ØKT PATRULJERING: Politiet skal være mer synlige de neste ukene. Foto: Frode Hansen

Politiet setter inn ekstra patruljering før fadderukene

Ifølge politiet er 17 unge kvinner fulgt etter og overfalt i Oslo siden mai. Nå tas flere grep før studentenes fadderuker.

De neste dagene gjør unge studenter storinnrykk i hovedstaden, med start av fadderuker og nytt studieår. Samtidig har politiet i Oslo registrert flere episoder der unge kvinner er blitt forfulgt og overfalt. Det var Aftenposten som først omtalte saken.

– Vi føler oss forpliktet til å informere om at dette skjer når vi nå ser en økning. Folk kan i det store og hele føle seg trygge i Oslo, men det er likevel en storby hvor det skjer en hel del.

– Hvorfor har dere ikke meldt om hendelsene tidligere?

– Vi ønsker ikke å skape unødvendig frykt og usikkerhet, som slike hendelser selvfølgelig gjør, men går ut i mediene når vi tenker at publikum har noe å bidra med. I disse sakene har vitner meldt seg uavhengig av mediene.

– Burde det ikke vært mer åpenhet om sikkerheten til kvinner i hovedstaden?

– Vi har fulgt situasjonen i etterretningssporet, og har valgt å gå ut nå. Det er vanskelig å si om det burde vært gjort tidligere, og om det kunne forhindret noen av overfallene.

Leder for etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo, Ann Kristin Grosberghaugen. Foto: Thjømøe, Silje Løvstad

Øker patruljering til fadderuken

– Gjør politiet noen ekstra tiltak i forbindelse med fadderukene?

– Vi har økt patruljering i sentrumskjernen og i de utsatte områdene.

– Burde arrangørene iverksette flere tiltak for å trygge studentene?

– Det er det opp til arrangørene å avgjøre. Vi oppfordrer til å være oppmerksom, ta vare på hverandre, følge ekstra med, gå sammen og planlegg turen hjem før man drar ut.

Grosberghaugen presiserer at man må kontakte politiet dersom man har opplevelser eller opplysninger i lignende saker.

Foreløpig er to personer siktet. Frode Sulland er forsvarer for en av dem. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Dette overvåkningsbildet viser en av personene politiet mistenker står bak et overfall. Gjerningspersonen fulgte etter en kvinne og forsøkte å voldta henne ikke langt fra bopel på Grünerløkka. Forsøket ble avbrutt av et vitne som kom til. Personen er ikke pågrepet. Foto: Politiet

Slik forberedes studentene

Velferdstinget i Oslo planlegger en egen faddervaktordning neste helg, der frivillige deler ut vann, Antibac og mat frem til fire om natten.

– Fadderne har et spesielt ansvar for å sørge for at selve arrangementene foregår i trygge omgivelser, særlig når det blir sent. Mitt råd er å alltid ta følge med andre hjem om du har mulighet. Si fra hvor du er, og snakk med noen på telefonen når du går, sier leder for Velferdstinget i Oslo, Maika Marie Godam Dam.

Leder for Velferdstinget Maika Marie Godam Dam oppfordrer utdanningsinstitusjoner og kommunen til å se nærmere på konkrete tiltak for jenter. Foto: Axel Klanderud

Høyskolen Kristiania har døgnåpen, anonym varslingstelefon, og skolen oppfordrer til å kontakte politiet dersom studenter skulle befinne seg i en kritisk situasjon.

ANSVAR: Fadderlederne for «Fadderullan» og «Into Campus» på henholdsvis BI og Høyskolen Kristiania. Fra venstre Alexandra Bøe Nilsen (BI) og Celine Herregården (HK) Foto: Montasje | BISO | Haakon Dueland, Høyskolen Kristiania

– Hver enkelt fadderansvarlig har så ansvar for å melde ifra til fadderstyret når hele deres faddergruppe er trygt hjemme. Vi kommer til å ha en debrif hver morgen etter hvert fadderarrangement, sier Celine Herregården.

På BI har alle fadderne fått opplæring av BIs sikkerhetsansvarlig som tidligere har jobbet i politiet, forteller Alexandra Bøe Nilsen. Hun er prosjektleder for BIs fadderuke «Fadderullan» som har 3500 deltagere den neste uken.

– Fadderlederne har et særskilt ansvar for fadderen, og at ingen studenter skal gå alene. Alle skal komme seg trygt hjem, presiserer Nilsen.

Universitetet i Oslo har ikke iverksatt spesielle tiltak nå.

– Vi har vært i kontakt med Oslo politidistrikt, som oppdaterer sin Facebook-side med aktuelle råd. Vi er ikke kjent med hendelser eller andre saker, sier pressekontakt Håkon M. Sverdrup

Ved OsloMet gjøres det ingen spesielle tiltak utover det de allerede gjør fra før. Blant annet vil ansatte være faddervakter ute i gatene, gjennom SiO sin ordning.