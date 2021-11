På TikTok deler flere unge videoer av hva de spiser gjennom en hel dag.

Denne TikTok-trenden kan være problematisk

På TikTok florerer det av såkalte «What I eat in a day» videoer. Dette mener klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Andrea Johnsen kan være problematisk.

Publisert: Nå nettopp

Faktisk har #Whatieatinaday 9,4 milliarder visninger på TikTok, og det har blitt en trend hos unge brukere. Denne trenden handler om at man filmer og viser fram alt man spiser i løpet av en dag.

Flere unge mener at de blir inspirert til å lage nye retter, og bruker disse videoene som motivasjons-kilde.

Samtidig blir trenden diskutert da den kan sette et overdrevent fokus på å sammenligne mengder og matvalg med andre, noe som potensielt kan være skadelig.

Det er videoer som dette som går viralt på TikTok:

Må bli flinkere på å informere

Natalie Bergan Kjæraas (20) har selv fått opp slike videoer på TikTok. Hun mener at flere av skaperne er dårlige til å gjøre seerne sine bevisst på at de spiser ut ifra egne behov, og at det nødvendigvis ikke gjelder andre.

– Jeg synes derfor at skaperne burde være flinkere til å informere sin målgruppe om at deres spisevaner er basert på egen kunnskap, eller om dette er tilegnet andre kilder.

Hun forteller også at det ikke bare er seernes oppfatning som kan være problematisk, men også responsen på slike videoer.

Natalie Bergan Kjæraas (20) mener seernes oppfatning og responsen kan være problematisk.

– Kommentarer som «Du spiser altfor mye», «Dette er hva jeg spiser i løpet av en uke» eller «Kan du ikke spise noe sunt?», kan være svært sårende for skaperen av videoen.

Samtidig tenker hun at mange «What I eat in a day» videoer kan være læringsrikt og nyttig, men at eget behov for matinntak er såpass individuelt at man burde tenke seg godt igjennom hvordan man velger å formidle et slikt budskap.

Et potensielt skadelig fokus

Elisabeth Andrea Johnsen er klinisk ernæringsfysiolog ved Mental Helse Ungdom. Hun forteller at det i utgangspunktet ikke nødvendigvis er negativt å dele inspirasjon og oppskrifter til sunn og næringsrikt mat via sosiale medier, men det er måten det gjøres på.

Hun tenker da spesielt på de type TikTok-videoene hvor man går igjennom konkrete mengder og bestemte matvare valg.

– Det kan være med på å skape både et overdrevet og potensielt skadelig fokus på mengder og bestemte matvarevalg.

Elisabeth Andrea Johnsen er klinisk ernæringsfysiolog ved Mental Helse Ungdom.

Johnsen har selv lagt merke til at flere av disse videoene inneholder restriktive mengder mat. Altså at det er snakk om bestemte små kalorimengder.

– Og i mange av de videoene jeg har sett er det vist frem en liten mengde mat gjennom en hel dag, som til sammenligning kan tilsvare energibehovet til et lite barn.

– Lett å sammenligne seg

Johnsen er også prosjektkoordinator for et kostholdsprosjekt hvor unge kan stille spørsmål i en kostholdschat.

– Der ser vi at unge tar kontakt, nettopp på bakgrunn av hva de ser i slike type videoer.

Hun forklarer at de yngre TikTok-brukerne gjerne er mer lett mottagelige, og flere har kanskje ikke utviklet den evnen til å tenke kritisk til det man ser. Særlig om det er noen man ser opp til som står bak disse kontoene.

– Det er da veldig lett å sammenligne seg, og ta til seg alt. Og spesielt da man er i en sårbar periode av livet, som tenårene allerede er.

Hun påpeker at det ikke behøver å være problematisk for alle, men at det er for mange – og at det i seg selv egentlig burde vært nok.

– Samtidig trenger det ikke å kjennes problematisk ut akkurat der og da, men det kan være med på å sette i gang en prosess som kan videreutvikle seg.

Noe som kan gå utover både den mentale og fysiske helsen vår.

Følger trenden

Anna-Safia Moholdt (23) har selv delt en video med sine 66.000 følgere på TikTok om hva hun spiser i løpet av en bestemt dag.

– Men jeg sier også i videoen at dette kun er det jeg spiser i dag fordi jeg spiser så mye forskjellig fra dag til dag. Jeg prøver å få fram det budskapet før folk begynner å se på videoen.

Moholdt forteller at hun ikke har et indre behov for å dele slike videoer, men at dette er noe hun liker å se på selv og at hun derfor ville lage noe lignende.

– Av en eller annen rar grunn er det tilfredsstillende å se på andre som spiser.

Hun mener at grunnen til at dette har blitt en trend er fordi det får så mye oppmerksomhet, noe hun mener tilsier at folk liker å se på hva andre spiser.

– Man kan ikke gjøre alle til lags

Moholdt forteller at hun har blitt ganske bevisst på hva hun deler på sosiale medier, og at hun ikke ønsker å påvirke noen i den ene eller den andre retningen.

– Jeg prøver derfor å inkluderte både en salat, men også ting som ikke var fult så sunt – for å vise et helt perspektiv.

Samtidig er hun klar over «What I eat in a day» videoer kan bli problematiske om man begynner å utelukke, eller legge til matvarer man ellers ikke ville ha spist.

Men at hun tenker at selve trenden er helt grei, så lenge alt gjøres med måte.

– Man kan ikke gjøre alle til lags. Det har jeg lært.

Hun mener derfor at det er greit om man tenker over innhold før publisering og kan stå inne for en slik video.

Anna-Safia Moholdt (23) har selv delt en video på TikTok med hva hun spiser i løpet av en dag.

Vanskelig å stoppe slike videoer

Johnsen ved Mental Helse Ungdom forteller at det blir vanskelig å få stoppet slike type videoer, men at man må ha et budskap til unge om hvordan de skal være kritiske til hvordan de mottar den informasjonen de får.

– For de som uttaler seg om ernæring i sosiale medier har ikke alltid noen kompetanse på feltet. Det er derfor skummelt å sammenligne seg med dem og ta imot den informasjonen de kommer med.

Hun mener det også er viktig å jobbe med å snu fokuset vekk fra hva alle andre spiser for å bli kjent med sin egen kropp, og de signalene den sender.

– For er det noe kroppen er god på, er det å si ifra når den er sulten og mett.

Johnsen og andre fagpersoner vil at folk skal inspireres til å ta vare på kroppen sin og det behovet man har for energi og næringsstoffer. Men at det da er spesielt viktig å unngå at det kommer mye ut på sosiale medier som kan bidra til å forvirre og skape et fokus som ikke er det beste for kroppen.

– Da må kravet i alle fall være at matmengdene som presenteres er representative for et normalt energibehov uten å ha et unødvendig fokus på tall og mengder. Det må være nok mat.