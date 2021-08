FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien representerer den unge mannen som er siktet for drapsforsøk mot en medfange i Oslo fengsel. Klienten nekter straffskyld.

Siktet for drapsforsøk i Oslo fengsel: Anklages for to andre drapsforsøk

Da mannen ble dømt for drapsforsøk i sommer satt han i varetekt for et annet drapsforsøk. Nå anklages han for et tredje drapsforsøk – i Oslo fengsel.

Publisert: Nå nettopp

Cirka klokken 17.20 søndag ettermiddag oppsto en alvorlig voldshendelse på et treningsrom i Oslo fengsel. Politiet mener den unge mannen forsøkte å drepe en medfange i 30-årene og har siktet ham for drapsforsøk.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier den unge mannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til VG.

Den ferske siktelsen for drapsforsøk kommer kun 45 dager etter at Oslo tingrett avsa en dom mot den unge mannen for nettopp drapsforsøk.

Straffen ble satt til tre år og tre måneder fengsel.

– Denne dommen er anket, opplyser forsvareren til VG.

Nektet straffskyld

I avgjørelsen fra Oslo tingrett i juli i år kommer det frem at retten anså den unge mannen som hovedmann og at han i mars i fjor påførte en annen mann flere knivstikk med machete på Torshov.

«N.N. er i dag varetektsfengslet for et nytt drapsforsøk. Retten er enig i at det fremstår lite hensiktsmessig med straff i frihet når det både er risiko for at han på nytt blir varetektsfengslet og blir idømt fengselsstraff i den nye saken.», står det i dommen.

Den unge mannen erkjente voldsutøvelse i retten, men nektet straffskyld for drapsforsøk. Han hevdet at fornærmede angrep ham med kniv først og at han kun ønsket å «passivisere» fornærmede.

Den unge mannen ble også idømt samfunnsstraff og forelegg for narkotikaovertredelser i fjor, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

BISTÅR OFFERET: Advokat Gunhild Lærum representerer medfangen som nå er innlagt på sykehus med alvorlige skader etter voldsepisoden i Oslo fengsel.

Offerets advokat: - En vanskelig situasjon

Voldsepisoden på treningsrommet i Oslo fengsel betyr at den ungen mannen nå må forsvare seg mot tre ulike episoder hvor han i hver sak er anklaget for drapsforsøk.

Den fornærmede medfangen er fortsatt innlagt på sykehus med et ukjent skadeomfang.

– Jeg snakket med ham i forrige uke. Vi avtalte et besøk denne uka. Jeg har i dag informert de pårørende om situasjonen og hatt kontakt med sykehuset, men jeg kan ikke kommentere tilstanden hans. Dette er en vanskelig situasjon for de pårørende, sier medfangens advokat, Gunhild Lærum, til VG.