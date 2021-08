SKØYENÅSEN: Skytingen fant sted på Skøyenåsen T-banestasjon, like utenfor Oslo sentrum. Her er en rekke helsepersonell på stedet. Foto: Tore Kristiansen

T-bane-skytingen: Siktede tidligere dømt til forvaring

Den pågrepne etter skytingen på T-banen i Oslo er tidligere dømt for drapsforsøk. Etter å ha blitt løslatt fra forvaring i 2018, sparket og slo han en mann i ansiktet måneder etterpå.

Publisert: Nå nettopp

I går kveld ble to yngre menn skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon utenfor Oslo sentrum. Et håndvåpen ble funnet i nærheten.

De to fornærmede, som skal ha blitt hardt skadet, er bekreftet å være utenfor livsfare. Begge er norske statsborgere i slutten av tenårene.







Saken etterforskes som et drapsforsøk.

En mann i 30-årene ble pågrepet i forbindelse med skytingen. Han bli bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen.

– Siktede er en mann i 30-årene, og er norsk statsborger. Han er kjent av politiet fra før. De to fornærmede er bekreftet å være utenfor livsfare. Begge er norske statsborgere i slutten av tenårene. Politiet har ikke informasjon om at det skal være en relasjon mellom siktede og de fornærmed, sier leder for Etterretningsseksjonen drap, Anne Alræk Solem, i en pressemelding.

Tidligere dommer mot mannen beskriver en rekke grove voldsepisoder. I 2011 ble han dømt til forvaring. Etter å ha blitt løslatt fra forvaring i 2018, ble han dømt for ny vold i januar i år.

Anabole steroider

Allerede i 2003, som 16-åring, ble han dømt for vold under særdeles skjerpende omstendigheter. Etter en tyveridom i 2004, ble han i 2008 dømt for grove trusler og grov vold, igjen under særdeles skjerpende omstendigheter.

I 2011 ble mannen dømt til forvaringsstraff etter å ha slått en person i hodet og ansiktet med et jernrør.

Slagene medførte et åpent brudd i skallen inntil hjernen, et kutt i pannen inn mot hjernen. Den fornærmede døde ikke av skadene fordi han fikk umiddelbar helsehjelp, står det i tiltalen.

I dommen fra 2011 fremgår det at mannen har hatt en brokete fortid, blant annet at han har brukt anabole steroider siden 16-årsadeleren. Han droppet også ut av skolen etter ungdomsskolen.

VOLDSOMT TILSLAG: Politiet rykket ut med store mannskaper i går kveld. Foto: TORE KRISTIANSEN

I januar i år ble mannen i 30-årene dømt til et års fengsel i Oslo tingrett for blant annet vold. Ifølge dommen sparket og slo han en annen mann i ansiktet slik at den fornærmede mannen ble påført nerveskader i ansiktet. Voldsepisoden fant sted i Birkelunden i Oslo i juni 2019.

I den samme straffesaken ble han også dømt for syv andre voldsepisoder, to tilfeller av vold mot politiet, forulemping av offentlig tjenestemann, ulovlig oppbevaring av hasj, trusler og hærverk.

«Retten oppfatter at tiltalte under hovedforhandlingen var oppriktig flau og lei seg for handlingene han har begått,», står det i dommen.

FORSVARER: Daniel Storrvik forsvarer mannen i 30-årene. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Mulig avhør

Daniel Storrvik forsvarer mannen og har ingen kommentarer til siktelsen på nåværende tidspunkt.

– Jeg har ikke snakket med min klient enda, men er på vei nå. Det er mulig det blir et avhør i dag, sier Storrvik til VG.

Politiet har fortatt en rekke etterforskningsskritt siden i går kveld.

– Det ble i natt gjennomført avhør av flere sentrale vitner. Videre ble det foretatt kriminaltekniske undersøkelser og sikret tekniske spor. Siktede er ikke avhørt per nå, sier Solem.

– Det er for tidlig å si noe om foranledning og motiv for hendelsen. Vi etterforsker per nå bredt uten å ha låst oss til en hypotese.