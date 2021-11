SMITTEVERN: Sykepleierne på intensiven kler seg i smittevernutstyr tidligere i pandemien.

Intern rapport i Helse Sør-Øst: Ahus er svært presset

I referatet etter et internt koordineringsmøte mellom sykehusene i Helse Sør-Øst torsdag ettermiddag, går det frem at presset på Akershus Universitetssykehus kan øke ytterligere.

Publisert:

Møtereferatet viser at driften på Ahus har vært tema før i denne ledergruppen:

«Spørsmål igjen om hvorfor ikke Ahus tar ned et større nedtrekk for å kunne omdisponere personell slik andre gjør.»

I møtet deltok ledere fra sykehusene i Vestfold, Telemark, Innlandet, Oslo og Viken. Nedtrekk betyr at sykehuset utsetter planlagt behandling for å frigjøre ansatte. Administrerende direktør Øystein Mæland sier mandag til VG at den planlagte virksomheten ved Ahus nå er redusert.

– Vi vedtok fredag å ta ned to operasjonsstuer på Sentraloperasjon med umiddelbar virkning. Dette videreføres foreløpig ut uke 50 og frigjør sykepleierårsverk for å styrke intensivområdet, sier Mæland.

Uke 50 er til og med 19. desember.

Koordineringsmøter

Sykehusene i Helse Sør-Øst har hatt daglige koordineringsmøter i de mest intense periodene av pandemien. Møtene på torsdager gir en oversikt over situasjonen fram mot helgen.

Denne torsdagen meldte Oslo universitetssykehus inn tungt belegg:

Ullevål sykehus hadde over 30 pasienter på Akuttklinikkens intensivavsnitt. Rikshospitalet hadde fem Ecmo-pasienter, fire av dem covid-pasienter. Dette er svært ressurskrevende pasienter som er koblet til hjerte- og lungemaskin. De binder til enhver tid opp flere ansatte.

OUS meldte i møtet at de avlaster Ahus og lokalsykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet med til sammen fem pasienter. Det ble meldt at tre ferdig behandlede pasienter som tilhører Ahus, fortsatt lå på Oslo universitetssykehus og ventet på plass i sitt lokalsykehus.

FIKK OMVISNING: Statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte Akershus universitetssykehus mandag.

177 prosent belegg

I referatet går det frem at intensivavdeling på Ahus før helgen var svært presset, med 177 prosent av normalt belegg. Det ble også meldt at antall intensivpasienter kunne øke og at Sykehuset Østfold, Kalnes, kanskje kunne hjelpe Ahus.

Onsdag, dagen før koordineringsmøtet, sa seksjonsoverlege og enhetsleder Ole Kristian Fossum på intensivavdelingen på Akershus universitetssykehus at sykehuset var helt på bristepunktet i forhold til å holde forsvarlig drift om presset på driften øker.

– Det er allerede et enormt arbeidspress for de ansatte og de er helt fortvilet, sa Fossum.

I møtet torsdag ble det bekreftet at det er helt fullt på intensiven på Ahus. Akuttmottaket på sykehuset slo 1. november alarm om svært høy pågang, for lang liggetid og fulle sengeposter videre inn i sykehuset.

Seksjonsoverlegen oppfordret til innføring av nasjonale tiltak da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) besøkte den pressede intensivavdeling på Ahus mandag – se video her:

Direktør: – Krevende

Driften er fortsatt krevende, vedgår administrerende direktør Øystein Mæland.

– Ja, det er en krevende driftssituasjon på intensivområdet. Driften vurderes som forsvarlig og det jobbes med flere tiltak for å mobilisere arbeidskraft. Det er en belastende situasjon vi står i står i, ikke minst gjelder det våre medarbeidere, både de som jobber mye ekstra og de som får andre oppgaver enn de utfører til vanlig, sier han.

OUS har de siste to ukene utsatt ti prosent av planlagte operasjoner og melder at de regner med å avlyse mer. Dette rammer pasienter med tilstander som venter på operasjon. Hensikten med utsettelsene er å frigjøre spesielt intensivsykepleiere for arbeid med blant annet covidpasienter og RS-syke barn.

Av sykehusene som deltok på møtet torsdag, var det bare Ringerike sykehus som var i gul beredskap. Gul beredskap brukes ved «massetilstrømming» av pasienter og innebærer en begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

Utsetter intensivkrevende behandling

– Oslo universitetssykehus har møter for å koordinere intensivbehandlingen i regionen. Målet er å få til en riktigst mulig bruk av intensivkapasiteten til enhver tid, ut fra kapasitet og behov. Når det gjelder de tre Ahus-pasientene ved OUS var konklusjonen torsdag at de skulle bli værende der, sier Ahus-direktør Mæland.

Nedtrekk er et uttrykk som brukes når sykehus utsetter planlagt behandling. Da er det er spesielt intensivkrevende inngrep som utsettes. En beredskapssituasjon kan ha tre nivåer og betyr at det mobiliseres ekstra ressurser, samtidig som driften legges om for å frigjøre personell.

Sykehusene mangler ikke utstyr til intensivbehandling. Problemet er bemanning og mangelen på intensivpersonell, spesielt intensivsykepleiere.

Berit Langset er tillitsvalgt for sykepleierne på Ahus.

Ahus-ansatte: – Ekstremt krevende

Tillitsvalgte for Sykepleierforbundet Berit Langset sa det samme:

– Vi står i en ekstremt krevende situasjon, sa Langset.

– Hvis trykket fortsetter og samfunnet ikke tar situasjonen til etterretning og opprettholder avstand, kan vi ikke holde på som vi gjør nå. Vi har ikke nok folk som skal til for å jobbe i dette presset. Sykepleierne begynner selv å bli syke av dette kjøret. Det er ikke mer å hente.

Hun beskriver sykepleiernes innsats denne høsten:

– Vi har gått til Mount Everest og nå må vi fortsette videre. Det er sånn jeg oppfatter situasjonen. Vi ansatte lurer på hvor langt kan man strekke strikken. Når nok er nok, da er det for sent.