røre i resepsjonen ved nabohotellet Thon Hotel Oslo Airport – men på en litt annen måte når 300 Høyre-delegater i helgen samles til landsmøte.

Har 30 mottak

Høyre-leder Erna Solberg ble med VG over til det andre hotellet.

Der er også alle de ansatte på jobb, men gjestene er byttet ut med flyktninger:

Thon har inngått avtale med Ullensaker kommune, som igjen har leid inn selskapet Hero, som på kort tid har opprettet et flyktningmottak der.

LANG VEI TIL NORGE: Alla Sema (36) med barna Sofia (9) og Matvey (9). Hun forteller om en lang flukt ikke så langt fra grensen til Russland, som endte i Norge.

– For et par dager siden var det 600 flyktninger her, i dag er vi nede i vel 300, fordi registreringskapasiteten ved Det nasjonale ankomstsenteret på Råde har blitt bedre, sier regionleder Ole Valen i Hero, som har fått i oppdrag å drifte 30 mottak for ukrainske flyktninger.

Han viser Solberg rundt i flyktning-hotellet, hvor de første vi møter på er to politikvinner, som registrerer og rådgir alle som kommer hit.

POLITIHJELP: Politioverbetjent Victoria Jauitx (t.v.) og politibetjent Dragena Sremac forteller om jobben de gjør for å hjelpe alle flyktningene som kommer til mottaket.

– Vi registrerer dem og forteller om veien videre, som er ankomstsenteret på Råde, som de busses til. Så skal de etableres i mer langsiktige mottak eller privat, hvis det er en aktuell løsning, sier politioverbetjent Victoria Jauitx.

Fra Mata til Matvey

Det mest populære stedet er barnerommet, hvor en ivrig ung gutt står ved et fotballspill, uten motstander.

Øynene lyser opp når en norsk kvinne kommer bort og lurer på om de skal spille.

Erna Solberg klarer seg ganske bra, men niåringen fremstår som mer erfaren og aktiv.

– Vet du hvem som var den siste jeg spilte et slikt fotballspill med, spør hun.

KAMP: To ivrige spillere traff hverandre på flyktninghotellet.

Matvey ristet på hodet.

– Han heter Mata og spiller i Manchester United. Vi spilte på lag og den gang vant vi. Så nå har jeg spilt med deg og Mata.

Hun traff Juan Mata i forbindelse med Solbergs lederrolle i FNs bærekraftsmål.

Flere tolker bidrar og du ser at han både er beskjedent stolt over seieren og å bli sammenlignet med en spansk fotballhelt i England.

– Flyktet og løp

Matvey kom til Norge sammen med moren og sin søster.

Mamma Alla Sema forteller om en dramatisk reise, fra dere by, som bare ligger 8 mil fra Russland, nordøst i Ukraina.

– Vi flyktet fra en by som nå er omringet av russiske styrker. Det ble en lang ferd med ulike fremkomstmidler, til vi reddes oss over grensen til Polen, sier Sema.

BARNLIG GLEDE: Over halvparten av flyktningene som kommer til mottaket er barn.

Hun sier mannen hennes var med dem helt til grensen.

– Han snudde da vi var trygge og begynte på hjemturen for å delta i krigen.

Hjemme sitter også hennes mor og far i 70-årene og en bror.

– Jeg har kontakt med dem. De er veldig redde fordi de opplever at krigen nærmer seg, men de er veldig glade over at vi er i trygghet.

Hun sier at hun ikke hadde peiling på at det var her oppe i nord hun og barna skulle ende.

– Vi flyktet og løp og da vi kom til Polen fikk vi hjelp av frivillige. Vi visste ikke om det var til Norge eller andre steder vi skulle.

LYTT OG LÆR: Både flyktningene og de besøkende får redegjørelser for å forklare hva som gjøres for å hjelpe dem som kommer til mottaket. Her lytter de til sjefen for mottaket.

Skal hjem

Men en ting er hun veldig klar på:

– Vi er veldig takknemlig for all hjelpen vi får, men vi skal tilbake til Ukraina når alt dette er over. Vi skal hjem igjen.

– Du og alle ukrainere skal vite at dere er hjertelig velkommen til Norge, forsikrer Solberg:

– Over tre millioner ukrainere har blitt drevet på flukt som følge av Putins ulovlige invasjon og brutale krig. De som kommer til Norge skal få beskyttelse og et best mulig liv, til de kan reise hjem igjen og bygge opp landet sitt, sier Høyre-lederen.

I barnerommet sitter en eldre kvinne, som lager fargerike papirblomster.

– Jeg har jobbet med barn i 41 år og her kan jeg virkelig bidra, sier hun og får nesten applaus av de mottaksansatte.

– Hun gjør en så strålende innsats at vi må vurdere å ansette henne, sier Hero-sjefen og blunker til henne.

FLYKTNING HJELPER FLYKTNINGER: Kovaleva Valentina er glad for at hun får bidra med å hjelpe barna som har kommet til Norge.

Men hun er også urolig fordi hun ha mange av sine tilbake i Ukraina.

– Og så kom jeg sammen med barn og barnebarn til Norge, men vi kom fra hverandre, så nå vet jeg ikke hvor de er.

Hun får forsikringer om at de vil bli gjenforent så raskt politiet får familien registrert.

Erna Solberg sier det er vanskelig å forstå de menneskelige lidelsene Putin bidrar med.

– Sønner, fedre og bestefedre må bli i Ukraina for å kjempe. Det er ekstremt traumatisk å bli tvunget på flukt fra sitt eget land. Det setter sår på sjelen.

HAR PLANER: Regionleder Ole Valen i Hero sier de for tiden er et akuttmottak, men at de planlegger å bli et ordinært mottak for flyktninger når den akutte fasen er over. Hero er Norges største driftsoperatør for asylmottak.

– Bedre å leie private

I helsesenteret er Dr. Dropin hentet inn for å bistå flyktningene:

Selv om det er flyktningenes utfordringer dette besøket dreier seg om, klarer ikke Høyre-lederen å la være å ta med landsmøtet over i det andre hotellet:

Solberg sier hun merker seg at det er private selskaper som driver de ulike tjenestene i det offentlig finansierte mottaket.

– Dette store akuttmottaket hadde ikke vært mulig å få opp og stå så raskt, uten ulike private tilbyderne innen hotellfag, det mottaksfaglige, mat og helse. Dette er en beredskap det offentlige ikke skal ha, fordi det ikke trengs; det er bedre å løse raskt ved innleie av private.