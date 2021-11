KRITISK TIL SOLBERG: Siv Jensen tok Frp ut av regjering i 2019 da Erna Solberg hentet tilbake den såkalte IS-kvinnen fra Syria.

Siv Jensen om Erna Solberg: Mistet piffen

Tidligere Frp-leder Siv Jensen mener at Erna Solberg (H) sluttet å ta hensyn til Frp høsten 2019 - til tross for gjentatte advarsler.

Publisert: Nå nettopp

Tidligere Frp-leder Siv Jensen letter på sløret fra regjeringen Solbergs indre liv i sin nye selvbiografi.

Hun sier at hun merket en markant endring i statsministerens holdning til regjeringspartnerne i Frp etter bompengeenigheten i 2019.

Venstre og KrF sto på den ene siden – og Frp steilt på den andre.

Siv Jensen trodde at regjeringen kunne ryke, men krisen ble avverget.

– I stedet for at enigheten mellom de fire regjeringspartiene skulle føre til et nytt løft, skjedde det helt motsatte. Det var som om mange av regjeringsmedlemmene hadde mistet piffen. Kanskje særlig Erna. Det overrasket meg, skriver Siv Jensen i boken.

Hun sier at Solberg ikke lenger hadde vilje til å levere de store sakene etter at hun fikk oppfylt drømmen om en borgerlig flertallsregjering.

– Hun skulle bare styre skuta. Det var som om firepartiregjeringen i seg selv ble viktigere for henne enn konkrete politiske gjennomslag, legger hun til.

GLADE DAGER: Siv Jensen ble finansminister i 2013 i Erna Solberg regjering.

Reddet av perlekjede

I 2015 krasjet Venstre og Frp nok en gang sammen i den etter hvert klassisk konflikten: bilavgifter kontra miljøtiltak.

Etter lengre tids forhandlinger nektet Venstre fremdeles å støtte budsjettet.

Siv Jensen beskriver i boken faren for regjeringskrise som overhengende, men Frp ville ikke la seg presse lenger.

«Jeg hadde fått nok og tok statsministeren for meg på tomannshånd:

– Erna, nå har jeg ikke en dritt mer å gi!», skriver Jensen.

Jensen beskriver et topptungt møte på Statsministerens kontor med statsråder på gråten, nestledere som måtte ta time-out på grunn av sinne og en svært frustrert statsminister.

GODT SELSKAP: Siv Jensen og Erna Solberg sa at de trives i hverandres selskap etter 100 dager i regjering.

Fra sidelinjen kom en uventet hjelpende hånd i form av et perlekjede:

– Erna var på bristepunktet. I en time hadde hun holdt fingrene opptatt med å snu på perlene på et halskjede hun hadde på seg. Hun gjør ofte det når

hun kjeder seg eller er stresset, skriver Jensen.

Midt under et engasjert innlegg fra Jensen tok tuklingen overhånd og perlekjedet røyk.

Mens perlene trillet rundt på gulvet brøt en vill og forløsende latter ut i rommet – og stemningen snudde, slik at de kom til enighet.

– Grovt oppsummert kan vi si at både bilpakken og regjeringen denne førjulen ble reddet av Erna Solbergs ødelagte perlekjede, skriver Jensen.

TRAKK SEG: Siv Jensen sier at Frp ikke kunne sitte i en regjering som hentet hjem en IS-kvinne. Regjeringsslitasjen var sterk etter at Erna Solberg hadde hentet inn både Venstre og KrF i regjering.

Jensen om Venstre og KrF: – Kranglete småbarn

Jensen skriver at regjeringsslitasjen økte betydelig da det ble en flertallsregjering med Venstre og KrF.

– Problemet for Ernas nye regjering var at alle kompromissene etterlot seg en grå, ugjenkjennelig og møkk kjedelig politikk som egentlig ikke gagnet noen av de fire partiene. Velgerne ble også lei, skriver Jensen.

Hun skriver at Frp måtte ta for mange hensyn til Venstre og KrF.

– Jeg irriterte meg ofte over dette, for det er et eller annet med de kranglete småbarna som aldri får nok is, skriver hun.

Hun mener at Venstre og KrF ikke var like rause tilbake.

– Erna hadde alltid forståelse for å prøve å balansere disse tingene, inntil hun ble presset hardt nok. Jeg vet ærlig talt ikke hva som skjedde, men på et tidspunkt høsten 2019 følte jeg at Erna bare sluttet å ta hensyn til oss. Jeg advarte henne gang på gang, skriver Jensen.

FIKK HUND: Siv Jensen trakk seg som partileder i Frp i februar og gikk til innkjøp av en hund. Her sammen med daværende statsminister Erna Solberg.

Nådde ikke inn

Siv Jensen tok Frp inn i regjering for første gang, men 20. januar 2020 var det slutt etter over seks år ved roret.

Den utløsende saken var at Norge hentet hjem en IS-kvinne og hennes to barn, hvorav det ene var antatt alvorlig syk.

Jensen skriver at saken om IS-kvinnen var ekstremt vanskelig for Frp, men at de aksepterte å hente hjem barn.

Det å hente hjem kvinnen var noe helt annet.

Fordi redningsaksjonen var hemmelig, kunne ikke Jensen forankre beslutningen i partiorganisasjonen.

Da den ble kjent sa Frp at de ville komme med en liste over krav, som måtte innfris hvis de skulle forbli i regjering.

Jensen skriver at listen aldri ble fullført, og at det da var klart for henne at de ikke kunne fortsette i regjering.

Jensen skriver at hun tror Solberg undervurderte hvor smertefull saken var for Frp.

– Eller kanskje hadde hun bare bestemt seg for at det var KrF og Venstre hun ville gå videre med. Det vet jeg jo ikke. Det får vi vel vite en vakker dag, skriver Jensen og legger til:

– Uansett syntes jeg det var rart, for vi var jo en ganske avgjørende brikke for samarbeidet på borgerlig side. Jeg hadde dessuten vært en stødig partner for Erna i ganske mange år. Når hun ikke hørte på meg, måtte jeg bare ta det til etterretning.

NYTT KONTOR: Erna Solberg møtte VG tidligere i høst på sitt nye kontor i 4. etasje på Stortinget.

– Godt samarbeid

Høyre-leder Erna Solberg har blitt forelagt sitatene fra Siv Jensen.

– Siv og jeg har hatt et nært og godt samarbeid over mange år. Sammen har våre partier redusert skattene for folk flest, bygget veier over hele landet og norsk økonomi har nå flere ben å stå på, skriver Solberg i en e-post til VG:

– Jeg synes det er hyggelig at avgåtte politikere fortelle sin versjon og jeg gleder meg til å lese boken. Trine har også skrevet sin versjon, og jeg kommer kanskje med min versjon om mange mange år. Det er vel summen av de ulike versjonene som representerer virkeligheten, legger hun til.