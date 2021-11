RUSTER SEG TIL KAMP: Kari Elisabeth Kaski skal lede SVs forhandlinger med Støre-regjeringen om budsjett. Forrige gang partene møttes klarte de ikke å oppnå enighet.

SV om Vedum-budsjettet: Svakere enn Solberg på klima

SVs Kari Elisabeth Kaski sier at de ikke kan støtte et budsjett som svekker klimapolitikken. Hun mener Støre-regjeringen leverer et svakere klimabudsjett enn Erna Solberg (H).

Publisert: Nå nettopp

Mandag la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for neste år.

Regjeringen skal først gå til SV for å få flertall, men fra det holdet kommer det ingen garanti om enighet.

– Er dere villige til å gå fra forhandlingsbordet hvis dere ikke får gjennomslag for deres saker?

– Vi danner ikke flertall for et budsjett som vi ikke kan stille oss bak. I det innebærer det at det må være et budsjett som reduserer forskjeller i Norge, som kutter klimagassutslipp, sier Kaski.

Hun er spesielt kritisk til det hun mener er en «grå» klimaprofil på regjeringens Støre første budsjett.

PLANEN KLAR: Kaski sier at de nå vil bruke et par dager på å gå gjennom detaljene i Vedums forslag, før SV legger frem sitt alternative budsjett og så går i gang med forhandlinger med regjeringen.

– Svekkelse

Regjeringen beholder de borgerliges forslag om å øke CO₂-avgiften med 28 prosent.

Men bilistene skal i stor grad kompenseres for økningen. Det skjer i form av redusert veibruksavgift og trafikkforsikringsavgift.

Resultatet er at pumpeprisen skal opp, men mindre enn det Erna Solberg foreslo i sitt budsjett.

– Kan dere godta dagens CO₂-ordning, med redusert veibruksavgift blant annet?

– Vi kan ikke godta et budsjett som svekker klimapolitikken. Den må forsterkes fra det Solberg-regjeringen la frem. Så har vi veldig mange gode forslag på hvordan det kan gjøres som vi skal legge frem i vårt forslag til alternativt budsjett, sier Kaski til VG.

– Og dette er en svekkelse?

– Det er helt klart en svekkelse fra Solberg-regjeringens budsjett og det har vi vært tydelig på hele veien, sier hun.

KREVENDE: Sist gang finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte SV til forhandlinger, forlot paritet. Nå skal Ap, Sp og SV forsøke å forhandle på nytt – og SV melder nå at de forventer store gjennomslag.

Fylkesnes: Syr sammen forhandlingene

SVs stortingsgruppe har utpekt Torgeir Knag Fylkesnes som forhandlingsleder for partiet. Heller ikke han er nevneverdig imponert over budsjettjusteringene til Støre & Co.

SV skal om kort tid legge fram et alternativ budsjett – deretter starter forhandlingene for fullt med regjeringen. Disse må være ferdige i løpet av drøye to uker.

– Hvem som er bossen i budsjettforhandlingene, du eller Kaski?

– Det er hun som fører forhandlingene. Opplegget er at det er de som har komitéansvar fører forhandlingene, og så koordineres det med meg.

– Jeg ser på meg selv mer som en syerske. Som syr sammen lerretet og gjør at man ikke forhandler ensomt rundt omkring, men at vi heller forhandler som en samlet kraft, forklarer Fylkesnes.

SYERSKEN FRA TROMSØ: Torgeir Knag Fylkesnes er forhandlingssjef for SV – og skal etter egne ord sy sammen SVs krefter til en samlet kraft. Forhandlingene om budsjett leder Kari Elisabeth Kaski – under koordinering fra Fylkesnes.

Forrige gang partene forhandlet i Hurdalssjøen ble ikke partene enige. Nå skal de igjen forsøke å komme til enighet.

– Nå har vi fått et blikk på budsjettet, og det er et veldig forsiktig budsjett med kun små justeringer fra Solbergs forslag. Den store kursendringen har uteblitt. Dette fører ikke til reduserte forskjeller i samfunnet.

– Hvor store endringer trengs for at dere kan støtte budsjettet?

Fylkesnes forteller at det er regjeringens ansvar å skaffe flertall for budsjettforslaget de legger fram.

– Vi kan ikke støtte et budsjett som er som grått og usosialt. Men jeg er generelt en optimist, og tror at regjeringen forstår at de blir nødt til å strekke seg i forhandlingene med oss.