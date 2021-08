STATSMINISTER? Jonas Gahr Støre speider utover sjøen fra hytta. Han sier at bekymringer for barnebarnas fremtid inspirerer ham i klimakampen. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Ap-Støre: Slik blir min klimaregjering

KILSUND (VG) Jonas Gahr Støre lover å bli klimaforkjemper og sier at han som statsminister vil telle klimautslipp like nøye som kroner og øre i statsbudsjettet.

Publisert: Nå nettopp

– Klimakrisen er vår tids største utfordring. Dette kommer til å prege hele min statsministergjerning om Ap vinner valget, sier Støre til VG.

Vi møter ham på hans hytte i Kilsund utenfor Arendal.

Mens flere av venstrepartiene angriper hans parti for ikke å ta FNs klimarapport nok på alvor, sier Støre i dag at han som statsminister personlig vil drive frem klimaarbeidet.

Han sier:

Alle statsråder skal få ansvar for klima på sitt felt og må levere.

CO₂-regnskapet skal bli like viktig som statsbudsjettet.

Han vil ha med LO og NHO til et forpliktende klimasamarbeid.

Han lover nok norske kutt til at vi når klimamålene.

Han sier at klimakampen vil forandre hele samfunnet.

– Den vil berøre alle nordmenn og alle deler av samfunnet. I noen sammenhenger vil det helt sikkert smerte, og nettopp derfor må klimapolitikken være rettferdig slik at vanlige folk ikke sitter igjen med den største regningen, sier Støre.

– Derfor blir det for eksempel større økning på pumpeprisene i byene enn i distriktene der kollektivtransport ikke er et alternativ. Det er rettferdig. Derfor sier vi at når en avgift går opp, skal andre avgifter kuttes tilsvarende, legger han til.

MOTIVERT: Jonas Gahr Støre sier at han er motivert til å sette klimakampen i førersetet hvis han kommer i regjering. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Se muligheter

Støre sier at Statsministerens kontor (SMK) vil få en mer sentral rolle i klimakampen enn i dag.

Men han vil ikke si om han får en egen klimasjef på SMK.

– Statsministeren vil uansett være den viktigste for dette arbeidet, sier han.

– Hvordan skal du binde statsrådene til masten på et slikt mål, for eksempel forhenværende oljeplattformsjefer som Ola Borten Moe?

– Dette blir en hovedoppgave for en statsminister i en regjering. Vi begynner med å si 55 prosent kutt innen 2030. Ferdig snakket, det skal leveres. Ap er det eneste partiet som har sagt hvilke trinn vi må gå for å komme dit, sier Støre og viser til partiets klimabudsjetter.

Les Støres klimaplan:

Støres klimaplan Dette er Støres plan for hvordan en eventuell ny regjering skal styres annerledes for å klare å nå klimamålene: Alle sektorer skal ha egne, ambisiøse klimamål og det skal evalueres jevnlig.

Statsministerens kontor vil ta en mer aktiv rolle i å følge opp den brede klimainnsatsen som er nødvendig for å nå Norges klimamål og skape bærekraftige jobber. Klimabudsjetter vil være like viktig som statsbudsjetter: Vi skal telle utslipp like nøyaktig som vi teller kroner og øre. Klima skal også være en sentral del av regjeringens budsjettkonferanser. Partene i arbeidslivet skal få en langt mer sentral rolle og trekkes inn i arbeidet med mål og løsninger innenfor alle deler av arbeids- og næringslivet. Staten skal inngå forpliktende «klimapartnerskap» med særlig utsatte deler av næringslivet, og ved behov etableres klimafond eller andre støtteordninger for utsatte næringer som trenger mer hjelp for å klare omstillingen. Klima vil bli hovedprioritet i utviklingspolitikken og Europa-politikken og kreve et mye sterkere engasjement fra alle statsråder og statsministeren som fremmer norske interesser og teknologiske løsninger internasjonalt. Kilde: Arbeiderpartiet Vis mer

BRILLEFIN: Jonas Gahr Støre ser mot fremtidens teknologiløsninger på klimakrisen og advarer mot å bruke gårsdagens briller. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Støre sier at han tenker på tre personer som motiverer ham til å ta klimakampen og sette klima først.

Han har et bilde i hodet av en person han ikke kjenner, men som er 15 år.

Støre sier at han vil skape et Norge hvor hun får en videregående utdanning som gir en jobb på den andre siden, får råd til å eie bolig og skal leve i en verden som løste klimakrisen.

– Jeg har også to barnebarn på to og fem år. Det er litt nærmere meg. Når jeg er ute i naturen sammen med dem og tenker på deres fremtid, så tenker jeg at jeg skal gjøre alt jeg kan, sier Støre.

BARNEBARN: Støre sier at han motiveres til klimakamp av sine to barnebarn på to og fem år. Her på tur i Oslomarka. Foto: Privat

Elefanten i rommet

– Det er mange som peker på det de kaller elefanten i rommet. Må vi ikke snart erkjenne at det er på tide å slutte å lete etter olje?

– Den sektoren der utslippene må mest ned er på sokkelen, olje- og gassektoren. Vi gjorde det klart da vi laget oljepakken i fjor at det er klare føringer for å jobbe frem nye fornybarnæringer knyttet til havvind, hydrogen og elektrifisering, sier Støre.

Han sier at de forventer at produksjonen kuttes med 50 prosent innen 2030 og peker på at etterspørselen faller i markedet.

– Jeg er mer opptatt av hva vi skal starte med enn å sette kunstige sluttdatoer, sier Støre.

MOT MÅL: Jonas Gahr Støre møtte VG på hytta i Kilsund. Han håper å bli statsminister etter 13. september. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Ap sier at økningen i CO₂-avgift blir høyere i byene enn på bygda. Det vil skjerme bilister på bygda.

Han er uenig i at det skader troverdigheten til Aps klimaplan.

Støre sier at det blir høyere bensinpriser for de som bor i de store byene, fordi gode kollektivtrafikkløsninger gir dem et alternativ.

– Folk i de store byene har alternativer i kollektivtrafikk og ladestasjoner, sier Støre.

– Målet vårt er en rettferdig politikk. Vi skal derfor gjøre ladestasjoner tilgjengelige for folk i distriktene. Da blir det mulig å investere i en fornybar bil neste gang, legger han til.

– Gjør meg trygg

På meningsmålingene har styrkeforholdet mellom de rødgrønne partiene endret seg i Støres favør.

For seks måneder siden var Sp og Ap jevnstore. Nå er avstanden rundt ti prosentpoeng og det ligger an til regjeringsskifte.

Sp vil helst regjere uten SV, mens Ap vil ha dem med.

– Jeg mener at denne utviklingen underbygger og gjør meg trygg på regjeringsalternativet vårt. På målingene ser det ut som dette regjeringsalternativet har størst sjanse til å få flertall. Men det er ikke gitt at det skjer, sier Støre.

Han viser også til VGs måling om regjeringsalternativ hvor Ap, Sp, SV er mest populært.

BEKYMRET: Jonas Gahr Støre er motivert til å ta klimakampen på grunn av barnebarna og ungdommens fremtid i Norge. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Arbeiderpartiet har den svakeste oppslutningen dere har hatt historisk sett hvis dere skal danne en ny regjering. Hva tenker du om det?

– Det spørsmålet kommer. Det skjønner jeg. Men jeg må ta utgangspunkt i det jeg har og se hvordan vi kan lykkes med politikk hvor det er vanlige folks tur. Jeg ser at vi har et flertall innen rekkevidde som kan gjennomføre de viktigste sakene, sier han og legger til:

– En partileder som grubler over fortiden er ikke til stede i politikken slik han eller hun bør. Hvis vi lander der vi er nå vil vi være blant de sterkeste sosialdemokratiske partiene i Europa. Jeg tenker ikke så mye på det. Vi er der vi er og vi har store muligheter, sier han.

2017-spøkelset

Mandag barker partilederne sammen i partilederduell på Arendalsuka.

I 2017-valget var det omtrent nå det begynte å rakne for Støres statsministerdrøm.

Han er ikke bekymret for at det skal skje igjen, men anerkjenner at mandagens partidebatt blir viktig.

– Arendalsukas debatt er starten på valgkampen for velgere flest. Engasjementet øker, forhåndsstemmingen åpner og det er fire uker til valget. Det er en viktig startstrek, sier Støre.

Støre fikk i 2017 kritikk for å hakke og avbryte motstandere i debatten.

– Du virker å ha gått fra det motstandere har kalt Hakke-Jonas til joviale Tøyse-Jonas i år. Hvem er den ekte Jonas?

– Jeg er veldig meg selv. Jeg føler meg udelt mer forberedt i denne valgkampen. Jeg har selv ledet programarbeidet og vært tett inne i det, sier Støre og sier dette om «hakke»-kritikken:

– Jeg er ikke sånn. Programlederen sier at du må gripe ordet. Nå har jeg mer erfaring i det. Jeg opplever at jeg er meg selv, har tro på prosjektet og så er det inspirerende å møte partifeller og velgere fra Senja til Kristiansand som er engasjert og har tro på det, sier han.