Ny VG-måling: Fullstendig kollaps for Vedum

OSLO/VIKESÅ/SUNNDAL (VG) Senterpartiet stuper på VGs måling, og får sin laveste oppslutning på to og et halvt år. Sps fall gjør at Jonas Gahr Støre nå er avhengig av Rødt eller MDG for å få flertall.

Publisert: Nå nettopp

Meningsmålingen som er gjennomført av Respons Analyse på vegne av VG og Bergens Tidende viser store endringer: Senterpartiets oppslutning stuper, mens miljøpartiene styrker seg.

Trygve Slagsvold Vedum har rast fra 18,2 prosent på VGs junimåling, til 15,3 prosent på forrige ukes VG-måling. Nå får Vedum dramatiske tall med støtte fra kun 11,3 prosent av velgerne.

Det er Sps dårligste enkeltmåling siden februar 2019, da partiet fikk 10,4 prosent på TV2s måling.

Misfornøyd Vedum

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til VG at han ikke er fornøyd med den dårlige målingen, men trøster seg med at Senterpartiet har et «enormt trøkk» ute i landet.

– Holder bunnen på å falle ut av Senterpartiet på målstreken?

– Nei, Senterpartiet har en kraft vi aldri har hatt før. Vi har hatt et mye sterkere lag enn vi noen gang har hatt før. Så merker vi at det varierer litt fra måling til måling. Vi har hatt målinger på 19-tallet. Vi har hatt en på 17 og så denne som er den dårligste. Så skal vi bare stå på hele tiden for å få et land med små forskjeller mellom folk, både sosialt og geografisk, sier han til VG.

PÅ VALGKAMP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum holdt torsdag morgen en appell utenfor Coop Extra i Vikeså sør i Rogaland. Her er han sammen med sin spinndoktor og rådgiver Lars Vangen.

På spørsmål om Senterpartiet er klar for å lede landet med MDG eller Rødt på vippen svarer han:

– Vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering og mener det ville vært det desidert beste.

– Trenden går jo nedover siden jul. Dere er nesten halvert på våre målinger på et halvt år. Hva tenker du om det?

– Nå varierer det veldig mye og så får vi bare stå på.

Dette viser målingen

Senterpartiet fortsetter tilbakegangen de har hatt på VGs målinger hos Respons over flere måneder. Toppmålingen hadde de i mars på 18,6 prosent, mens de nå får 11,3 prosent oppslutning. Det er en tilbakegang på 4 prosentpoeng sammenlignet med VGs måling for en uke siden.

Man trenger 85 mandater på Stortinget for å kunne danne en flertallsregjering. Ap, Sp og SV har til sammen 79 mandater − 6 unna flertall.

Med dagens måling trenger Ap, SV og Sp støtte fra enten MDG eller Rødt for å ha flertall på Stortinget.

Til tross for at det er til sammen 50,4 prosent oppslutning på rødgrønn side eller 56,2 om man regner med MDG, har styrkeforholdet drastisk endret seg siden sist det var en rødgrønn regjering i Norge. Arbeiderpartiet er med sine 24,9 prosent ikke lengre større enn de andre rødgrønne partiene samlet.

Alle småpartiene – Venstre, KrF, Rødt og MDG er over sperregrensen .

Miljøpartiene på begge sidene av den politiske aksen fortsetter å styrke seg. MDG hever seg stadig lengre over sperregrensen, og får 5,8 prosent oppslutning.

stabilt med Arbeiderpartiet liggermed forrige måling , mens Høyre akkurat klarer å klatre over 20-prosent grensen. Det er likevel langt unna Høyres toppmåling i mars, hor de fikk 27,8 prosent.

Dagens regjeringspartier, Høyre, Venstre og KrF, får en samlet oppslutning på 29,5 prosent. Med støttepartiet Frp får de til sammen 41,1 prosent.

SPENNENDE: Jonas Gahr Støre sier det kommer til å bli et jevnt valg.

Støre: – Det blir jevnt

VG viser Ap-leder Jonas Gahr Støre resultatet i målingen på en kort stopp på valgkampturné mellom Sunndal og Molde.

– Sp faller, mens dere vokser. Gjør det deg glad eller trist?

– Jeg er glad for at Ap befester sin posisjon og at vi har et sig oppover. Det tror jeg kan fortsette, og det er det valgkampen vår fokuserer på.

Han understreker:

– Dette er en enkeltmåling. Om det er her Sp ligger, håper ikke jeg. De har hatt målinger med andre tall tidligere i uken, så det får vi vente og se for å vite hva vi skal legge vekt på.

– På denne målingen har dere ikke flertall med SV og Sp. Hva synes du om at du kanskje må forhandle om regjeringsmakt med MDG og Rødt?

– Det er ikke et alternativ jeg planlegger for. Vi har ett alternativ: Det er en Ap-ledet regjering med Sp og SV. Men denne målingen bekrefter det jeg har sagt under hele valgkampen: Det blir jevnt. Vi kan ikke ta noe for gitt. Hvis du vil ha et skifte, er et sterkt Ap en forutsetning.

Dette er «Andre» «Andre» partier består av:

Demokratene (1,3 %)

Partiet De Kristne (0,3 %)

Liberalistene (0,3 %)

Industri- og næringspartiet (0,2 %)

Sentrum (0,2 %)

Pensjonistpartiet (0,2 %)

Helsepartiet (0,2 %) Deltagerne i undersøkelsen blir stilt et åpent spørsmål om hvilket parti de ville ha stemt på hvis det var stortingsvalg i morgen. Det er altså ingen begrensninger på hvilket parti de kan svare. Vis mer

Lysbakken: Positiv overraskelse

SV-leder Audun Lysbakken er begeistret for tallene i VGs måling.

– Dette er fantastiske tall, som viser at vi er på vei opp og kan bli den store positive overraskelsen dette valget. Det tror jeg rett og slett skyldes at folk er fryktelig opptatt av Forskjells-Norge og klimakrisen, og vi er det partiet som snakker om begge deler.

SV-leder Audun Lysbakken er fornøyd med SVs resultat på VG-målingen.

Lysbakken ønsker ikke å lukke døren for samarbeid med noen partier på rødgrønn side, hverken Rødt eller MDG, og er ikke bekymret for at Ap, SV og Sp ikke har flertall alene.

Moxnes: Drømmescenario

Rødt-leder Bjørnar Moxnes jubler over målingen, som han kaller et «drømmescenario»

– Den er kjempebra. For det første blir vi kvitt Høyreregjeringen. For det andre kan vi unngå rødgrønn reprise, siden de blir avhengig av Rødt. Med en sterk kraft til venstre for dem, som de blir avhengig av, skal vi sørge for en ny kurs, sier Moxnes.

MOXNES I HUNDRE: Bjørnar Moxnes er storfornøyd med resultatet på målingen – hvor han havner over sperregrensen

Første femmer-måling

Venstre-leder Guri Melby jubler over at hun ser femtallet for første gang som partileder.

– Veldig fint dette. Jeg tror nok at FNs klimarapport har gitt oss en positiv effekt. Det er alltid hyggelig å være en del av en trend og en dagsorden, sier Melby til VG.

Hun mener de oppsiktsvekkende tallene i VGs siste måling viser at det rødgrønne overtaket på vei mot valget 13. september ikke er skremmende stort lenger.

– Dette viser at utfallet virker mer åpent enn på lenge. Det rødgrønne flertallet virker ikke så sikkert lenger, sier Melby.

STORFORNØYD: Guri Melby tror partiet har fått en ordentlig klimaeffekt, og er fornøyd med å se femtallet på målingen.

– Klima på dagsorden

MDG-leder Une Bastholm gliser bredt over MDG-oppslutningen på 5,8 prosent i VG-målingen.

– Trenden for MDG er virkelig god 25 dager før valget. Jeg blir bare mer optimistisk over at klima og naturen vår oppnår et slikt bredt engasjement. Men jeg tar ingenting for gitt, sier Bastholm til VG.

– Hvor stor drahjelp har dere fått av FNs klimarapport?

– Den var utrolig viktig for å få klima på dagsorden. Inntil da var det formuesskatt og mer tradisjonelle saker som dominerte. Det er nok en fordel for oss at klima er kommet på dagsorden, analyserer Bastholm.

BEGEISTRET: Une Bastholm jubler over en måling over sperregrensen.

– Svært overraskende

Thore Gaard Olaussen, fagsjef i Respons Analyse for VGs partibarometer, sier at det mest overraskende i målingen er Sps tap av oppslutning. Han sier det har skjedd betydelige overganger på mellom partiene de siste ukene.

– Overgangen av velgere til Sp fra Høyre og Ap, de to store partiene som Sp har fått mange velgere fra, har stoppet opp. Og lojaliteten hos Sps velgere går ned. Det er svært overraskende, gitt Sps høye oppslutning på målingene over tid, legger han til.

Olaussen merker seg også at klimapartiene SV, MDG og Venstre fortsetter oppgangen i den drøye uken etter at FNs klimapanel kom med sin nye rapport.

– Så er det et tydelig trekk at de rødgrønne partiene Ap, Sp og SV ikke lengre har flertall, hverken i prosent av oppslutningen eller i mandater, sier Olaussen.