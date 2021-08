STATEN UT AV SENTRUM: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, på Karl Johan: Han vil fjerne statlige organ som har kontor her og flytte dem til andre deler av byen. Foto: gabriel aas skålevik / VG

Raymond Johansen vil flytte over 3000 statsansatte ut av Oslo sentrum

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil flytte opptil 26 statlige virksomheter ut av Oslo sentrum - til Groruddalen og Søndre Nordstrand. Ansvarlig statsråd, Nikolai Astrup (H), er positiv.

Av Bjørn Haugan , Gabriel Aas Skålevik (foto) og Kenneth Lauveng (grafikk)

Publisert: Nå nettopp

– Jeg må si at jeg ble overrasket da jeg så hvor mange statlige virksomheter som holder til i de dyreste gårdene i Oslo sentrum, sier Johansen, gående med VG på Karl Johan.

les også Forby elektriske sparkesykler!

I Paleet midt på Karl Johan finner vi blant annet Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, med 275 ansatte.

Der holder også Statens Jernbanetilsyn til, med 59 ansatte.

På Karl Johan finner vi også Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, med 151 ansatte.

STATSLIG ADRESSE: Raymond Johansen foran inngangen til Statens Jernbanetilsyn, som holder til i Paleet, Karl Johansgate 41b. Foto: gabriel aas skålevik / VG

– Bare her i byens paradegate har rundt 500 statsbyråkrater sin arbeidsplass. Vår oversikt viser at 3275 arbeidsplasser i 26 statlige direktorater og tilsyn holder til i sentrum. Antallet ansatte ligger nok i realiteten godt over 3500, fordi endel av virksomhetene ikke oppgir hvor mange ansatte de har i Oslo, sier han.

les også Oslos vannforsyningsprosjekt blir syv milliarder dyrere

– Nå vil du flytte dem. Hvorfor?

– Fordi det er lønnsomt og fordi det vil frigjøre plass til næringsvirksomhet i sentrum. Men det viktigste er at vi trenger å bygge virksomhet i andre deler av byen. Derfor peker jeg på Groruddalen og Søndre Nordstrand, sier han og viser til gjennomgangen de har gjort:

– Det viser at 46 statlige virksomheter har kontoradresse i Oslo. Felles for disse 46 er at ingen er plassert i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Det vil vi gjøre noe med, ved å legge til rette for flytting av de 26 statlige organene som holder til i sentrum. Det er ingen grunn til at de skal leie i det desidert dyreste området i byen, sier han.

Dette er virksomhetene 1) Brønnøysundregistrene*

Grev Wedels plass 9 2) Datatilsynet

Tollbugata 3 3) Digitaliseringsdirektoratet*

Grev Wedels plass 9 4) Direktoratet for byggkvalitet

Mariboes gate 13 5) Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Karl Johans gate 37 B 6) Direktoratet for utviklingssamarbeid

Bygdøy allé 2 7) Finanstilsynet

Revierstredet 3 8) Husbanken*

Kirkegata 15 9) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Tollbugata 20 10) Jernbanedirektoratet

Biskop Gunnerus' gate 14 A 11) Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse*

Karl Johans gate 7 12) Kunst i offentlige rom

Victoria Terrasse 11 13) Landbruksdirektoratet

Stortingsgata 28 14) Mattilsynet

Stensberggata 25/27 15) Norsk filminstitutt

Dronningens gate 16 16) Norsk pasientskadeerstatning

Wergelandsveien 1 17) Pensjonstrygden for sjømenn

Nedre Vollgate 11 18) Riksantikvaren

Dronningens gate 13 19) Statens helsetilsyn

Møllergata 24 20) Statens jernbanetilsyn

Karl Johans gate 41B 21) Statens kartverk*

Storgata 33 22) Statens sivilrettsforvaltning

Holbergsgate 1 23) Statistisk sentralbyrå

Akersveien 26 24) Tolldirektoratet

Tollbugata 1 A 25) Utdanningsdirektoratet

Schweigaards gate 15 26) Utlendingsdirektoratet

Hausmanns gate 21 * Regionkontor eller avdelingskontor, hovedkontoret ligger utenfor Oslo Vis mer

– Oslo kan ikke styre hvor statlige virksomheter vil være etablert?

– Arbeiderpartiet vil kunne ta initiativ for å få til dette i en ny rødgrønn regjering.

– Med deg som statsråd?

– Jeg er byrådsleder i Oslo, men en ny regjering vil kunne gripe fatt i dette. Som byrådsleder vil jeg sørge for at kommunen hjelper Staten med å flytte direktorater og tilsyn som de ønsker at skal være lokalisert i hovedstaden ut av sentrum og til attraktive tomter og kontorer i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

les også Storby-Vedum: – NRK skal til Groruddalen

Han viser også til at det vil kunne halvere leiekostnadene.

– Ifølge tall fra DNB Næringsmegling er kvadratmeterprisen dobbelt så høy i sentrum av Oslos som på for eksempel Økern og Løren nederst i Groruddalen.

Han sier at de to områdene har fått bra tilvekst, i motsetning til Søndre Nordstrand og nordre deler av Groruddalen.

KOSTNADSKUTT: Johansen sier flytting vil gi lavere kostnader for skattebetalerne. Foto: gabriel aas skålevik / VG

– På Økern og Løren har det kommet svært mye kontorkapasitet de siste årene, og Oslo kommune har flyttet to av sine etater til dette nye kontorområdet. Her har kommunen også tilbudt tomt til NRK.

– Må skje over tid

– Statlige selskaper sitter ofte på langtidskontrakter?

– Ja, det er vi klar over, så dette vil måtte skje over tid, når leiekontraktene utløper. Vi ønsker en aktiv byutvikling og vil bidra til en slik flytting. Når det er vilje, så får vi til dette. Det er en lavthengende frukt og vil bidra til et løft i bydeler som trenger det, sier han og legger til:

– På samme måte som Oslo kommune bevisst plasserer etater rundt omkring i byen.

les også Ap-Raymond til frontalangrep på Sp-Trygve

– Eksempelvis?

– I det siste har vi flyttet Gravferdsetaten fra Oslo sentrum til et kontorbygg på Hasle, der også Bymiljøetaten flyttet inn i for noen år siden. Selv om vi er godt etablert over hele byen, mener jeg også kommunen kan bli flinkere til å ta hele byen i bruk når vi skal plassere våre etater og virksomheter.

les også Rykker frem i køen: Nå kan lærere få dose to på drop-in i Oslo

– Er det et statlig ansvar å bidra til slik omstilling i Oslo?

– Det vil gi til lavere kostnader for skattebetalerne. I et levekårsperspektiv er det viktig også nasjonalt å løfte Groruddalen og Søndre Nordstrand. At de får sterke offentlige institusjoner, og ikke bare levekårstiltak, vil virke positivt i arbeidet med å redusere de sosiale forskjellene i Oslo.

Astrup er helt enig

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier de er veldig klar over at Staten betaler for mye.

– I alt for mange år har Staten hatt for stor lokaler og betalt for mye for dem. Slik skal vi ikke fortsette. Innen 2029 skal vi spare 870 millioner kroner i leie, penger vi kan bruke på mer fornuftige formål enn for dyre leiekontrakter.

NEI TIL KARL JOHAN: Nikolai Astrup sier det er ingenting som tilsier at statlige virksomheter skal ha adresse på Karl Johan i årene fremover. Foto: Kristofer Sandberg / Verdens Gang

Han sier at statlige virksomheter som skal inngå nye kontrakter er pålagt å bruke Statsbygg som rådgiver.

les også Må Viken vike?

– Så langt har dette ført til at vi har redusert leiekostnadene i snitt med 39 prosent. I løpet av de tre neste årene vil 30 statlige leiekontrakter i Oslo sentrum løpe ut. Det er med andre ord et stort potensial for å kutte kostnader og flytte statlige virksomheter ut av sentrum.

Bort fra Karl Johan

Han sier de ikke skal bruke unødvendig av skattebetalernes penger og at deler av virksomhetene kan bli vurdert flyttet ut av Oslo.

– Vi har som hovedregel at nye virksomheter skal lokaliseres utenfor Oslo. Dersom særlige grunner tilsier lokalisering i Oslo, skal de legges til Groruddalen eller tilsvarende områder som gir et godt bidrag til utviklingen av Oslo.

les også Ti år etter terroren må vi gjenreise regjeringskvartalet

Han sier de vil flytte virksomheter østover i hovedstaden.

– Jeg er glad for at byrådslederen deler regjeringens ambisjon om mer aktivitet øst i Oslo. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er på vei ut av Paleet, og skal samlokaliseres med Digitaliseringsdirektoratet på Økern Portal i oktober.

Han legger til:

– Med ny teknologi og gode kollektivforbindelser er det ingenting som tilsier at statlige virksomheter skal ha adresse på Karl Johan i årene fremover.