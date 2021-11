TOPPEN: Ahus er det sykehuset med flest coronasmittede pasienter innlagt - 33 mennesker.

Stor økning i corona-innleggelser

Mandag var 225 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 35 pasienter fra fredag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

35 av pasientene får respiratorbehandling, og 53 ligger på intensivavdeling. Det er syv flere på respirator og fem færre på intensivavdeling enn fredag, ifølge Helsedirektoratets oversikt mandag.

225 coronasmittede innlagt er det høyeste tallet siden midten av april.

Flere sykehus har allerede slått alarm om stor pågang av pasienter - blant dem mistenkt og bekreftet smittede, men også andre typer pasienter som trenger akutt hjelp. I akuttmottakene på Ahus og Sykehuset Østfold Kalnes har de såkalt kritisk drift flere ganger i uken, og de ansatte er utslitte. Begge steder har opplevd mange oppsigelser.

Ahus er nå det sykehuset hvor det ligger flest coronasmittede pasienter, 33 mennesker totalt. Åtte av disse får intensivbehandling.

På intensiven på Universitetssykehuset i Nord-Nord Tromsø balanserer de på en knivsegg for å få det til å gå rundt med de kritisk syke. I Tromsø har de nå 18 coronasmittede pasienter innlagt, etter at regionen har stått i et utbrudd i lengre tid etter gjenåpningen.

På Oslo universitetssykehus (OUS) - hvor de mandag har 21 coronasmittede innlagt - har de sett nødt til å etablerte en såkalt «hjertebro» til St. Olav hospital i Trondheim slik at de kan ta unna noen av hjertepasientene som trenger kirurgi.

Det skjer fordi intensivpersonalet på OUS er opptatt med å ta seg av alvorlig syke covid-pasienter på Akuttklinikken. Så langt har OUS bedt kollegaene i Trondheim om å ta mot 20 pasienter.

På St. Olavs hospital ligger det mandag 20 coronasmittede pasienter innlagt.

VG har gjort en kartlegging som viser at det siden begynnelsen av pandemien kun er etablert tre nye permanente intensivsenger i Norge - alle tre i Helse Bergen som inkluderer Haukeland universitetssykehus og Voss sykehus.

Likevel, helseforetakene har planer for hvordan øke kapasiteten ved slike covid-bølger som skjer nå. Det kan blant annet skje ved å hente inn personale til coronaarbeid ved å legge ned deler av såkalt elektiv drift.

Helseforetak som sliter kan også hente inn intensivsykepleiere fra helseforetak hvor det er mindre pågang - noe som blant annet har skjedd på UNN Tromsø. De hentet inn flere intensivsykepleiere fra Helse Midt-Norge.

Det kan også skje ved å etablerte såkalte kohorter som gjør det lettere for de ansatte å jobbe med flere smittsomme pasienter på en gang.