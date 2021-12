AHUS: Et av landets sykehus hadde mandag 18 intensivpasienter, men har bare ti plasser på intensiven.

Sykehuskapasitet: Danmark vet smertegrensen – det gjør ikke Norge

Innleggelser er årsaken til coronatiltak. Men helsemyndighetene har ikke en nasjonal oversikt over hvor mye sykehusene tåler.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere av landets sykehus har den siste tiden slått alarm, og tirsdag ble det innført nye nasjonale tiltak.

– Vi skulle inderlig gjerne vært ferdig med pandemien. Nå er situasjonen likevel så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak for å bevare kontrollen, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Han sier tiltakene er for å unngå overfylte sykehus, en overbelastet helse- og omsorgstjeneste og en ny nedstenging.

Helsemyndighetene mener tiltak må til for å unngå at overbelastningen på sykehus skal gå utover helsetilbudet til andre pasienter. Og det kan skje hvis sykehusene nå tar ned planlagte operasjoner.

Men hvor grensen går, har ikke myndighetene noe svar på.

Men det har Danmark, som har laget scenarioer på hvor mange intensivpasienter man kan takle før det går utover annen drift. FHI etterlyser en slik modell, og skriver i sin risikorapport at «Det trengs mer objektive mål for sykehusenes kapasitet».

FHI vil ha oversikt

FHI har derfor anbefalt helsemyndighetene å se på kapasiteten.

«Vi anbefaler derfor at helsemyndighetene vurderer sykehusenes kapasitet og hvordan aktuelle scenarioer for vinteren vil påvirke kapasiteten, og hvilke konsekvenser det vil ha for tjenestene», skrev de i en rapport fra 17. november.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG at man ikke har en slik nasjonal oversikt, men at de regionale helseforetakene, som drifter sykehusene, har oversikt:

– Vi har ikke laget tilsvarende beskrivelser i Norge for innleggelser, men diskuterer dette jevnlig med de regionale helseforetakene, som har god oversikt over situasjonen ved hvert enkelt sykehus i hver enkelt region.

NAKSTAD: Den assisterende helsedirektøren sier det ikke er umulig at Norge kommer med lignende skisse.

Helsemyndighetene i Danmark mener, som her i Norge, at det er en risiko for at helsevesenet fra desember og fremover vil bli kritisk utfordret, med konsekvenser for folkehelsen.

Sundhetsstyrelsen, nabolandets svar på Helsedirektoratet, har laget en oversikt med fire scenarioer, på hvor mange intensivpasienter man kan ha før det går ut over annen kritisk drift:

Scenario A: Ved 200–400 innlagte, derav 25–50 covidpasienter på intensivavdeling, må 10–25 prosent av annen aktivitet utsettes

Scenario B: Ved 400–600 innlagte, derav 50–100 covidpasienter på intensivavdeling, må 25 prosent av annen aktivitet utsettes

Scenario C: Ved 600–800 innlagte, derav 100-150 covidpasienter på intensivavdeling, må 25–50 prosent av annen aktivitet utsettes

Scenario D: Ved 800–1000, derav 150–200 covidpasienter på intensivavdeling, må 70–100 prosent av annen aktivitet, inkludert tidskritiske operasjoner som kreft- og hjerteoperasjoner.

I grafikken under ser du antall covid-pasienter i Norge, Sverige og Danmark. Norges sykehusinnleggelser har så langt ikke nådd høyere enn det laveste nivået av de danske scenarioene. På høyre side kan du se de ulike scenarioene

Kapasitetsproblemene på sykehusene skyldes ikke covid-19-pasientene alene, men også flere andre ting, blant annet RS-virus, eldre pasienter som ikke blir skrevet ut, og mangel på vikarer som VG har skrevet om tidligere.

Kan komme her også

– Det er nok sånn at hvert enkelt foretak og sykehus har en plan for hvordan de kan håndtere situasjonen, men vi har ikke sammenstilt dette i en nasjonal oversikt, sier helsedirektør til Bjørn Guldvog til VG.

– Hvorfor ikke – ville ikke det vært relevant for å vurdere situasjonen vi står i?

– De regionale helseforetakene har jo planer for å kunne skalere opp, men da vil det gå på bekostning av andre behandlinger.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier ingen land har nøyaktige tall på hvor mye sykehusene faktisk tåler, fordi dette vil være avhengig av en rekke parametere som endrer seg fra dag til dag, som sykefraværet blant egne ansatte, hvem som legges inn, og hvilken liggetid de har.

Samtidig utelukker han ikke at en skisse slik som den danske, er aktuelt her:

– Det kan godt være at vi kommer til å skissere noen mer konkrete scenariebeskrivelser, slik som de har gjort i Danmark, men vi vil i så fall gjøre det i samarbeid med de regionale helseforetakene basert på deres oppdaterte tall og risikovurderinger.

Går utover andre pasienter

En klar tålegrense for sykehusene, er vanskelig å oppdrive, mener den assisterende helsedirektøren:

– Det er fordi det i virkeligheten er snakk om hvor mye ordinær pasientbehandling som må utsettes for å behandle covid-pasienter. Med andre ord kan man tåle ganske mange covid-pasienter dersom man redusere kraftig i tilbudet til andre pasientgrupper eller fjerner det helt. Det vil i så fall få store konsekvenser, derfor gjøres det løpende medisinske og etiske prioritetsvurderinger i sykehusene i pandemien og vi gjør det vi kan for å bidra til at kapasiteten ikke belastes mer enn nødvendig.

Men også den danske modellen understreker at tålegrensen kommer an på flere ting: hvor mange andre pasienter som blir innlagt med infeksjonssykdommer og andre utfordringer sykehusene har.