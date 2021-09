Ekspertene: Slik får du ny jobb som godt voksen

Lyst på ny jobb, men usikker på om alderen hindrer deg? Ifølge ekspertene er det aldri for sent å søke nye utfordringer. Men du bør passe deg for noen fallgruver.

Av Mona Langset

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden